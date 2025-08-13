5. Le nouveau Renault Captur hybride avance une fiche technique flatteuse...
Les chiffres clés
|Renault Captur 2 II (2) 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO
|Généralités
|Finition
|TECHNO
|Date de commercialisation
|06/05/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,23 m
|Largeur sans rétros
|1,79 m
|Hauteur
|1,57 m
|Empattement
|2,63 m
|Volume de coffre mini
|487 L
|Volume de coffre maxi
|1 596 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 441 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 793 cm3
|Puissance
|160 ch
|Couple
|172 Nm
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|4
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.9 s
|Emissions de CO2
|99 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
