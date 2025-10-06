Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !

5. La fiche technique

 

Les chiffres clés

Mercedes Cla 3 III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH AMG LINE
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 29/04/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,73 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,46 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 405 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 055 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 11 CV
Couple 335 Nm
Puissance moteur 272 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 694 km
Capacité batterie 85 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
