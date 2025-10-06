Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Cla 3

Essai

En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

0  

4. La Mercedes CLA confirme son 14/20 en version 250 + !

 

En version 250 +, la Mercedes CLA électrique couvre jusqu’à 500 km d’autoroute tranquille !

La Mercedes CLA 3 250 + (272 ch, à partir de 52 900 €) est évaluée dans la catégorie des berlines familiales électriques monomoteur d’environ 300 ch et 80 kWh, qui comprend notamment :

-BMW i4 eDrive40 (340 ch, à partir de 64 250 €)

-BYD Seal (313 ch, à partir de 46 990 €)
 

-Tesla Model 3 Grande Autonomie (320 ch, à partir de 44 990 €)

Mercedes CLA 250+ AMG Line
Budget
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
 
Pratique
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (14)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Mercedes Cla 3

Mercedes Cla 3

SPONSORISE

Essais Coupé

Voir tous les essais Coupé

Fiches fiabilité Coupé

Voir toutes les fiches fiabilité Coupé

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité