La nouvelle Porsche Taycan Turbo S est une bien-pensante aux pratiques inavouables

De série, la Porsche Taycan Turbo S restylée possède la plupart des équipements dynamiques les plus importants : les roues arrière directrices, le PTV Plus ou encore les freins carbone-céramique. Mais pas le système de suspension Active Ride à l’efficacité spectaculaire, facturé 8 154€.

Et il faudra passer par le carnet d’options pour tous les équipement relatifs aux aides à la conduite : 1 416€ pour le simple régulateur de vitesse adaptatif, 2 646€ pour le système complet de niveau 2, 1 890€ pour les caméras à 360 degrés, 1 608€ pour l’affichage tête haute…sans compter les belles rallonges pour toutes les options de couleurs et de personnalisation. Vous n’aurez aucun mal à dépasser les 250 000€ en facture finale en vous faisant un peu plaisir à ce niveau. Du vrai Porsche, quoi…

Le point techno : l'Active Ride, cette suspension révolutionnaire

Conçue avec l’allemand ZF, l’Active Ride fonctionne avec des jambes de force accolées chacune à un amortisseur à deux valves et un cousin d’air à deux chambres. Le système s’active grâce à des pompes électriques individuelles et permet d’augmenter à la fois la réactivité et la puissance de contrôle de la jambe de force. Chacune de ces jambes de force se pilote de façon individuelle pour la compression et la détente, ce qui autorise à se passer de barres antiroulis et permet une gestion très poussée des mouvements de caisse.