Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Cla 3

Essai

En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

0  

3. La Mercedes CLA 250 + électrique concurrence dignement les Tesla Model 3 et BMW I4 !

 

En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !

La concurrence : La Tesla Model 3 avant tout !

Y compris dans cette version monomoteur propulsion, la concurrente principale de la CLA reste la Tesla Model 3, mais plutôt en version Grande Autonomie. Une auto tout aussi performante et plus vaste, surtout dans les compartiments à bagages, et pourtant moins chère (à partir de 44 990 €) mais parallèlement plus « passe-partout » et très classique dans sa présentation. On pourra également citer la BMW i4, environ 5 000 € plus chère (à partir de 57 850 € avec une petite batterie de 70 kWh), mais aussi plus habitable et encore plus raffinée…

À retenir : une vraie petite routière !

La CLA 250 + s’adresse à ceux qui ne souhaitent pas rouler en Tesla Model 3 et ont les moyens d’ajouter 7 000 € pour trouver un traitement plus raffiné. Compte tenu de son appétit réduit et de sa puissance de recharge élevée, cette Mercedes va relativement loin, très loin si on la compare à ses rivales directes, même si certains amateurs de thermiques (et surtout de diesel) trouveront son rayon d’action encore trop juste. Pour plus de polyvalence encore, on la conseillera avec les pneus « éco » (de série) moins accrocheurs (possiblement Michelin ePrimacy) qui promettent une bonne trentaine de kilomètres supplémentaires avec un « plein », voire la version Progressive Line dotée de jantes en 17’’ pour ceux qui ne courent pas après l’équipement, quitte à perdre un peu en dynamisme dans les virages…

Caradisiac a aimé

  • Comportement routier
  • Consommation
  • Autonomies
  • Capacités de charge
  • Technologie embarquée
  • Confort à basse vitesse

Caradisiac n’a pas aimé

  • Sèche à haute vitesse
  • Direction sensible sur autoroute
  • Écrans envahissants
  • Détails esthétiques tapageurs

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH LIMITED EDITION 0 (wltp) 52 900 €  €
III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH PROGRESSIVE LINE 0 (wltp) 53 450 €  €
III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH BUSINESS EDITION 0 (wltp) 53 950 €  €
III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH AMG LINE 0 (wltp) 58 200 €  €
III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH BUSINESS EDITION EXECUTIVE 0 (wltp) 58 700 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (14)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Mercedes Cla 3

Mercedes Cla 3

SPONSORISE

Essais Coupé

Voir tous les essais Coupé

Fiches fiabilité Coupé

Voir toutes les fiches fiabilité Coupé

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité