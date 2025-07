La concurrence : féroce…

Depuis son restylage, le Qashqai remonte dans le classement des ventes en France, et cette nouvelle motorisation hybride devrait lui redonner un peu d'air. Parmi ses rivaux les plus doués, on citera tout d'abord le Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid Flexifuel 180 ch qui, comme son nom l'indique, est non seulement hybrid mais peut fonctionner au bioéthanol, bien moins cher. Les marques asiatiques sont tout aussi agressives avec, entre autres, le Honda ZR-V, le tandem coréen Hyundai Tucson / Kia Sportage et leur puissante motorisation hybride de 230 ch, et le célèbre Toyota CH-R Hybride 200 ch. Du côté des Français enfin, le Nissan trouvera sur sa route le Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 ch.

À retenir : un bon choix

Non seulement le Qashqai a regagné en personnalité avec le lifting de l'an passé, mais cette motorisation hybride savamment revue lui garantit à la fois un appétit plus mesuré et un confort de conduite relevé. Certes, il n'est pas encore tout à fait aussi sobre qu'un diesel sur l'autoroute, mais les progrès notables en font l'un des plus SUV compacts hybrides les plus recommandables pour les gros rouleurs. Reste à accepter son petit coffre et de ses places arrière peu confortables.

Caradisiac a aimé :

Douceur à l'usage

Performances honnêtes

Silence de fonctionnement

Sobriété

Comportement routier

Tarifs en baisse

Caradisiac n'a pas aimé :

Volume de coffre

Banquette peu confortable

Un peu ferme à basse vitesse

Bruit d'air à 130 km/h