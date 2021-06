Volkswagen ID.4 : SUVvolté - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

En bref SUV compact 100 % électrique Batterie de 52 ou 77 kWh Autonomie jusqu'à 345 et 523 km Entre 148 et 204 ch Prix à partir de 39 370 €

C'est à Villeneuve-la-Garenne, au sein du village du cirque tenu par la famille Micheletty, que nous vous présentons un modèle important pour le constructeur allemand.

En effet, nous trouvant en pleine mode du SUV, ce ID.4 devrait rencontrer le succès, plus encore que la compacte ID.3. Les objectifs de VW sont d'en écouler 6 000 par an en France.

Le Volkswagen ID.4 au salon Caradisiac

Bien entendu 100 % électrique, comme tous les modèles ID, ce SUV ne se distingue cependant que peu d'un modèle thermique. Il n'y a pas de volonté de distinguer les gammes thermiques ou électriques chez Volkswagen. L'ID.4 a donc un look que l'on pourrait qualifier de classique, bien que contemporain. Malgré la présence de la motorisation au-dessus du train arrière, qu'elle entraîne directement (ce qui fait de l'ID.4 une propulsion), le capot est long et bien séparé de la cellule habitable. La calandre est presque pleine, les flancs très lisses, et les feux arrière sont reliés par un bandeau, à la manière du T-Cross.

Dans l'habitacle, on est presque surpris de trouver la planche de bord de l'ID.3, reprise quasiment à l'identique. Étonnant pour deux véhicules qui, s'ils partagent la même plateforme MEB, sont tout de même esthétiquement complètement différents. Les économies d'échelles sont passées par là.

Et les économies de construction aussi, puisque cette planche de bord propose une qualité de fabrication très passable. Bien assemblée certes, elle utilise des matériaux et plastiques assez bas de gamme, encore plus en partie basse qu'en partie haute.

L'habitabilité est par contre dans la moyenne haute de la catégorie. L'espace aux jambes est important pour les passagers, et le volume de coffre de 543 litres banquette en place et 1 575 litres banquette rabattue est dans la fourchette haute de la catégorie. Il faut dire qu'avec 4,58 m de longueur, il est 32 cm plus imposant que l'ID.3 et 13 cm plus grand qu'un Peugeot 3008 par exemple.

Réalisée exactement sur la même base que l’ID.3, l’ID.4 en récupère logiquement le moteur à aimants permanents et sans balais, l’APP 310, produit et développé en interne. Il se situe à l’arrière, au-dessus des roues qu’il entraîne via une boîte à un seul rapport, alors que la gestion électronique de différentiel XDS répartit le couple de façon, le cas échéant, à booster la motricité. Ce bloc est alimenté par des batteries de type lithium-ion, situées dans le plancher pour abaisser le centre de gravité. Celles-ci sont proposées en deux capacités : 52 kWh et 77 kWh. Les premières autorisent une autonomie de 345 km, les secondes 523 km, des valeurs moyennes maximales, diminuant à mesure que l’équipement de série augmente, car il alourdit la voiture.

Avec les accus de 52 kWh, la puissance s’établit soit à 148 ch (version Pure) soit 170 ch (version Pro), alors qu’elle pointe à 204 ch avec ceux de 77 kWh. En théorie, sur une borne rapide (125 kW), ceux-ci regagnent l’équivalent de 320 km d’autonomie en 30 minutes Sur une prise domestique d’1,8 kW, la recharge totale s’effectue en 43 h pour les batteries de 77 kWh, 29 h avec celles de 55. Sur une borne de 11 kW, ces temps chutent à 7 h et 7,2 h respectivement, voire 48 mn et 30 mn sur une station rapide à courant continu de 125 kW, selon les informations fournies par le constructeur.

Les prix sont situés entre 39 370 € et 58 950 €

PROSPECTIVE FIABILITE Volkswagen commence tout juste à faire la publicité de ce nouveau modèle. Basé sur la même plateforme MEB que l'ID.3, utilisant le même moteur, et doté d'un habitacle quasiment identique et utilisant les mêmes technologies, l'ID.4 devrait fort logiquement présenter le même bilan fiabilité. Un bilan qu'il est malgré encore trop tôt pour faire, l'ID.3 étant à peine plus âgée. On sait qu'elle a connu des retards de lancement à cause de soucis logiciels, et que quelques bugs sont remontés par les premiers propriétaires. L'ID.4 devrait déjà avoir bénéficié des mises à niveaux éventuels et du retour d'expérience de sa petite sœur, et présenter un meilleur bilan fiabilité. Et comme tout véhicule électrique, il sera meilleur a priori que pour n'importe quel véhicule thermique, sauf catastrophe.

