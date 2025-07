Pour les particuliers, la nouvelle motorisation e-Power est disponible avec cinq finitions.

L’entrée de gamme est assurée par l’Acenta, déjà généreuse avec caméra de recul, clim auto bi-zone, écran multimédia 12,3", projecteurs 100 % LED et jantes alliage 18".

Pour 2 200 € de plus, la finition N-Connecta ajoute la navigation et l’ensemble des services connectés Google, l’instrumentation numérique, le double plancher de coffre, les caméras 360° et la sellerie cuir/tissu, entre autres.

Affichée 2 800 € plus cher, notre N-Design se distingue par sa présentation sportive avec pare-chocs et bas de caisse couleur carrosserie, et apporte toit et rétros noirs, projecteurs matriciels et toit panoramique, entre autres.

Pour 3 200 € de plus que la N-Connecta, la Tekna offre hayon électrique, siège conducteur électrique et projecteurs matriciels, notamment.

Enfin, réclamant encore un effort de 3 300 €, la Tekna+ surenchérit avec système audio Bose, sièges avant chauffants et massants, toit vitré et peinture biton.