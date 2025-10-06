En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !
2. La Mercedes CLA est mesquine en version Progressive, mais généreuse ensuite, surtout en Limited Edition !
Y compris avec cette version « d’entrée de gamme » propulsion, la CLA propose les deux niveaux de finition Progressive Line et AMG Line, et surtout l’intéressante Limited Edition jusqu’au 31 octobre (voir encadré).
La finition Progressive Line offre déjà calandre illuminée, toit vitré, projecteurs et feux arrière à LED, banquette rabattable 40/20/40, système multimédia 14 pouces avec navigation et planificateur de trajet, clim auto, caméra de recul, caméra vidéo et selfie, sièges avant chauffants, Bluetooth, alerte de franchissement de ligne, surveillant d’angle mort, mais hélas des jantes 17 pouces en tôle avec enjoliveurs.
Pour 4 750 € supplémentaires, l’AMG Line ajoute sièges sport, clés mains libres, recharge par induction, éclairage d’ambiance, volant cuir nappa, placages décoratifs alu, jantes alliage 18 pouces, et kit carrosserie AMG, entre autres.
Notez qu’un pack style « AMG Line Plus » affiché à 2 400 € offre, en sus, des jantes 19 pouces, les vitres arrière surteintées, les ceintures rouges, et des inserts décoratifs façon carbone…
Hélas, la réplication Smartphone Apple Car Play et Android Auto reste systématiquement en option (400 €). Mesquin…
Une série Limited Edition intéressante…
Série limitée oblige, elle propose un rapport prix/équipement alléchant. Non seulement elle coûte 550 € de moins que la Progressive Line (soit 52 900 €) mais elle apporte l’éclairage d’ambiance, la recharge smartphone par induction, les projecteurs à LED Multibeam à faisceau ajusté en continu, les sièges électriques à mémoire, le démarrage mains libres, la peinture métal et le pack Sport Black incluant jantes alliage 18 pouces et vitres et lunette arrière surteintées.
Equipements et options
Version : III 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ EV 85 KWH AMG LINE
Equipements de sécurité
Airbags frontaux conducteur et passager AV
ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbag central
Airbags latéraux conducteur et passager AV (airbags combinés thorax et bassin)
Feux AR à LED au motif étoilé Mercedes-Benz
Limiteur de vitesse variable
Système de contrôle de la pression des pneus
Equipements de confort
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Pack Rétroviseurs
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Affichage de l'état des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instruments
Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures AR
Dossiers des sièges AR rabattables selon un rapport de 40/20/40
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Verrouillage centralisée
Service Connecté : Navigation MBUX
Ecran conducteur
Ecran central
Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse
Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé
Porte-gobelet double dans la console centrale
Sièges réglables manuellement
Ecran média de 14" avec saisie tactile et interface utilisateur Zero-Layer
Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25"
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches gris tantale/naturel brillant
Autres équipements
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
Train de roulement confort
Ciel de pavillon en tissu Noir
Pédalier Sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs
AMG Line
Soutien lombaire à 4 réglages
Gilet de sécurité pour le conducteur
Pack USB Plus
Jupe AV AMG avec splitter chromé
ESP (correcteur électronique de trajectoire)
TIREFIT
Avertisseur sonore pour les piétons
Pneus été
Caméra pour vidéo et selfie
Rappel passif de présence de personnes
Clapet de prise électrique du véhicule
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800 V uniquement
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m
Calandre iconique Mercedes-Benz éclairée et animée
Service connecté : MB.CHARGE Public
Reconnaissance faciale
Service connecté : assistant de régulation de distance DISTRONIC
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne
Freinage d'urgence assisté
Fonction d'arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement
Avertisseur de sortie
Assistant de manoeuvre
Caméra de recul
Assistant d'angle mort plus
Coffre à l'AV d'un volume de 101 litres
Diffuseur AR optimisé sur le plan aérodynamique
Double bosselage sur le capot
Garniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairée
Seuils de porte avec inscription MB, non éclairés
Affichage de l'intervalle d'entretien ASSYST
Pré-installation pour les services connectés
Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement
Capot actif pour la protection des piétons
Sélection du mode de conduite DYNAMIC SELECT
Buses de ventilation en argent
Habillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chrome
Jupe AR AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chrome
Garniture en ARTICO/microfibre MICROCUT noir, surpiqûres rouges
Pack Advanced Plus avec services connectés
Prise 12 V pour le passager AV
Options disponibles
-
Airbags latéraux AR en combinaison avec Pack Edition One:
0 €
-
Kit carrosserie AMG:
0 €
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC:
650 €
-
Vitres latérales AR at lunette AR teintées foncées:
400 €
-
Tapis de sol en velours:
0 €
-
Airbag genou:
0 €
-
Radio digitale:
0 €
-
Système PRE-SAFE:
250 €
-
Projecteurs LED hautes performances:
0 €
-
Suppression du volant bicolore:
0 €
-
MULTIBEAM LED:
600 €
-
Prise de charge:
0 €
-
Système de recharge sans fil pour smartphones à l'AV:
0 €
-
Sièges Sport:
0 €
-
Affichage tête haute:
900 €
-
Poignées de porte affleurantes:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Déflecteur AMG:
0 €
-
KEYLESS-GO:
0 €
-
Protection des piétons:
0 €
-
Tapis de sol AMG:
0 €
-
Volant sport multifonctions en cuir Nappa:
0 €
-
Pompe à chaleur:
0 €
-
Accoudoir AR:
0 €
-
Détection d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Volant à gauche:
0 €
-
Numéro d'identification du véhicule VIN:
0 €
-
Peinture Gris Alpin uni MANUFAKTUR:
1900 €
-
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz:
0 €
-
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m:
100 €
-
Etoile Mercedes-Benz partiellement éclairée:
0 €
-
Coffre avec ouverture mécanique à l'AV:
0 €
-
Service connecté : équipements de série:
0 €
-
Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium:
400 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
350 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines:
350 €
-
Inserts décoratifs en aluminium brossé clair:
250 €
-
Service connecté : fonction massage à l'AV:
100 €
-
Eclairage de proximité avec projection du logo Mercedes-Benz:
0 €
-
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite:
0 €
-
Tapis de coffre noir réversible:
0 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone:
0 €
-
Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
Service connecté : MB.DRIVE ASSIST:
1800 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST:
850 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360:
1450 €
-
Service connecté : divertissement MBUX, 3 ans:
0 €
-
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX:
400 €
-
Service connecté : Apple CarPlay:
0 €
-
Service connecté : Android Auto:
0 €
-
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX:
0 €
-
Module de communication (5G):
0 €
-
Service connecté : réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Service connecté : fonction de limitation de vitesse:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : assistant de changement de voie:
0 €
-
Service connecté : fonction de redémarrage:
0 €
-
Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Service connecté : assistant directionnel:
0 €
-
Service connecté : PARKTRONIC:
0 €
-
Service connecté : assistant de stationnement:
0 €
-
Service connecté : caméras panoramiques:
0 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant:
750 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant:
900 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches finition noir brillant/dark platin gloss:
0 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Peinture métallisée Noir Cosmos:
900 €
-
Désactivation automatique de l'airbag passager AV:
0 €
-
Garniture en Cuir Noir:
1600 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de sonorisation 3D-Surround Burmester:
1100 €
-
Peinture métallisée Rouge Patagonie MANUFAKTUR:
1200 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Protection partielle de transport:
0 €
-
Protection complète de transport:
0 €
-
AMG Line Plus:
2400 €
-
Service connecté : protection du véhicule GUARD 360°:
250 €
-
Service connecté : protection du véhicule GUARD 360° Plus:
650 €
-
Peinture Noir nocturne uni:
0 €
-
Bandeau AR lumineux:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec prééquipement pour détection de collision:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Service connecté : assistant de signalisation routière:
0 €
-
Garniture ARTICO noir / rouge power:
2000 €
-
Garniture cuir marron hêtre / noir:
1750 €
-
Garniture cuir noir / vert énergie:
1750 €
-
Garniture en cuir marron truffe / noir:
0 €
-
Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge:
200 €
-
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches finition noir brillant/naturel brillant:
250 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir mat:
0 €
-
Suppression du badge modèle à l'AR:
0 €
-
AMG Line:
0 €
-
Année modèle 806+056:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 11 kW:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW:
700 €
-
Service connecté : MB.DRIVE Standard:
0 €
-
Guide utilisateur - Français:
0 €
-
Peinture métallisée Argent High-Tech:
900 €
-
Peinture métallisée Bleu limpide:
900 €
-
Peinture uni Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture uni Aqua Mint:
350 €
