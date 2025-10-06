En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !
4. La Mercedes CLA confirme son 14/20 en version 250 + !
La Mercedes CLA 3 250 + (272 ch, à partir de 52 900 €) est évaluée dans la catégorie des berlines familiales électriques monomoteur d’environ 300 ch et 80 kWh, qui comprend notamment :
-BMW i4 eDrive40 (340 ch, à partir de 64 250 €)
-Tesla Model 3 Grande Autonomie (320 ch, à partir de 44 990 €)
|Mercedes CLA 250+ AMG Line
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,1 /20
