Bilan 2024 : retour sur une année de scoops

Comme chaque année, en 2024 Caradisiac a dévoilé de nombreux scoops. Grâce à nos chasseurs de scoop, les projets secrets des constructeurs ne restent pas secrets bien longtemps, car nos guetteurs veillent prêts à déclencher leur appareil photo au moindre passage d’une voiture camouflée. Essai d’hiver dans la froideur scandinave ou essai d’été dans la chaleur de l’Espagne, rien n’échappe à nos chasseurs de scoop.

La découverte de nouvelles autos c’est aussi l’occasion de voir comment les constructeurs camouflent leurs autos pour éviter que l’on découvre la marque ou le type du modèle. Tout est bon pour cela, morceau de polystyrène sous les adhésifs, bouts de plastiques, il faut casser les formes et veiller à ne pas donner trop d’indications sur le design du modèle. Heureusement, nos chasseurs de scoop veillent et leur œil expert permet de découvrir qu’elle est l’auto qui se cache sous les adhésifs.

Ne cherchez pas ici, la nouvelle DS N° 8, la Renault 4 E-Tech Electric ou bien encore le nouveau SUV Audi Q5, même si nous vous les avons présentés recouverts d’un camouflage en avant-première au cours de l’année 2024, ils ont déjà été dévoilés et n’ont désormais plus rien de secret. Voici une partie des autos photographiées par nos chasseurs de scoop au cours de cette année 2024.

C’est toute la famille de l’Audi A7 que nos chasseurs de scoop ont découvert sur les routes de Scandinavie. Une famille qui se compose de la berline Audi A7 et du break Audi A7 Avant, de la version sportive Audi RS7 Avant et de l’Audi A7 Avant Allroad. Chargés de remplacer les Audi A6 et A7, ces modèles arriveront ensemble ou en ordre dispersé en 2025.

Digne héritier des BMW M1 ou BMW i8, le futur coupé BMW reprenant la nouvelle plateforme « Neue Klasse » devrait faire fantasmer plus d’un automobiliste sportif. On parle ici de plus de 1 000 ch pour ce modèle électrique qui devrait disposer de moteurs dans les roues qui serviront à la fois à délivrer de la puissance, mais aussi à ralentir la machine et à la stopper si le besoin s’en fait sentir. Il n’est pas sûr que l’on découvre le modèle de série en 2025 la présence d’un « show car » dans un salon reste cependant dans le domaine du possible.

Le concept car du dernier Mondial de l’auto va devenir voiture de série et le futur SUV C5 Aircross qui pourrait prendre la simple dénomination de Citroën C5 devrait être proche du modèle exposé au salon. En utilisant la base technique (STLA Medium) du nouveau Peugeot 3008, le C5 Aircross va voir ses cotes progresser et il mesurera plus de 4,60 m de long. Le futur C5 Aircross existera avec des motorisations thermiques électrifiées et sera disponible aussi en 100 % électrique.

La marque espagnole Cupra prépare son modèle d’entrée de gamme qui prend le nom de Raval, celui d’un célèbre quartier de Barcelone. Cette auto qui arrive en 2025 affichera une belle gamme de motorisations électriques et dans sa version la plus performante « VZ », elle devrait disposer d’un électromoteur de 226 ch ! Elle utilise la plateforme MEB Small (ou Entry) du groupe Volkswagen qui servira aussi à la future Volkswagen ID.2 (prévue pour 2026).

Si l’offre de SUV électriques ne cesse de progresser chez Kia, la marque coréenne n’en oublie pas pour autant les berlines et cette berline électrique Kia EV4 Hatchback est là pour le confirmer. Il y aura aussi une nouvelle Kia Ceed avec des motorisations thermiques, des prototypes de celle-ci ont été photographiés. Ces deux autos devraient être dévoilées l’an prochain.

La Mercedes CLA va inaugurer la nouvelle plateforme multi-énergies MMA de Mercedes. Une base technique qui privilégie les motorisations électriques en proposant une architecture 800 volts, mais qui permet aussi d’intégrer des motorisations thermiques. C’est pourquoi la Mercedes CLA existera avec des motorisations 100 % électriques, mais aussi des blocs thermiques : micro-hybride, hybride rechargeable. Elle sera dévoilée prochainement.

Il vous faut oublier la berline compacte électrique et imaginer la future Nissan Leaf sous la forme d’un SUV coupé. Car c’est ainsi qu’elle se présente désormais et elle affiche, sous son camouflage, un style d’inspiration Chill Out, du nom du concept car qui a annoncé ce modèle en 2021. Grâce à l’utilisation d’une plateforme CMF/EV, la base technique des Renault Mégane E-Tech Electric et du Nissan Ariya, ses performances vont progresser.

Ce modèle est programmé pour 2026, mais la marque Porsche pourrait dévoiler ce modèle en avant-première (concept car ou show car) l’an prochain. Il s’agit du futur Porsche Cayenne qui sera électrique. Il reprend la plateforme du Macan 4 Electric en la modifiant, en l’allongeant et en l’élargissant pour qu’elle puisse accueillir la carrosserie de son grand SUV familial. Pour le moment sur le Nürburgring, Porsche teste les suspensions afin de voir comment se comporte un modèle électrique qui devrait dépasser les deux tonnes sur un circuit aussi éprouvant que celui de la Nordschleife.

La Renault 5 E-Tech Electric et la Renault 4 E -Tech Electric c’est bien, mais il ne faut pas oublier les valeurs sûres comme la Renault Clio. D’ailleurs afin de garantir un niveau de ventes élevé, Renault entame les essais de sa future Renault Clio 6. La voiture devrait conserver ses cotes extérieures actuelles, mais on devrait assister un changement de style avec une simplification des lignes. Les motorisations seront thermiques, mais fortement électrifiées.

Avant sa révélation qui aura lieu vers la mi-2025, le Volkswagen T-Roc est la cible de nos chasseurs de scoop. On découvre que le modèle a grandi et s’approche désormais de 4,40 m de long, il affiche désormais un montant « C » plus incliné et une ligne de toit inclinée vers l’arrière. Ce modèle qui ne sera plus décliné en cabriolet disposera d’une motorisation hybride rechargeable en plus blocs à hybridation légère.