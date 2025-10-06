Y compris avec cette version « d’entrée de gamme » propulsion, la CLA propose les deux niveaux de finition Progressive Line et AMG Line, et surtout l’intéressante Limited Edition jusqu’au 31 octobre (voir encadré).

La finition Progressive Line offre déjà calandre illuminée, toit vitré, projecteurs et feux arrière à LED, banquette rabattable 40/20/40, système multimédia 14 pouces avec navigation et planificateur de trajet, clim auto, caméra de recul, caméra vidéo et selfie, sièges avant chauffants, Bluetooth, alerte de franchissement de ligne, surveillant d’angle mort, mais hélas des jantes 17 pouces en tôle avec enjoliveurs.

Pour 4 750 € supplémentaires, l’AMG Line ajoute sièges sport, clés mains libres, recharge par induction, éclairage d’ambiance, volant cuir nappa, placages décoratifs alu, jantes alliage 18 pouces, et kit carrosserie AMG, entre autres.

Notez qu’un pack style « AMG Line Plus » affiché à 2 400 € offre, en sus, des jantes 19 pouces, les vitres arrière surteintées, les ceintures rouges, et des inserts décoratifs façon carbone…

Hélas, la réplication Smartphone Apple Car Play et Android Auto reste systématiquement en option (400 €). Mesquin…

Une série Limited Edition intéressante… Série limitée oblige, elle propose un rapport prix/équipement alléchant. Non seulement elle coûte 550 € de moins que la Progressive Line (soit 52 900 €) mais elle apporte l’éclairage d’ambiance, la recharge smartphone par induction, les projecteurs à LED Multibeam à faisceau ajusté en continu, les sièges électriques à mémoire, le démarrage mains libres, la peinture métal et le pack Sport Black incluant jantes alliage 18 pouces et vitres et lunette arrière surteintées.