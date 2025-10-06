En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !
3. La Mercedes CLA 250 + électrique concurrence dignement les Tesla Model 3 et BMW I4 !
La concurrence : La Tesla Model 3 avant tout !
Y compris dans cette version monomoteur propulsion, la concurrente principale de la CLA reste la Tesla Model 3, mais plutôt en version Grande Autonomie. Une auto tout aussi performante et plus vaste, surtout dans les compartiments à bagages, et pourtant moins chère (à partir de 44 990 €) mais parallèlement plus « passe-partout » et très classique dans sa présentation. On pourra également citer la BMW i4, environ 5 000 € plus chère (à partir de 57 850 € avec une petite batterie de 70 kWh), mais aussi plus habitable et encore plus raffinée…
À retenir : une vraie petite routière !
La CLA 250 + s’adresse à ceux qui ne souhaitent pas rouler en Tesla Model 3 et ont les moyens d’ajouter 7 000 € pour trouver un traitement plus raffiné. Compte tenu de son appétit réduit et de sa puissance de recharge élevée, cette Mercedes va relativement loin, très loin si on la compare à ses rivales directes, même si certains amateurs de thermiques (et surtout de diesel) trouveront son rayon d’action encore trop juste. Pour plus de polyvalence encore, on la conseillera avec les pneus « éco » (de série) moins accrocheurs (possiblement Michelin ePrimacy) qui promettent une bonne trentaine de kilomètres supplémentaires avec un « plein », voire la version Progressive Line dotée de jantes en 17’’ pour ceux qui ne courent pas après l’équipement, quitte à perdre un peu en dynamisme dans les virages…
Caradisiac a aimé
- Comportement routier
- Consommation
- Autonomies
- Capacités de charge
- Technologie embarquée
- Confort à basse vitesse
Caradisiac n’a pas aimé
- Sèche à haute vitesse
- Direction sensible sur autoroute
- Écrans envahissants
- Détails esthétiques tapageurs
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH LIMITED EDITION
|0 (wltp)
|52 900 €
|€
|III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH PROGRESSIVE LINE
|0 (wltp)
|53 450 €
|€
|III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH BUSINESS EDITION
|0 (wltp)
|53 950 €
|€
|III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH AMG LINE
|0 (wltp)
|58 200 €
|€
|III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH BUSINESS EDITION EXECUTIVE
|0 (wltp)
|58 700 €
|€
Photos (14)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération