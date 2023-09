L'actu de la semaine en photos - des voitures de plus en plus chères et des voitures officielles de plus en plus paradoxales

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, de la semaine sont à relire ou à découvrir, Mais après tout, le week-end est placé sous le signe de la détente et l'actu plus légère et plus insolite a également sa place ici. Ce menu hebdomadaire est, bien sûr, destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Très chère Dacia

C'est une longue enquête à laquelle Pierre-Olivier Marie s'est livré cette semaine. Depuis le temps que l'on suppose que le prix des voitures a fortement augmenté, il fallait vérifier l'exactitude des supputations en comparant les prix de 2010 et ceux d'aujourd'hui pour les mêmes modèles. Et le constat est implacable. Recordman de la hausse, le Peugeot 3008 s'offre ainsi une augmentation de ses tarifs de 22,8%. La Fiat 500 se défend très bien également en s'affichant à +16,2%. Mais plus étonnamment, deux Dacia sont également dans le bas du tableau des hausses. Les prix du Duster ont grimpé de 11,9 % et celui de la Sandero de 9%. Pas mal pour une voiture "essentielle" destinée à ceux qui n'ont pas un pouvoir d'achat débordant. Reste des modèles plus sages comme la Peugeot 208 (+2,54%), ou la Citroën C3 qui détient le prix du raisonnable, avec une hausse de 2 % seulement.

Des défilés royaux, pontificaux et dictatoriaux

C'est la semaine des déplacements motorisés en France pour le roi Charles III et le pape François. De son côté, Kim Jung Un s'est rendu à Moscou auprès de Vladimir Poutine. Mais en quoi se déplacent le souverain anglais, le Saint-Père et l'homme aux commandes de la Corée du Nord ? Caradisiac s'est penchée sur la question, et si la réponse est incertaine pour le pape (Renault Kangoo ZE, Toyota Mirai ou Mercedes Classe G ?), elle est claire pour Charles III qui se déplace dans une Bentley Royal State Limousine pour son premier voyage officiel en France. Un choix paradoxal (la voiture est équipée d'un gros V8) pour un souverain qui se targue de lutter contre le réchauffement climatique. Autre paradoxe, celui de Kim Jung Un qui, pour son déplacement à Moscou, est accompagné de ses gardes du corps qui le suivent à bord d'un Hyundai Staria, une marque sud-coréenne, le pays ennemi juré de Kim et de sa Corée du Nord.

La boîte automatique, cette inconnue

C'est l'un des articles que vous avez le plus sollicité cette semaine, c'est également l'un des plus commenté. Il répond à une question précise et très pratique à laquelle nombre d'automobilistes sont confrontés : quand et comment faut-il faire vidanger sa boîte de vitesses automatique ? Dans la foulée, Martine Rigaudie nous explique également qu'il faut bien surveiller les réactions de sa BVA, histoire de détecter une quelconque défaillance. Enfin, elle nous rappelle qu'un changement de boîte auto coûte entre 5 et 10 fois plus cher que celui d'une bonne vieille boite manuelle.

Fiat 600e : le retour de la Punto en version électrique ?

Enfin, Fiat est de retour sur le marché des citadines polyvalentes. Ou presque. Car la Fiat 600-e serait plutôt, selon Olivier Pagès qui en a pris le volant cette semaine, une version XXL de la petite 500, qui ressemble d'ailleurs un peu à la 500X, assez loin du dessin de la Punto donc. C'est un SUV urbain qui, pour le moment est entièrement électrique. Mais si cette 600 reprend des éléments de sa petite sœur 500e (notamment sa face avant), sa mécanique est signée Stellantis, avec le bloc électrique de 156 ch bien connu et la batterie de 54 kWh. Réussira-t-elle son entrée sur le marché ? Elle en a les atouts et pour les réfractaires au tout électrique, une version thermique et légèrement hybridée montrera le bout de son nez en 2024.

Renault Captur jusqu'au bout de l'essai

Les essais traditionnels des nouvelles autos se déroulent généralement sur deux jours. 48 heures au cours desquels nos essayeurs tentent de disséquer le plus complètement possible les atouts, et les faiblesses, d'une auto. Mais lorsqu'un modèle est déjà commercialisé, et donc disponible, il est fort utile d'y revenir plus longuement. C'est le but de cette rubrique menée par Julien Bertaux qui s'attache à passer sept jours au volant d'une voiture. Cette semaine, il a ausculté sous toutes les coutures le Renault Captur, de ses aspects pratiques à sa fiabilité, en passant par ses consommations comparées entre parcours urbain, campagnard et autoroutier. Un essai en longueur et en profondeur à lire avant de craquer, ou pas, pour le SUV urbain français.

