Dossier nouveautés : les futures Citroën

Après avoir confié ses modèles haut de gamme DS3, DS4 et DS5 à la marque DS Automobiles qui depuis 2014 vole de ses propres ailes, Citroën aurait pu se retrouver délaissée par la maison-mère PSA. La disparition de la C5 et le remplacement, en 2018 de la C4 par la C4 Cactus aux dimensions trop modestes auraient pu faire craindre le pire, par exemple que la marque centenaire se contente de fournir son lot de petites autos et rester dans l’ombre de Peugeot. Heureusement au cours de la même année 2018 arrivait le Citroën C5 Aircross qui prouvait que Citroën pouvait faire aussi bien que le Peugeot 3008 en reprenant à son compte la base EMP2. L’on apprenait également que la marque envisageait le remplacement de la C4 Cactus par une vraie berline compacte et que le projet d’une nouvelle grande berline (héritière de la C5) était toujours d’actualité.

Une vraie berline compacte

Aujourd’hui on fête l'arrivée de la nouvelle Citroën C4. C’est une très bonne nouvelle car la voiture apporte un vent de fraîcheur dans la catégorie avec son design atypique, certains disent clivant, mais depuis les années cinquante et la DS, Citroën a souvent produit des voitures qui ne ressemblaient à aucune autre. On apprécie aussi ses nombreux espaces de rangement, sa dotation complète, son habitabilité aux places arrière et son confort même si c’est au détriment du dynamisme. Au lieu d’utiliser la plateforme EMP2 du C5 Aircross, Citroën a misé sur la CMP qui est celle des Peugeot 208 et Peugeot 2008. Un parti pris ou plutôt un parti prix, puisque l’utilisation de cette plateforme permet une réduction des coûts par rapport à l’EMP2. Cela permet également de disposer, en plus des moteurs thermiques, d’une offre 100 % électrique alors que l’EMP2 ne peut être (pour le moment) équipée que de motorisations hybrides rechargeables.

Une famille C4 qui va s’élargir

On pensait à tort que la plateforme CMP ne serait réservée qu’à des petits gabarits, il n’en est rien puisque cette base technique peut être étirée et servir à des autos dépassant les 4,50 m. C’est pourquoi la CMP a de l’avenir chez Citroën qui veut s’en servir pour développer d’autres types de véhicules dans la famille C4. Cette plateforme servira également aux futures générations de Citroën C3 (mi-2023) et Citroën C3 Aircross (fin 2023), deux autos à fort potentiel pour Citroën.

CMP et EMP2 deux bases modernes

Si la CMP est prévue pour les C3, C4 et leurs dérivées, Citroën va aussi miser sur l’EMP2, une plateforme qui équipe déjà les Citroën Berlingo (pour la partie avant seulement, le train arrière est plus basique) et Citroën C5 Aircross. C’est elle qui équipera la future C5 qui arrive à la fin de 2021 et qui disposera d’une ou deux motorisations hybrides rechargeables. Plus tard, cette base EMP2 évoluera pour devenir eVMP et être capable de recevoir trois types de motorisations, thermiques, hybrides rechargeables, mais aussi 100 % électrique. Mais cette plateforme évoluée qui arrive en 2023, Citroën ne l’utilisera pas avant un bon moment puisque ce seront les futures générations de Berlingo (2026), C5 Aircross (2026) et C5 (2028) qui l'utiliseront.

Une gamme complète

Avec les trois familles C3, C4, C5 et le ludospace Berlingo, la marque aux chevrons peut combler de nombreux automobilistes. Dans la gamme du constructeur français, il y a aussi le petit quadricycle électrique Citroën Ami qui a vraisemblablement une longue carrière devant lui. Quant à la Citroën C1, elle est en revanche amenée à disparaître et ne sera sans doute pas remplacée, la Citroën C4 Cactus, elle aussi, prendra sa retraite et le monospace Citroën Grand C4 Spacetourer devrait quant à lui être remplacé par un modèle SUV sur base CMP. Enfin le fourgon transport de personnes Citroën Spacetourer qui existe en électrique ë-Spacetourer aura quant à lui un long chemin à faire avant de prendre sa retraite et d’être remplacé.

Des objectifs clairs

Pour Citroën, l’avenir passe par des voitures à tarif le plus attractif possible, dotées d’une allure originale (à l’instar de la nouvelle C4, mélange de berline-coupé-SUV) et qui devront être très confortables. La marque devra aussi continuer à cultiver l’innovation (comme les suspensions à butées hydrauliques progressives qui contribuent à augmenter le confort de roulement). Enfin, les modèles des Chevrons viendront concurrencer les produits de Hyundai, Kia, Opel, Seat, Skoda. Il n'y aura pas de haut de gamme pour la marque aux chevrons, celle-ci laissant ce secteur à Peugeot et à DS Automobiles. Enfin à l’international, la marque va poursuivre son offensive en Europe, mais aussi faire un effort en Inde, où avec son partenaire CK Birla, elle va assembler sur place des véhicules à tarif abordable, dans l’espoir de conquérir ce marché porteur.