Interview confinée - Franck Marotte, PDG de Toyota France : "Nous allons digitaliser la distribution de toute la gamme, jusqu’à la transaction finale."

Il est seul dans l’immense bâtiment du siège, confiné tout au long de la journée dans son bureau, depuis lequel il continue de gérer le bateau Toyota France. Une tâche que Franck Marotte, son président depuis un an, assume volontiers. Mais son quotidien est aujourd’hui chamboulé par une bonne dizaine de visioconférences avec ses collaborateurs restés chez eux en télétravail, et par le lancement (virtuel) de l’une des autos les plus importantes de son futur catalogue, la Yaris Cross, ainsi que la réouverture de l’usine du groupe dans le nord de la France et la préparation de l’après-confinement. Autant dire que les journées de l’isolé sont chargées et que, comme il l’explique, « le 11 mai a déjà commencé ».

Car le déconfinement a commencé à Onnaing la semaine passée, et se poursuit virtuellement avec la préparation de la sortie de crise du réseau. « Nous avons des clients en attente de livraison de leur nouvelle auto, d’autres qui veulent faire entretenir leur voiture et d’autres encore qui souhaitent en acheter une ». Un achat qui pourra bientôt se faire d’une manière entièrement digitale. Fanck Marotte l’explique à Caradisiac. « Nous avons commencé par les Yaris GRMN et GR et nous allons continuer avec la nouvelle Yaris au cours de cette année. Mais l’idée, c’est qu’à terme, l’ensemble de la gamme soit disponible via le web, jusqu’à la transaction finale ».De quoi inquiéter un tantinet les quelque 140 concessionnaires de la marque. Mais le patron se veut rassurant. « Le réseau aura toujours un grand rôle à jouer, car dans les pays où cette digitalisation se pratique, comme aux États-Unis, une grande majorité de clients préfèrent le contact physique ».

On peut se demander, du coup, pourquoi déployer les grands moyens digitaux pour des retombées marginales, mais Franck Marotte compte aussi sur son réseau pour les essais d’autos. « Ils sont fondamentaux pour nos modèles hybrides. Car les clients doivent se convaincre par eux-mêmes que c’est la technologie la mieux adaptée ». Une technologie hybride qui place d’ailleurs la marque dans le groupe de celles qui ne souhaitent pas de report des nouvelles normes d'émissions de C02 à 95 g/km pour l’ensemble d’une gamme. « On n’est pas promoteur de cette demande. La crise actuelle est aussi celle de notre modèle de colonisation de l’espace terre » explique le patron français de la marque japonaise. Mais on est rarement promoteur d’une demande qui fait perdre un avantage indéniable, puisque Toyota fait figure de très bon élève en matière d’émissions.