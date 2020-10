Ford Puma : griffé - Salon de l'auto Caradisiac

Le Puma, c’est avant tout une appellation bien connue des connaisseurs de la marque à l’ovale puisqu’elle était utilisée à la fin des années 90 et début 2000 pour un petit coupé sportif. Aujourd’hui, celle-ci ressort des cartons pour le nouveau SUV urbain. Même si les deux modèles n’ont strictement rien à voir, on peut relever tout de même un point commun : les lignes dynamiques de leur caisse. On retrouve d’ailleurs certaines similitudes comme la ligne de toit fuyante ou les optiques ovales. Indéniablement, ce nouveau Ford Puma a de la personnalité.

À l’intérieur, ce trait de caractère disparaît totalement puisque la planche de bord est intégralement identique à la dernière Fiesta. La présentation est plaisante. La seule différence provient de l’introduction d’une instrumentation 100 % numérique.

Au-delà de son design, le Puma se distingue de ses rivaux par ses aspects pratiques optimisés avec une habitabilité intéressante pour une longueur de 4,18 m et un volume de coffre de 456 litres, ce qui est très bien pour la catégorie. Et en plus, le Puma recèle de nombreuses astuces dont la Mega Box, un compartiment d’une capacité de 80 litres entièrement lavable placé sous le plancher de coffre.

La Puma innove aussi en ce qui concerne ses motorisations puisqu'il est l’un des rares SUV urbains à être équipé d’une hybridation légère. Cette technologie disponible avec le moteur essence 1.0 Ecoboost, en versions 125 et 155 ch se compose d’un alterno-démarreur alimenté par une batterie plus puissante qui soulage le moteur dans les phases d’accélération. Le but est d’économiser du carburant et de diminuer les taux de CO2. Pour le reste, le catalogue des motorisations se compose pour l’instant de moteurs essence (1.0 125 et 155 ch) et d’un diesel (120 ch). Dans quelques mois, cette offre sera enrichie d’une transmission double embrayage et même d’une version sportive ST.

Que vaut la Ford Puma en occasion ?

Le Ford Puma en occasion Prix d'un Ford Puma en neuf : de 22 900 € à 31 100 € Prix d'un Ford Puma en occasion : de 19 500 € à 29 900 € Plus de 350 annonces de Ford Puma 2 en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le Puma nouvelle collection se base sur une plateforme de Fiesta, et emprunte des moteurs à la citadine, mais partage aussi un diesel avec le SUV compact Kuga. Sa fiabilité sera donc équivalente à ces modèles, sauf peut-être ne matière de finition ou de carrosserie. Et il faut savoir que plus généralement, la marque à l'ovale bleu est dans une bonne dynamique côté fiabilité, et est bien notée dans tous les classements actuels. Le Puma devrait donc s'en sortir plutôt bien, ce que l'on pourra vérifier dans quelque temps, lorsque le recul sera suffisant sur ce modèle précis.

