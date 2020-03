Carburants alternatifs - E85, GPL : les bonnes idées pour faire des économies

Envie de changer de voiture, seulement vous n’êtes pas encore prêt pour un modèle 100 % électrique, pas convaincu par les hybrides, mais l’essence ou le diesel ne vous tente pas, pourquoi ne pas vous orienter vers des énergies plus originales mais très économiques ? L’E85 et le GPL.

La surprise de l’E85 (bioéthanol)

Après avoir investi, en 2001, le marché de l’éthanol, Ford y est revenu l’an passé avec la seconde génération de son Kuga, pourtant en fin de carrière. Dans une période où le carburant était très cher, le succès a été immédiatement au rendez-vous. Ainsi, en l’espace de 6 mois, il s’est vendu plus de 6 500 exemplaires. La production a été stoppée en fin 2019, toutefois, les stocks ont été suffisants pour alimenter les concessions pendant le premier trimestre. Avec un peu de chance, vous pourrez encore en trouver chez certains revendeurs. Pour rappel, le Kuga E85 prenait pour base le 1.5 Ecoboost développant 150 ch. Ses tarifs débutaient à 29 200 €.

Le constructeur américain a bien pris conscience de tout cet engouement et prévoit d’autres modèles fonctionnant à l’E85 ayant pour base le 1.0 Ecoboost. Le niveau de puissance et les véhicules concernés ne sont pas encore définis. Il faudra toutefois patienter car ces nouvelles versions devraient arriver fin 2020, début 2021.

Il faut toutefois savoir qu’un véhicule fonctionnant à l’E85 consomme environ 25 % de plus par rapport à une version essence traditionnelle, mais cela compensé par le différentiel de prix largement en faveur de l’E85. Ainsi, un litre de SP95 est vendu actuellement 1,30 € contre 0,67 € pour l’E85 soit un bénéfice d’environ 49 %.

Pouvant aussi fonctionner avec du Sans-Plomb classique (SP 95 ou 98), aucun risque de tomber en panne sèche sachant que le nombre de stations distribuant du super-éthanol ne cesse de se développer (Près de 1 800 stations en janvier 2020).

Enfin, si vous n’avez pas les moyens d’acheter une voiture neuve, vous pouvez toujours acheter une voiture et y ajouter un boîtier E85. Il vous en coûtera entre 700 et 1 000 € suivant le modèle.

GPL : surtout l’Alliance et un peu Fiat

Il y a quelque temps, plusieurs concurrents avaient investi ce marché. Il s'agissait de Dacia, Renault, Fiat, Hyundai, etc. Aujourd’hui, l’offre s’est réduite mais modernisée à l’image de ce que propose Renault et Dacia.

Dacia, la reine du GPL

Depuis 2010, le constructeur roumain a investi massivement dans le GPL. Aujourd’hui, Dacia maintient cet effort comme en atteste le nouveau moteur bicarburation qui débarque aujourd’hui sur l’ensemble de la gamme Dacia (Sandero, Logan, Logan MCV et Duster). Ce nouveau moteur dénommé 1.0 TCe 100 ECO­G qui remplace le TCE 90 ECO-G développe donc 100 ch et un couple de 170 Nm, soit des valeurs semblables à celles de moteur 100 % essence. La seule particularité provient de la présence d’un second réservoir servant à stocker le GPL implanté à la place de la roue de secours. Ces véhicules sont logiquement équipés d’un kit anti-crevaison, ce qui signifie que le volume de chargement reste identique n’est pas affecté par le réservoir de GPL.

Prix Duster Sandero Logan Logan MCV Access 12 490 € x x x Essentiel 14 750 € 11 190 € 10 960 € 12 710 € Confort 15 850 € 12 290 € 12 060 € x Prestige 16 950 € x x x Stepway x 13 390 € x 14 260 €

Les prix indiqués sont les mêmes que les versions essence. Dans ces conditions, difficile d’acheter encore une version 100 % essence. La bicarburation représente toujours un intérêt.

Renault : même les Clio et Captur s’y mettent

Il ne faut pas croire qu’il n’y a que Dacia qui s’intéresse au GPL au sein de l’Alliance. Bien au contraire, puisque Renault décline ses deux dernières grandes nouveautés à savoir les Clio et Captur avec cette carburation. Ces deux modèles reprennent la même motorisation que les Dacia à savoir le TCE 100 GPL. Comme chez Dacia, les changements par rapport à une version essence sont minimes avec juste l’introduction du réservoir à GPL. Pas d'écart de prix non plus par rapport à une essence.

Prix Renault Clio GPL Renault Captur GPL Zen 18 000 € 20 900 € Intens 20 400 € 23 400 €

Service minimum pour Fiat.

Le constructeur avait plusieurs modèles fonctionnant au GPL. Désormais, comme la marque a électrifié sa 500 et sa Panda, il n’y a que cette dernière qui conserve sa motorisation GPL . Il s’agit de la Panda Lounge 69 ch vendue au prix de 13 990 €

Comme sur les véhicules E85, les modèles GPL consomment environ + 30 % de plus qu’un véhicule essence. Les performances sont également impactées avec baisse de 5 %. Cela est compensé par une baisse des rejets de C02 (env 13 %), mais surtout par un carburant nettement moins onéreux (0,81 € contre 1,30 € pour un litre de SP95). Pas de risque non plus de panne sèche puisque les véhicules GPL peuvent fonctionner avec les deux carburations. Aujourd'hui, il y a près de 1 700 stations en France.

Des avantages fiscaux certains communs à l’E85 et au GPL Au-delà du prix du carburant largement inférieur, les modèles E85 et GPL possèdent également de très nombreux avantages financiers : - Exonération totale ou partielle de la carte grise (en fonction des départements) - Éligibilité à la prime à la conversion - Vignette Crit’Air 1 - Stationnement gratuit ou tarif préférentiel (E85) - Pour les professionnels spécifiquement : exonération de la TVS pendant 3 ans et récupération de la TVA

À retenir : suivant vos priorités

L’E85 est plus intéressant financièrement mais l'offre GPL s’avère être plus étendue. Si votre unique critère est le prix du carburant, le bioéthanol est clairement une meilleure affaire en étant environ 0,15 €/litre moins cher. Toutefois, les véhicules neufs inexistants aujourd"hui, il faudra presque obligatoirement passer par l’installation d’un boîtier. Sur le GPL, le carburant est un peu moins avantageux que l’E85 – mais nettement plus que le SP95 classique - mais il offre un choix de véhicules plus vaste (citadine, SUV, SUV urbains) qui pourra séduire une large clientèle, qui ne sera plus effrayée par la différence de prix avec l’essence, puisque celle-ci n'existe plus.