Essai - Seat Ibiza FR TSi 150 (2021) : rhabillée pour l'ibère

En bref Citadine polyvalente A partir de 25 915 € Puissance : 150 ch

Difficile à croire mais la Seat Ibiza que vous avez sous les yeux vient tout juste d’être restylée. Fiers de leur production les designers sont restés frileux à l’heure d’apporter des évolutions à la robe de leur pépite. Pépite est un bien grand mot, car en Europe les ventes de la petite espagnole sont en berne. Sur le Vieux Continent, l’Ibiza n’est même plus dans le Top 10 des citadines. Un classement dominé par les Françaises, Renault Clio, Peugeot 208 et la Toyota Yaris.

Le très discret rafraîchissement de l’Ibiza de cinquième génération, apparue en 2017, est visible sur les optiques à LED désormais de série et le monogramme de la marque placé sur le hayon. La silhouette très latine n’en avait pas véritablement besoin. Le capital séduction est toujours présent et particulièrement dans cette livrée « sportive » FR équipée d’un châssis sport, de jantes optionnelles de 18’’ (450 €), d’une double sortie d’échappement et d’un coloris « Rojo Desire » (650 €) particulièrement saillant. Une vraie petite sportive en apparence.

En réalité, c’est un moteur bien plus sage qui se charge d’accompagner l’Ibiza dans sa tâche. Il s’agit d’un 4 cylindres essence 1.5 à désactivation des cylindres. Un moteur présent sous le capot de nombreux modèles du groupe Volkswagen. Ce bloc est davantage connu pour sa souplesse et sa sobriété que sa vitalité. Il s’avère un excellent compagnon du quotidien en ville où sa discrétion et sa disponibilité rendent la conduite très agréable. D’autant plus qu’il est exclusivement disponible avec la boîte de vitesses automatique à 7 rapports. L’extinction et le redémarrage des cylindres sont imperceptibles et sans conséquence pour la conduite. En revanche pour la consommation en carburant cette technologie est bénéfique. Durant notre essai réalisé sur un parcours majoritairement urbain nous avons relevé une moyenne de 6,3 l/100 km. En 2021, l’Ibiza FR TSi 150 essuie un léger malus de 230 € au maximum.

Aucun changement à prévoir concernant les liaisons au sol, autre point fort de l'Ibiza. Cette version FR affiche un typage plutôt sportif mais ne maltraite pas pour autant ses occupants malgré la présence de suspensions fermes et de jantes larges (18’’ en option). Le comportement est agile, rigoureux et davantage ludique que celui de la Polo, sa cousine technique. Dommage, le 1.5 TSi 150 n’est absolument pas en phase avec cette philosophie. Il manque de caractère, de relief et de sonorité. Le châssis de l’espagnole mériterait une motorisation plus musclée mais le malus écologique aura eu raison de sa sportivité. Pour prendre le volant d’une citadine espagnole au sang chaud, il faudra patienter jusque 2025 et la sortie de la Cupra « Urban Rebel », cette fois-ci en 100% électrique. A l’heure actuelle, seul Ford parvient à proposer un modèle sportif. La Fiesta ST Line X équipée du 1.0 Ecoboost de 155 ch présente davantage de caractère que l’Ibiza. Et si vous cherchez une version « GTi », la version ST abritant un 1.5 de 200 ch (malus de 459 €) reste l’une des dernières du genre encore en vente.

L'essentiel de ce restylage se trouve à bord. La partie supérieure de la planche de bord reçoit des plastiques moussés alors que les aérateurs ont été repoussés aux extrémités et adoptent un cerclage coloré. L'écran central plus large est désormais implanté plus haut. Il est compatible Android et Carplay. Son fonctionnement est d’une rapidité et d’une efficacité redoutable. L'ensemble est plus harmonieux qu'auparavant, avec une qualité perçue en nette hausse.

Ce qui ne change pas et c'est tant mieux, c'est l'habitabilité et le volume de chargement, clairement des domaines où la Seat fait partie des références dans le segment des polyvalentes. Il y a de la place à revendre au niveau des genoux à l'arrière, de quoi accueillir deux grands adultes confortablement, et mettre leurs bagages sans problème dans le coffre de 355 litres digne de la catégorie supérieure.

L'équipement de cette version FR facturée 25 915 € est complet. Surtout en contenu technologique avec l'instrumentation numérique "digital cockpit", la connexion smartphone Carplay ou Android Auto, la navigation, les projecteurs Full LED, le volant sport multifonction, 2 prises USB-C, etc.