Autobest 2023 : le Renault Austral remporte le trophée

Des trophées automobiles il y en a tant. Mais le prix Autobest a deux particularités : il est en phase avec la réalité, en récompensant une auto « à acheter », plutôt qu'à admirer en image ou dans les show rooms. Une voiture de tous les jours, pratique et plus ou moins abordable. En plus, ce palmarès restitue parfaitement les opinions de toute l’Europe. Car la règle du jeu est la même pour tous : chacun des 31 pays votants, qu’ils soient petits comme la Macédoine du Nord et ses 2 millions d’habitants ou grande comme l’Allemagne qui en compte 83 millions, dispose d’une seule voix, en parfaite égalité. Cette voix, c’est celle d’un journaliste automobile issu d’un média qui représente son pays. Un rôle qui, pour la France, incombe à Caradisiac.

Six voitures en lice, un seul vainqueur

C’est le Renault Austral qui l’a emporté cette année et qui est donc désigné « best buy car of the year » pour l’année 2023. Le SUV français a devancé les 5 autres finalistes. Une « short list » qui comprenait, outre le nouveau modèle du losange, l’Opel Astra, la Peugeot 308, la Honda Civic, la Toyota Aygo X et le Dacia Jogger.

Les 23 et 24 novembre derniers, tous les membres du jury se sont retrouvés à Teesdorf en Autriche à une quarantaine de kilomètres de Vienne pour un test ultime des modèles en lice. Au menu : des essais routiers, évidemment, mais aussi des tests sur circuit combinant des phases d’accélération, de conduite sur sol mouillé et des manœuvres d’évitement (le fameux test de l’élan). À l’issue de ces deux journées, chacun a voté et désigné le vainqueur : le Renault Austral.

Pourquoi le SUV a-t-il emporté les suffrages ? Le jury a noté le net progrès réalisé par le constructeur et l’énorme pas qualitatif franchit entre son précédent crossover compact, le Kadjar, et ce nouvel Austral. Qualité des matériaux utilisés, qualité perçue, fluidité et pertinence du nouveau système d’infotainement (développé avec Google) : les planètes se sont alignées. Les journalistes ont également tenu à saluer les solutions techniques adoptées par Renault, zappant l’hybride rechargeable et le tout électrique au profit d'un nouveau moteur thermique de 3 cylindres 1,2 l sur lequel se greffent deux blocs électriques pour atteindre une puissance de 200ch. Un panaché qui permet de se contenter d’un peu moins de 7 litres pour 100 km, une consommation que nous avons pu réaliser en mixant un parcours urbain et autoroutier en Autriche. Un bon score relatif évidemment lié au poids relativement contenu de 1,5 tonne de l’engin.

Hyundai Ioniq 6, prix spécial du jury

En seconde position, le jury a tenu à saluer la version allemande de la Peugeot 308 : l’Opel Astra. C’est son homogénéité qui a permis à cette compacte d’atteindre ce niveau. Les journalistes électeurs ont-ils tenu à privilégier le classicisme de l’Astra, à la ligne moins agressive que la 308, et à la planche de bord dépourvu du fameux i cockpit ? Toujours est-il que la Sochalienne se contente d’une troisième place, à quelques points seulement derrière l’Opel, puisque techniquement, les deux autos sont équivalentes. Prix spécial du jury, le trophée Ecobest a été décerné cette année à la Hyundai Ioniq 6 dont la techno 100 % électrique, et les 614 km d’autonomie, tout comme le design « streamliner » ont été soulignés. La remise de ces prix se déroulera à Rotterdam du 11 au 13 mai prochains.