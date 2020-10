BMW s'attaque à la Golf GTI avec la 128ti

C'était impensable il y a peu. Et pourtant, BMW lance une compacte sportive traction ! La dernière génération de la Série 1, lancée en 2019, envoie sa puissance aux roues avant. Sa première déclinaison musclée, la M135i de 306 ch, le cachait cependant avec la transmission intégrale xDrive. Mais cette plus abordable 128ti envoie donc tout à l'avant. Elle se trouve ainsi en concurrence directe avec des rivales plus généralistes, à commencer par la Volkswagen Golf GTI.

La 128ti reprend le moteur de la M135i, mais le quatre cylindres 2.0 est dégonflé à 265 ch. Le couple culmine à 400 Nm à partir de 1 750 tr/mn. Le bloc est associé à une boîte automatique 8 rapports. La vitesse maxi reste à 250 km/h. Il faut 6,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Par rapport à une Série 1 classique, la 128ti profite de réglages spécifiques, avec notamment une direction "sur mesure" et une suspension DirectDrive adaptée (abaissée de 10 mm). Ce modèle a aussi un différentiel mécanique à glissement limité de type Torsen, qui améliore la répartition de la force motrice entre les roues du train avant. La 128ti reprend les barres antiroulis plus fermes et les supports spécifiques de la M135i. Avantage par rapport à cette dernière : la 128ti est plus légère de 80 kg.

Côté look, on retrouve le kit carrosserie de la finition M Sport. Mais la ti se reconnaît à ses décors rouges (bas de caisse, inserts dans les boucliers). La calandre est peinte en noir. La 128ti est montée sur d'inédites jantes 18 pouces qui cachent un système de freinage M Sport avec des étriers peints en rouge (une première sur la compacte). À l’intérieur, on a une sellerie spécifique, avec une bande rouge sur les dossiers. L'écusson Ti (qui signifie Turismo Internazionale) est brodé sur l'accoudoir central. Les surpiqûres sont rouges.

Cette 128ti est facturée 46 550 €. Et mine de rien, c'est à peine plus cher que la nouvelle Golf GTI de 245 ch, qui s'affiche à 43 210 €.