Essai – Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 (2022) : positionnement compliqué

En bref Polyvalente À partir de 19 730 € 3 cylindres 1.0 turbo de 95 ch et 175 Nm

Vous avez peut-être raté le fait que l'Ibiza de cinquième génération a eu droit à un restylage l'année dernière et vous serez facilement excusé : à l'extérieur, les feux LED sont étendus de série à l'ensemble de la gamme, il y a de nouveaux modèles de jantes en 17 et 19 pouces et le nom du modèle apparaît de façon manuscrite sur le hayon. Mais l'ibère met par contre les petits plats dans les grands à l'intérieur avec une planche de bord à la partie supérieure remodelée : aérateurs ronds et installés aux extrémités et écran tactile intégré à la façon d'une tablette donnent un sérieux coup de jeune à l'ensemble, avec au passage une amélioration de la qualité perçue et une mise à jour de l'équipement passant par l'écran du système multimédia pouvant aller jusqu'à 9,2 pouces, Apple CarPlay et Android Auto désormais accessible sans fil, la conduite semi-autonome sur voie rapide ou encore la commande vocale connectée qui fonctionne particulièrement bien.

Une amélioration de la recette de l'Ibiza donc mais en conservant certains de ses bons ingrédients comme l'habitabilité et le volume de chargement. Il y a de la place à revendre au niveau des genoux à l'arrière, suffisamment pour accueillir deux grands adultes confortablement, et mettre leurs bagages sans problème dans le coffre de 355 litres, un chiffre digne de la catégorie supérieure.

Notre modèle du jour est équipé de la déclinaison du désormais bien connu 3 cylindres 1.0 EcoTSI développant ici 95 ch entre 5 500 et 6 000 tr/min et 175 Nm entre 1 600 et 3 500 tr/min, le tout associé à une boîte de vitesses obligatoirement manuelle à cinq rapports. Avec une masse de 1 145 kg, un chiffre raisonnable pour une polyvalente en 2022, les performances se montrent juste suffisantes pour être à l'aise sur tous les types de route, avec un 0 à 100 km/h en 11 secondes et un 80 à 120 km/h en 11,6 s. Pas besoin donc de pousser le petit moteur dans ses derniers retranchements pour obtenir une vitesse de progression satisfaisante, ce qui se ressent dans la consommation. Sans y faire attention, on restera facilement sous les six litres de moyenne et, avec l'écoconduite la plus basique, passer même sous les cinq litres. La boîte de vitesses se montre aussi agréable à manipuler mais la cinquième, extrêmement longue, sera principalement utile sur l'autoroute.

Seat a de plus su très bien placer le curseur en matière de réglages de châssis : cette dernière cuvée d'Ibiza est peut-être un peu moins amusante à conduire que les générations précédentes mais on obtient en échange un agréable supplément en matière de confort et de souplesse.

Cette version de l'Ibiza se montre donc satisfaisante dans l'ensemble, pas parfaite mais suffisamment polyvalente en termes d'habitabilité comme de performances pour être l'unique voiture du foyer, le tout à des tarifs dans la moyenne haute de la catégorie, commençant à 19 730 €, mais en dessous de ceux de la Skoda Fabia équipée du même moteur. Sauf que pour seulement 360 € à finition identique et un cheval fiscal de plus se trouve la déclinaison TSI 110 de l'Ibiza. En échange de cette petite rallonge, on dispose alors de 15 ch et 25 Nm supplémentaires, d'un sixième rapport à la boîte de vitesses et de freins à disque à l'avant, en 276x24 contre 256x22 comme l'arrière en remplacement des tambours. Avec la cavalerie supplémentaire et la transmission, le 0 à 100 km/h et le 80 à 120 km/h s'effectue en respectivement 7 et 9 dixièmes de moins, tandis que la consommation est identique voire inférieure. Difficile donc dans ces conditions pour cette TSI 95 de justifier sa place.