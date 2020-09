CR-V 5 : le guide d'achat de la Honda la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Le Honda CR-V est discret en France, depuis la première génération, sortie en 1996. Pourtant, au niveau mondial, il truste les premières places du marché des SUV. Et aux USA, c'est un carton commercial.

dailymotion

Fin 2016, la cinquième génération était présentée au Japon, mais elle n'arriva en France qu'en mars 2018. Elle abandonne au passage les moteurs diesels, pour ne plus proposer qu'un moteur essence turbocompressé et un moteur hybride. Il devient de fait un redoutable concurrent du Toyota Rav-4, disponible en version full hybride, tout comme lui.

Le fonctionnement du bloc moteur est assez spécifique, le moteur thermique n'étant pas toujours relié aux roues. Il ne sert parfois que de générateur pour les batteries du moteur électrique, avant de prendre le relais pour mouvoir la voiture à haute vitesse ou lorsque beaucoup de puissance est demandée. Un système comparable à feues les Chevrolet Volt ou Opel Ampera. Cela dit, les résultats en termes de consommation ne nous ont pas forcément impressionnés, avec une moyenne de plus de 7,5 litres aux 100 km en moyenne.

Par ailleurs, le nouveau CR-V, disponible aussi en 7 places quand c'est le moteur 100 % thermique 1.5 i-VTEC qui est sous le capot (5 places seulement pour l'hybride), garde les qualités qui ont fait de lui un succès, à savoir des aspects pratiques bien pensés, un très bon confort de roulement (au détriment du plaisir de conduite), et une bonne qualité de finition et de filtration. Il a été déjà restylé sur le marché américain, en septembre 2019, des retouches qui arriveront un peu plus tard en Europe.

Disponible à partir de 30 760 € en version 2 roues motrices thermique 173 ch, il culmine à 50 370 € en haut de gamme hybride 4 roues motrices.

Tous nos essais de Honda CR-V 5

Essai - Honda CR-V hybride : ampère et contre tous

Le nouveau Honda CR-V qui a décidé de faire l’impasse sur le diesel, reçoit enfin la motorisation qui va lui permettre de faire du volume sur le vieux continent. Cette version hybride fait appel à une technique différente de la concurrence avec à la clé des niveaux d’émissions qui permettent de revenir à un malus acceptable. > Lire l'essai

Prise en mains vidéo - Honda CR-V (2018) : de 5 à 7

Il n’a pas la notoriété d’un Volkswagen Tiguan ou d’un Peugeot 5008 sur le Vieux Continent. Et pourtant, au nombre de ventes, il les écrase littéralement. Le Honda CR-V, le SUV le plus vendu au monde, est de retour avec désormais 7 places et une motorisation hybride promise innovante. En attendant, il faudra se contenter d’un moteur 1.5 essence très pénalisé par le malus. > Lire l'essai

Tous nos comparatifs

Toutes nos vidéos

Que vaut le Honda CR-V en occasion ?

Nous n'avons pas étudié en détail le CR-V de dernière génération en occasion, c'est un peu tôt. Mais nous avons étudié les première et troisième générations.

Maxi-fiche fiabilité du CR-V 1

Maxi-fiche fiabilité du CR-V 3

En occasion, cette 5e génération n'est pas très présente sur les sites d'annonces. C'est le plus vendu de la gamme Honda, mais pas le plus vendu des SUV ! Cela dit, le choix est tout de même là, si on accepte de faire quelques kilomètres pour aller essayer le modèle convoité.

LE HONDA CR-V EN OCCASION Prix d'un Honda CR-V neuf : de 30 760 € à 50 370 € Prix d'un Honda CR-V en occasion : de 26 900 € à 47 920 € Près de 200 annonces de Honda CR-V 5 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le CR-V est depuis son lancement en 1996 parmi les SUV les plus fiables du monde, respectant en cela la tradition de robustesse Honda. Quelle que soit la génération, la fiabilité est de très haut niveau et les problèmes sont rares. La dernière génération ne devrait pas déroger à la règle.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !