Essai vidéo - Ford Puma (2020) 1.0 EcoBoost 125 : le SUV qui a les crocs

En bref : A partir de 22 900 € hybridation légère Pas de malus écologique

Le nouveau Ford Puma est une arme de conquête qui va enfin lancer Ford sur le marché des SUV urbains. Oui enfin, car Ford n’a jamais réussi à se faire une place parmi le gratin des SUV du segment B aux côtés des Renault Captur, Nissan Juke et Peugeot 2008. La marque est bien présente depuis 2014 avec l’Ecosport mais ce modèle n’a jamais convaincu car il était avant tout produit pour les marchés émergents comme l’Inde, la Thaïlande ou le Brésil. Ford est donc reparti d’une feuille blanche en lui donnant un tout nouveau nom.

Feuille blanche, presque, puisqu’il s’agit en réalité d’une plateforme de Fiesta. Quant au nom, Puma, il n’a rien de nouveaux non plus puisque c’est celui d’un coupé des années 90. Ressortir des noms du grenier pour baptiser un nouveau SUV semble devenir une tendance chez Ford puisqu’en haut de la gamme arrivera prochainement la Mustang Mach-E, la première 100% électrique de la marque.

Ford capitalise sur ce nom du passé à travers quelques détails esthétiques comme la ligne de toit fuyante ou ces optiques ovales. Indéniablement, ce nouveau Ford Puma a de la personnalité. Il faudra au moins ça pour se faire remarquer parmi la vingtaine de concurrents présents sur le marché. Au lancement, deux versions seront commercialisées sur le marché français. L’entrée de gamme Titanium (à partir de 22 900 e) celle de notre essai, et la ST Line-X facturée 26 900 €. Cette dernière renforce l’aspect sportif du SUV par la présence d’un kit carrosserie spécifique ST Line, d’une sortie d'échappement chromée, de vitres surteintées et de jantes de 18’’.

A bord en revanche, l’originalité disparaît totalement, puisqu’il reprend trait pour trait le mobilier de la Fiesta. C’est dommage on aurait aimé faire face à un intérieur plus jovial mais l’ensemble a le mérite d’être fonctionnel, correctement fini et surtout très bien équipé. Parmi l’impressionnante liste d’équipements, on note l’arrivée d’une instrumentation numérique et la présence d’une excellente sono B&O.

Il n’est peut-être pas très fun à l’intérieur ce nouveau Puma, en revanche il a le sens de l’accueil. Premièrement il offre suffisamment d’espace aux places arrière pour faire voyager deux adultes avec un niveau de confort acceptable. On peut chipoter sur la largeur de l’assise et la garde au toit mais en dessous de 1,90 m aucun stress. Ensuite, son volume de coffre se place dans la moyenne haute du marché avec 402 litres de base pour les versions à hybridation légère et 456 litres sur les versions classiques. Mais surtout il se démarque par la présence de nombreuses astuces qui devraient plaire aux familles. Commençons par la Mega Box.

Il s’agit d’un rangement additionnel de 80 litres placé sous le plancher de coffre.Ce dernier est étanche et totalement lavable avec à son extrémité un bouchon d’extraction. En revanche, il faudra faire l’impasse sur la roue de secours. Pour accéder à cette méga box, il vous faudra enlever le plancher modulable à deux niveaux qui peut être bloqué en position verticale grâce à deux ingénieux loquets situés aux extrémités. Ensuite, il y a ce cache bagages solidaire du hayon (ici électrique) et « mou ». Plus besoin de se prendre la tête à ôter ce dernier pour charger des objets encombrants, il épouse leurs formes. Enfin, les sièges sont déhoussables et ces dernières sont lavables.

Le Puma est l’un des premiers véhicules Ford à bénéficier d’une hybridation légère. Ici un alterno-démarreur alimenté par une batterie plus puissante soulage le moteur dans les phases d’accélération. Le but est d’économiser du carburant et diminuer les taux de CO2. Mais en aucun cas vous ne roulerez en mode tout électrique. Cette hybridation est disponible avec le moteur essence 1.0 Ecoboost, en versions 125 et 155 ch. Dans les deux cas, le Puma est exempté de malus écologique et le restera au 1er mars 2020, lorsque le protocole d’homologation basculera en WLTP (plus strict et réaliste).

Le 3 cylindres suralimenté en version 125 ch est amplement suffisant à la tâche. Il offre du couple, une sacrée allonge et se montre alerte à bas régime ce qui est une bonne chose en conduite urbaine. En revanche, il faudra caresser l’accélérateur car la consommation moyenne peut très vite s’envoler. Lors de notre test nous avons relevé une moyenne 6,8 l/100 km. Ford a plutôt bien contenu les vibrations du 3 cylindres ainsi que son niveau sonore. Pour le moment, il est exclusivement livré avec une boîte mécanique à 6 rapports. La boîte auto arrivera plus tard, en même temps que le moteur diesel (120 ch). Ford a aussi su contenir le poids de la voiture. Le Puma pèse 1269 kg, c’est dans la moyenne du segment.

Le comportement lui, est orienté vers le dynamisme avec une fermeté assumée au niveau des trains roulants. Ce réglage additionné à une grosse monte pneumatique (18'') et des sièges au moelleux discutable altère le niveau confort. Lorsque l’asphalte est de bonne qualité, cela reste vivable mais à la moindre imperfection les lombaires des occupants percutent en même temps que les suspensions. C’est dommage, on aurait aimé un tarage moins important pour offrir un meilleur niveau de confort.

En revanche, pour la tenue de route, le SUV de Ford reste scotché à la route, croque les trajectoires et dandine ce qu'il faut de l'arrière en sortie de virage pour dessiner un sourire sur le visage du conducteur. S’il est un endroit où positionner ce nouveau Puma sur le marché c’est au côté des Peugeot 2008 et Mazda CX3.

Jamais avare en matière de technologies et d’aides à la conduite, Ford a une nouvelle fois mis l’accent sur la sécurité. Le Puma reçoit ainsi un système de conduite autonome de niveau 2 qui gère la régulation de la vitesse et le maintien dans la voie ainsi qu’un inédit système d’alerte de dangers, qui les signale grâce aux autres véhicules connectés au cloud.