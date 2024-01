L'actu de la semaine en photo : un combat de low cost et un salon de la nostalgie à venir

Tesla : l'improbable victoire

Qui l'eût cru ? Une voiture affichée (en France) 42 990 euros est passée en tête des autos les plus vendues en Europe en 2023. La Tesla Model Y a dépassé la Dacia Sandero qui, du haut de ses 11 990 euros n'a pas résisté à la pression américaine. Une drôle de victoire au goût amer qui témoigne d'un phénomène : l'achat de voitures neuves n'est désormais plus ouvert à tous. Ou, plutôt, comme le signale l'un de vos commentaires, c'est le signe "d'une Europe à deux vitesses, deux budgets et deux besoins différents." L'automobile a changé, les automobilistes aussi.

Retrouvez toutes les infos sur la victoire de Tesla.

La Roumaine fait mieux que la Chinoise

Dacia est il encore low cost ? MG l'est-il devenu ? Pour répondre à question insoluble, Alan Froli s'en est allé comparer les deux petits SUV de ces marques. Et il a ausculté les deux autos dans tous les domaines : de leur qualité perçue, à l'assemblage des matériaux en passant par leur qualité d'équipements et leur motorisation. Résultat : la Roumaine l'emporte sur la Chinoise sur plusieurs points, y compris au niveau des prix et des rejets de C02. Qui a dit que l'industrie automobile chinoise était invincible ?

Retrouvez tous les détails de ce comparatif.

La déflation automobile est en marche

Qui peut dire ce que nous réserve l'avenir ? Personne, et surtout pas Cédric Pinatel qui s'est plutôt penché sur le passé pour éclairer le présent. Il a ainsi recensé les différentes autos dont les prix s'affichent à la baisse. Et l'affaire est spectaculaire. Une Tesla Model 3 ? Elle coûte aujourd'hui 10 500 euros de moins qu'à la fin de 2022. Une Renault Megane e-tech ? Elle a baissé de 4 000 euros en quelques jours. Même constat sur les tarifs d'une Peugeot e-308, ou des Volkswagen ID3, 4 et 5. Les acheteurs de ces autos avant la baisse ? Ils ont leurs yeux pour pleurer et un budget à prévoir à la baisse au moment de revendre leur auto. De quoi décourager l'acte d'achat, ou du moins de le reculer.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Retrouvez l'intégralité de ces baisses.

Rétromobile : des autos, des tracteurs et des pilotes

L'engouement pour les autos d'avant ne se dément pas. Le succès grandissant, année après année du salon Rétromobile en est certainement le témoignage le plus flagrant. L'envie de se replonger dans les grandes heures de l'automobile à l'heure ou la filière doit se réinventer est un phénomène d'ampleur. Alors, plus que jamais, le salon va présenter des autos rares, des voitures légendaires, des bolides de courses uniques, avec leurs pilotes, comme Sébastien Loeb, et même des tracteurs. Et comme le succès appelle le succès, le salon attire de plus en plus de constructeurs, à l'instar de Skoda, qui prélève de son musée tchèque quelques trésors.



Retrouvez l'intégralité des articles consacrés à Rétromobile 2024.