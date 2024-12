La nouvelle Porsche Taycan Turbo S est une bien-pensante aux pratiques inavouables

La Porsche Taycan Turbo S restylée facturée 215 207€ possède quelques concurrentes plus ou moins directes. Sa cousine l’Audi RS e-tron GT, reprenant les mêmes éléments techniques dans une version un peu moins performante, coûte 176 650€ dans sa version Performance de 748 chevaux. Beaucoup plus spacieuse, la Tesla Model S Plaid de 1020 chevaux demande quasiment la moitié de l’Allemande avec ses 107 990€. Aussi spacieuse que la Tesla et plus luxueuse que cette dernière, la grosse Lotus Emeya R de 918 chevaux coûte 154 090€ avec un équipement de série nettement plus généreux. La Porsche joue les élitistes, car c’est bien une Porsche…

A retenir : monumentale

La Porsche Taycan Turbo S restylée coûte le double du prix d’une Tesla Model S Plaid alors que cette dernière peut accélérer aussi fort, dispose d’un meilleur équipement de série et offre un habitacle plus spacieux. Mais il n’existe tout simplement aucune familiale électrique au monde capable d’afficher un tel degré d’excellence dynamique et de plaisir de pilotage. Paradoxalement au registre de l’efficience, elle frise la perfection quand on l’utilise comme une sage berline de luxe !

Mettez n’importe quel puriste au volant de cette machine et il se retrouvera vite face à une remise en question gênante de ses principes en matière de passion automobile. La Taycan Turbo S restylée est tellement réussie sur le plan dynamique qu’elle fera douter l’intégriste le plus fermé d’esprit. A l’heure où une BMW M5 hybride rechargeable affiche une masse encore plus importante et des performances nettement moins impressionnantes, elle annonce peut-être la mort des familiales super-sportives thermiques. Pour sûr, on adore entendre glouglouter le V8 d’une Audi RS 6 GT sur une route de rêve. Mais l’excellence de cette machine nous donne la terrible impression que la technologie électrique possède un bien meilleur potentiel sportif sur ce genre d’auto. Bon, il faudrait quand même réaliser un comparatif direct avec la récente Porsche Panamera Turbo S hybride rechargeable, toujours équipée d’un V8 elle aussi…

Caradisiac a aimé

Les performances sidérantes

Le comportement dynamique passionnant

L'efficience sur autoroute

Caradisiac n'a pas aimé

Deux fois plus chère qu'une Tesla Model S Plaid

Feeling de la pédale de frein en conduite sportive

Elle mériterait des pneus plus sportifs