Jeep Renegade e-hybrid (2022) : le premier hybride léger de Stellantis

EN BREF SUV urbain

Hybride léger

À partir de 29 950 €

Fraîchement intégrée au groupe Stellantis, la marque américaine a annoncé en début d’année sa stratégie pour les mois à venir. L’objectif est de passer à la trappe tous les moteurs thermiques traditionnels au profit de motorisations électrifiées. Sur des marchés où la fiscalité est rude, comme la France, l’hybride rechargeable représente déjà plus de 50% des ventes de Renegade. Cette décision s’avère donc pertinente.

Ce qui l’est davantage, c’est d’offrir aux clients une alternative à l’hybride rechargeable - facturé minimum 41 400 € - à un prix décent. C’est désormais chose faîte avec le tout nouveau Renegade e-hybrid dont les tarifs débutent à 29 950 €.

Le SUV aux 7 barrettes abrite sous son capot un tout nouveau 4 cylindres essence 1.5 suralimenté de 130 ch associé à un alterno-démarreur renforcé qui soulage le moteur dans les phases énergivores. Jusqu’ici du classique comparé à la concurrence. La différence réside dans l’implantation d’un moteur électrique 48 V supplémentaire intégré à la nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports appelée « e-DCT » ( cf : page équipement). D’une puissance de 20 ch, ce moteur peut déplacer seul le Renegade en 100% électrique sur une courte distance lorsque le moteur thermique est éteint pour fonctionner en quelque sorte comme un hybride non rechargeable (type Toyota Yaris). Une batterie de 10 kW/h placée dans le plancher entre les deux sièges de devant se charge d’alimenter ce moteur. Elle se recharge au freinage et au lever de pied.

Le Jeep Renegade est donc le premier modèle du groupe Stellantis à recevoir cette nouvelle génération de boîte de vitesses. Une technologie conçue ici par Magna (Getrag) qui sera également déployée chez Alfa Romeo et Fiat. Les autres marques du groupe (Peugeot, Citroën, Opel, etc.) reprendront quant à elle une technologie similaire, mais cette fois-ci conçue par Punch Powertrain, dès 2023.

Le principal avantage de cette technologie est d’offrir des tarifs plus attractifs que ceux de la version hybride rechargeable, c’est le cas. Toutefois, ils restent plus élevés que la concurrence, qu’elle soit équipée d’une hybridation légère (48 V) comme le Ford Puma Ecoboost 125 (26 400 €) ou d’une hybridation totale comme le Renault Captur E-Tech hybrid 145 (28 200 €).

Ce nouvel ensemble permet d’obtenir des émissions de CO2 en baisse de 15 % par rapport à un moteur essence de même puissance, selon Jeep. Sur le marché français, le Renegade e-hybride limite ainsi le malus à 75 € cette année (129 g de CO2/km). En théorie, la consommation suit le même trajet.

En usage urbain c’est indéniable. Le Renegade maximise les phases électriques, du démarrage jusqu’à environ 15 km/h, de la même façon qu’un hybride Toyota.Le conducteur n'a rien à faire. Il suffit d'engager le mode "Drive" et le Renegade s'occupe de tout. Les transitions de l’électrique au thermique sont bien maîtrisées et une jauge additionnelle dans l’instrumentation vous informe de l’état de charge de la batterie. La consommation en carburant devient alors plus intéressante que le 3 cylindres 1.0 de 120 ch. On tourne aux alentours de 5l/100 km. Dommage, les informations affichées sur la tablette multimédia ne sont pas très claires. L’interface propose uniquement un affichage du nombre de kilomètres parcourus en phase électrique et l’énergie récupérée au freinage.

Il est également possible d’engager manuellement la conduite en 100% électrique pour entrer dans une zone réglementée (ZFE), en appuyant sur la touche "e" placée à côté du levier de vitesses. Les capacités "EV" sont disponibles en fonction de l'état de charge de la batterie et de la puissance requise.

La consommation moyenne relevée sur l’ensemble de notre essai est en revanche bien plus quelconque. Nous avons relevé une moyenne de 7,5 l/100 km sur un parcours mixte avec une portion d’autoroute, de la ville et des routes secondaires. Le bénéfice constaté par rapport au 3 cylindres essence thermique proposé en entrée de gamme n’est pas flagrant.

À la conduite, le 1.5 T délivre des prestations correctes. Le moteur électrique apporte des accélérations vives à bas régime accompagnées d’une souplesse et d’une discrétion appréciables, ce qui rend la conduite urbaine plaisante. En revanche, ne lui en demandez pas trop. Les reprises sont un peu justes et il faudra par exemple anticiper les dépassements. Pour une utilisation de bon père de famille, cette motorisation s'avère adaptée.

Malgré deux restylages successifs, le châssis n’a subi aucune évolution. Le Renegade n'est pas le plus agile ni le plus confortable du marché mais il se débrouille plutôt bien la majeure partie du temps. Il se montre relativement indulgent avec ses passagers sans trop prendre de roulis dans les courbes. La direction offre une résistance agréable même si dépourvue de la moindre remontée d'informations.

Jeep profite du lancement de cette motorisation e-Hybrid pour présenter une toute nouvelle finition appelée « Upland », à la fibre écologique facturée 36 150 €. Elle se caractérise par l'utilisation de matériaux recyclés que l’on retrouve sur le ciel de toit, les tapis de sol et les sièges. Ces derniers ont été fabriqués à partir de plastique recyclé extrait de l'océan.

Ce qui ne change pas, ce sont les mensurations du Renegade. Toujours 4,26 m de long, ce qui en fait un grand SUV urbain et favorise l'habitabilité arrière, supérieure à la moyenne de la catégorie, tout comme la garde au toit, favorisée par le cubisme de la caisse. Pour autant, le volume de coffre stagnant à 351 litres est dans le bas du tableau. On ne peut pas tout avoir, mais cela reste suffisant pour une (petite) famille. Le système multimédia Uconnect avec écran tactile de 8,4" n’est pas le plus performant du marché mais il a le mérite d’être facile à utiliser et relativement réactif. Ses graphismes ont en revanche pris un sacré coup de vieux.