Essai - Renault Captur 1.5 dCi 95 : ni percheron, ni pur-sang, bien au contraire

En bref 2e génération de Renault Captur Plus petit diesel proposé (95 ch) À partir de 23 200 € Neutre au bonus/malus

À peine mis à mal pendant quelques mois par le Peugeot 2008 de première génération, avant de reprendre la main au moment du restylage, le Renault Captur est depuis sa commercialisation en 2013 le plus vendu des SUV urbains. Sa recette : un style qui plaît, des aspects pratiques bien pensés, des tarifs bien remisés, un équipement à la page, et un confort de roulement de bon aloi.

Mais malgré sa domination au niveau des ventes, il n'était pas parfait, et de nombreux griefs s'exprimaient concernant essentiellement sa présentation un peu "jouet" et sa qualité de finition en retrait.

Lorsque Renault présente la seconde génération en octobre 2019, le constat est clair, net, partagé par tous : le constructeur au losange a tenu compte de toutes les remarques et propose un nouveau Captur revu et corrigé, d'une très grande homogénéité.

Sur le plan du style, il évolue plus qu'il n'y paraît, même si l'allure générale du premier opus est conservée. En fait, Renault a gardé le même cap qu'avec la citadine Clio : changer sans bouleverser, à la manière de ce que font les marques allemandes, Volkswagen en tête.

Du coup la face avant fait penser à un gros restylage du précédent Captur. Pourtant tout est nouveau. Optiques en forme de C, bouclier, capot plus nervuré, le Captur s'inscrit désormais dans la nouvelle signature stylistique Renault, inaugurée par la Talisman il y a cinq ans.

Les flancs sont toujours galbés, et la poupe acquiert, elle, plus de personnalité, et de maturité. Les feux sont désormais en forme de C également, ils sont élégants et encadrent le gros logo Renault et le nom de la voiture.

L'ensemble est indéniablement plus moderne et mature qu'avant. Mais moins moderne qu'un Peugeot 2008, très impressionnant, qui vieillira cependant peut-être plus vite...

On notera tout de même que notre modèle d'essai, en finition Zen, n'est pas aussi bien présenté que les finitions plus haut de gamme. Jantes plus petites, plastiques noirs autour des fenêtres au lieu de chromés, feux diurnes à LED plus discrets et pas en forme de C. Il fait tout de suite moins cossu.

Un habitacle bien plus cossu

Dans l'habitacle, par contre, c'est une vraie révolution. Tout change, et en mieux. Encore une fois, si l'ambiance est moins moderne que dans un 2008, plus "classique", la qualité de réalisation fait un bond en avant. L'assemblage, les matériaux, l'aspect cossu, tout est un cran voire deux au-dessus de l'ancien, et se place désormais en référence dans la catégorie des généralistes. Même un Volkswagen T-Roc paraît cheap à côté, c'est dire. Cela dit, même remarque que pour l'extérieur. La finition Zen ne bénéficie pas de tous les raffinements des finitions supérieures. Par exemple le compteur redevient classique à aiguille, alors qu'il est numérique en finition supérieure. La tablette tactile fait 7 pouces et est horizontale alors qu'elle peut faire 9,3 pouces en position verticale en haut de gamme ou en option. Les contreportes sont en plastique dur alors qu'elles sont moussées en finitions Intens et Initiale Paris. Bref, c'est moins luxueux, mais toujours résolument qualitatif.

La Captur conserve aussi, et améliore même son habitabilité, en grandissant de 10 cm. La banquette coulissante est toujours là, permettant de faire varier le volume de coffre, excellent au demeurant, de 406 à 536 litres selon sa position.

Venons-en maintenant au cœur de la bête. Renault conserve une politique qui consiste à proposer du diesel pour tous ses modèles (hormis la Twingo). Et même, le constructeur propose pour le Captur deux niveaux de puissance. Le 1.5 Blue dCi peut donc afficher 115 ch, une version que nous avons déjà essayée, mais aussi la "petite" puissance de 95 ch, là où les autres SUV urbains affichent plutôt 100 ch minimum, mais plus souvent 115 ou 120 ch. Trop juste pour mouvoir le nouveau Captur ?

Un petit diesel à la fois suffisant et limité

Eh bien oui et non. Contrairement à la Clio, qui dans sa plus petite puissance diesel de 85 ch, peut être qualifiée de "veau", le Captur, avec seulement 10 ch de plus et un couple de 240 Nm assez confortable, se révèle finalement suffisant.

Entendons-nous bien, ce n'est pas un pur-sang qui vous gratifiera d'accélérations de folie, loin de là (14,3 s. pour le 0 à 100, c'est beaucoup, un C3 Aircross BlueHDI 100 réalise l'exercice en 10,8 s.). Il est même assez placide. Mais il permet tout de même de s'insérer sans problème sur autoroute, et même, à l'occasion, de doubler les traîne-la-patte. Son couple costaud lui offre même des reprises correctes, pour peu que vous soyez seul à bord.

Car s'il n'est pas un pur-sang, il n'est pas non plus un percheron. Dès que l'on est plusieurs à voyager, avec armes et bagages, il perd de sa vivacité. Et il faudra alors penser à rétrograder pour relancer sur nationale, ou aborder les rampes sur autoroute.

Au moins dans toutes les situations, il est sobre. Nous avons relevé une moyenne de 5,3 litres sans faire attention, tous parcours confondus. C'est plus qu'une Clio Blue dCi 115, mais correct pour le gabarit et une carrosserie SUV. On peut même facilement tomber à moins de 4,5 litres sur route de campagne.

Pour le reste, ce Captur diesel démontre les mêmes qualités que les autres. À savoir une très grande homogénéité à la conduite. La prise en main est facile, le compromis entre confort et comportement est bien trouvé. Avec si peu de chevaux sous la pédale de droite, impossible de parler de dynamisme. Mais si un Peugeot 2008 ou un Ford Puma restent les champions de la direction incisive et du train avant précis, le Captur se défend aujourd'hui avec brio. Il est tout simplement agréable à mener. D'autant plus qu'il est particulièrement bien filtré au niveau à la fois des bruits du moteur, mais aussi des bruits de roulement. Quelques légers bruits d'air sont présents à haute vitesse mais c'est très léger. Et peut-être aussi dû au fait qu'un joint de fenêtre était mal posé sur notre véhicule de test, voir dans le portfolio (bah alors ? Où sont les contrôles qualité en sortie de chaîne ?).

Un équipement déjà complet en finition de milieu de gamme

La finition Zen que nous avions entre les mains est facturée 23 200 €. Un prix correct par rapport à la concurrence, d'autant que l'équipement est déjà fourni :

Airbags frontaux et latéraux (tête / thorax) conducteur et passager ▪ ESC, ABS avec aide au freinage d'urgence ▪ Freinage actif d'urgence avec détection piétons et cyclistes (AEBS City + Inter Urbain+ Piéton) ▪ Appel d'Urgence Renault ▪ Assistant maintien de voie ▪ Aide au démarrage en côte ▪ Alerte distance de sécurité -information dans tableau de bord ▪ Reconnaissance des panneaux de signalisation ▪ Régulateur / Limiteur de vitesse ▪ Alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places avec détection des occupants ▪ Éclairage avant et arrière Full LED Pure Vision ▪ Carte mains-libres ▪ Climatisation manuelle ▪ Décors chromés sur volant, entourage de levier de vitesse ▪ EASY LINK avec écran 7" : Système multimédia avec écran tactile 7" compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Bluetooth, prises USB et Jack ▪ Bandeau central de planche de bord gainé en matériau soft noir pailleté ▪ Volant TEP ▪ Plancher de coffre mobile ▪ Jantes alliage 17'' Bahamas ▪ Ski avant / arrière gris.

Pas mal pour un deuxième niveau de finition. D'ailleurs, lors de tous les comparatifs, le rapport prix/équipement des dernières Renault, dont ce Captur, est mis en lumière.