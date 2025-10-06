En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !
5. La fiche technique
Les chiffres clés
|Mercedes Cla 3 III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH AMG LINE
|Généralités
|Finition
|AMG LINE
|Date de commercialisation
|29/04/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,73 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|Hauteur
|1,46 m
|Empattement
|2,79 m
|Volume de coffre mini
|405 L
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 055 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|11 CV
|Couple
|335 Nm
|Puissance moteur
|272 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|694 km
|Capacité batterie
|85 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|11 kW
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|210 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.7 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
