Essai - Renault Captur Blue dCi 115 (2020): le roi Captur?

En bref SUV urbain A partir de 24 200 € avec le moteur dCi 115 Rival des Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross…

Les SUV citadins représentent l’une des catégories les plus dynamiques sur le marché européen, et la concurrence y est très affûtée. Chez les seuls constructeurs généralistes, le client a le choix entre Renault Captur, Ford Puma, Peugeot 2008, VW T-Roc, Citroën C3 Aircross, Nissan Juke et autres Seat Arona (liste non exhaustive).

Pour Renault, qui a fortement contribué à populariser le segment avec le Captur de première génération (1,2 million d’exemplaires vendus entre 2013 et 2019), la réussite du modèle qui fait l’objet de notre essai est absolument fondamentale.

A cette fin, le Losange a entièrement revu sa copie. En matière de style, le Captur 2 s’inspire évidemment de son prédécesseur, mais s’étire de 11 cm (désormais 4,23 m.) au bénéfice de l’habitabilité et du volume de chargement.

Le design s’affine, et l’on serait même tenté de d’écrire qu’il se « virilise » avec des feux aux découpes acérées et des arêtes de carrosseries mieux soulignées, à quoi s’ajoutent plusieurs éléments chromés. Le Captur 2 apparaît plus valorisant que son prédécesseur, à plus forte raison quand il se chausse de roues de 18 roues comme notre modèle d’essai, lequel se pare d’une robe combinant les coloris « Rouge flamme » / « noir étoile » des plus seyantes. Une belle auto, donc, mais c’est bien le moins quand il s’agit de « ferrailler » avec une Peugeot 2008 au style des plus réussis.

Le sens de l’accueil

Les efforts de présentations concernent aussi l’habitacle, avec une planche de bord aux matériaux à l’aspect qualitatif amélioré. Au centre de celle-ci trône un écran multimédia vertical (7 à 9,3 pouces selon la version), que complète, à partir du niveau de finition Intens, une instrumentation numérique s’étirant de 7 à 10 pouces (là encore selon la version).

Renault a aussi fait des efforts sur le style des boutons, de même que sur le commodo déporté commandant la radio, dont on constate avec plaisir qu’il n’est plus celui emprunté à la Clio de première génération (lequel se montrait toutefois plus pratique à l’usage). Côté multimédia, l’arsenal comprend notamment connexion Bluetooth, ports USB avant et arrière et même recharge du téléphone par induction (en option).

dCi sans déCibels

Outre ses motorisations essence et hybride, le Captur propose deux blocs diesel 1.5 dCi de 95 et 115 ch qui intéresseront davantage les gros rouleurs. C’est le dernier cité qui fait l’objet de notre essai, accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports (une boîte robotisée EDC 7 rapports figure aussi au catalogue, avec un surcoût de 1 800 €).

Même si le diesel est moins à la mode, force est de saluer la réussite globale que constitue ce petit bloc. Silencieux et peu sujet aux vibrations à bas régime, il ne donne de la voix que sur les rapports intermédiaires et a le bon goût de la faire dans un bourdonnement qui évoque davantage un bloc 3 cylindres essence qu’un 4 cylindres fonctionnant au gazole.

Si elles n’ont rien de décoiffant, les accélérations sont solides et les reprises permettent d’opérer des dépassements sereinement. On regrette en revanche une certaine paresse à bas régime, sous la barre des 2 000 tr/mn : rétrogradage obligatoire en cas de besoin urgent de puissance. Ce manque de rondeur est le seul défaut marquant de ce moteur.

Ainsi gréé, le Captur est taillé pour les longs trajets, où l’on apprécie sa bonne tenue de cap et sa bonne maîtrise des bruits aérodynamiques, le tout s’accompagnant d’un appétit très modéré. Sans aucunement nous préoccuper d’éco-conduite, nous sommes descendus à 5,8 l/100 km de consommation moyenne. En usage plus périurbain, on remonte assez facilement autour de 6,1 l/100 km. Rien d’extraordinaire, donc, mais il convient de rappeler que l’on a affaire à un véhicule haut perché, reposant qui plus est sur des pneumatiques de grand format qui augmentent (un peu) l'appétit.

Agréable à vivre, pratique, performant et confortable, le Captur est un engin séduisant et abouti dans son concept même. Toutefois, il nous aura agacé par des difficultés récurrentes de démarrage par temps froid (un démarreur qui tourne sans résultat sur une voiture flambant neuve, ça agace !) et par les pertes de connexion trop fréquentes du système multimédia.

Les possibilités de personnalisation sont nombreuses, puisque 11 couleurs de carrosserie, quatre couleurs de toit et de rétroviseurs et six types de jantes sont proposés, pour un total de 90 combinaisons possibles !