La beauté des Laides - Acura ZDX : elle voulait se faire aussi grosse qu'un BMW X6

À quoi tient le succès d'une auto ? À une infinité d'ingrédients parfois mystérieux qui gomment ses défauts. Le BMW X6, premier SUV coupé, avait pourtant tout pour faire un bide : un engin plus grand de 3 cm que le X5 dont il hérite de la plateforme et une habitabilité moindre. Et pourtant ce fut, et c'est toujours, un carton, qui réussit depuis 2008 à faire des pieds de nez à la rationalité et qui a inventé un genre, repris par la totalité des marques premium et même par les généralistes. Son succès, l'Allemand le doit avant tout aux États-Unis, et d'ailleurs la marque de Munich ne s'y est pas trompée et dès le début, c''est là-bas que l'engin est assemblé, dans l'usine de Spartanbourg en Caroline du Nord.

Une réalisation précipitée

Le succès du BMW X6 a été fulgurant aux États-Unis dès 2008, l'année de son lancement, au point ou les états-majors des marques concurrentes se sont rapidement demandé comment lui donner la réplique. Et c'est Honda, avec sa filiale premium Acura, connue aux US, mais jamais distribuée en Europe qui a dégainé en premier. Trop vite ? Toujours est-il qu'il n'a fallu que quelques mois au bureau d'étude californien de la marque pour pondre un projet. Aux commandes du design de l'ensemble, on retrouve Michelle Christensen, la designeuse américaine du groupe. L'idée est somme toute simple : on reprend l'intégralité du vaisseau amiral d'Acura aux US, le MDX. On ratiboise le toit de ce bon gros SUV des familles en inclinant furieusement la lunette arrière et le tour est joué. D'ailleurs BMW n'a pas procédé autrement en transformant son X5. Acura en profite aussi pour inaugurer une nouvelle calandre, signée du directeur du design de l'époque : Dave Marek.

Au salon de New York 2009, le ZDX parait. Officiellement, c'est un concept car, même si personne n'est dupe. D'autant que le même SUV, jusque dans ses moindres détails, est commercialisé quelques mois à peine plus tard. Un objectif timide est fixé : il faut en vendre entre 6 000 et 8 000 exemplaires chaque année aux États-Unis et au Canada. Il s'en vendra près de 7 000. Un joli succès ? Pas vraiment, car ce nombre correspond aux ZDX immatriculés tout au long de la carrière de l'auto, qui a duré cinq ans. l'échec est retentissant.

Moins cher que son rival et ultra-équipé

Que s'est-il passé ? D'autant que Honda a donné tous les moyens nécessaires pour que son SUV coupé puisse percer. La mécanique est constituée d'un moteur VTEC V6 de 300ch assorti d'une boîte auto à 6 rapports et d'un système à quatre roues motrices avec un contrôle vectoriel du couple sur le train arrière. Une tenue de route au top, donc, et un équipement archi-complet. Le hayon est électrique et le toit panoramique de série. Et pour frapper un grand coup, le Japonais affiche un tarif tout simplement 10 000 dollars en deçà de son rival allemand. Difficile de faire mieux. Et pourtant, les consommateurs de ce type d'engin lui préfèrent le BMW.

La faute à qui, ou à quoi, plutôt ? L'exiguïté des places arrière ? Le X6 ne fait guère mieux et sa garde au toit pour les grands adultes qui grimpent derrière le conducteur n'est pas bien meilleure. Évidemment, il y a le curieux dessin de ce ZDX. Entre la calandre et le reste de l'auto, deux styles totalement différents s'affrontent, ce qui en rajoute dans le manque d'homogénéité de l'ensemble. Reste un profil en avance sur son temps, apparu à une époque ou le BMW X6 affichait les codes bien connus de la marque. Et puis, il y a l'image. La filiale haut de gamme de Honda était connue pour son côté cossu mais plutôt destiné aux bonnes familles conservatrices, à l'opposé de BMW qui, aux États-Unis surfait sur son image dynamique et ses voitures adulées des jeunes cadres de Wall Street. Renverser un ordre ainsi établi est jouable, mais pas avec un seul modèle, forcément marginalisé. D'autant que, dès 2013, le cossu et familial MDX est renouvelé. l'aventure Acura ZDX est arrêtée, et l'engin ne connaîtra jamais de successeur.

Pendant ce temps-là, Audi, avec son Q8 et Mercedes avec le GLE Coupé se sont engouffrés dans la brèche des grands SUV coupés, laissée vacante par le pionnier japonais qui le premier, a suivi BMW dans cette expédition lucrative. Les autres segments ont suivi la même voie, jusqu'aux constructeurs généralistes qui se jettent sur le phénomène ces temps-ci, à l'instar de Renault avec son Arkana. L'innovation c'est bien, surtout quand elle arrive à point nommé doit se répéter Honda aujourd'hui. Depuis, Michelle Christensen, à l'origine de ce ZDX, a dessiné la NSX de seconde génération avant de s'envoler chez Nissan ou elle est aujourd'hui senior designer. Être précurseur peut avoir du bon, si ce n'est pour son entreprise, ça l'est au moins pour le CV.