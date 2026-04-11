Comment faire parler de son entreprise lorsque l’on est un petit fabricant allemand d’utilitaires légers adepte du fameux dernier kilomètre ? Pas simple de faire sa com au-delà des centrales d’achat des collectivités et de quelques entreprises.

Alors, Ari Motors, la petite marque de Leipzig, qui fabrique aussi des voiturettes tout aussi électriques, a eu une idée qui a fait le tour du web et des sites spécialisés : créer, et tenter de vendre le plus petit camping-car électrique d’Europe.

70 km/h, maximum

Difficile de rivaliser avec ses 2,82 m, sa hauteur de 1,85 m et la surface utile de sa partie habitable qui ne dépasse pas 2,80 m2. Sauf que son autonomie de 230 km, grand maximum, avec la batterie haut de gamme de 23,5 kWh le condamne aux petites distances et aux petites routes, puisque sa vitesse maximum ne dépasse pas 70 km/h pour parvenir à ce kilométrage.

À qui s’adresse cet engin, vendu 30 000 euros ? À personne ou, au mieux à quelque loueur qui peut tenter de séduire de rares clients désireux de se rendre au camping le plus proche de leurs agences.

Mais Ari Motors ne prendra pas ombrage du flop de son camping-car s’il se produit, puisqu’il l’a, avant tout, été créé pour faire le buzz et la marque allemande n’est d’ailleurs pas la seule à procéder ainsi.

Au-delà de la tentative, artisanale et sympathique, de Vanroad Évasion, des marques prestigieuses se risquent à la vanlife électrique, du moins y prétendent. Pininfarina s’y est essayé, en compagnie d’une start-up américaine au CES de Las Vegas en 2024. Prudents, les deux acolytes en sont restés à l’état de concept camping-car.

Tout aussi prudent, le tchèque Skoda a imaginé lui aussi un concept habitable sur la base de son Enyaq. Au récent salon de Stuttgart, au mois de mars, Hyundai lui aussi y est allé de ses batteries pour promouvoir son nouveau monospace Staria.

L’utopie d’un marché

L’EV est dans le vent, la vanlife aussi, alors en liant les deux, une marque est assurée d’attirer les visiteurs sur son stand. Mais pas les clients dans ses showrooms. Question de prix, de poids, et donc d’autonomie.

Dans un milieu déjà réticent à s’offrir d’autres motorisations que celles qui fonctionnent au diesel, la tâche paraît incommensurable. À moins que les éléments récents du Golfe ne changent un peu la donne, surtout si le carburant cher reste la norme.