Le Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 (160 ch, 30 000 €) est évalué dans la catégorie des petits SUV hybrides d'environ 150 ch, qui comprend notamment :

-Honda HR-V e : HEV (131 ch, à partir de 35 590 €)

-Hyundai Kona Hybrid (129 ch, à partir de 34 350 €)

-MG ZS Hybrid+ (197 ch, à partir de 23 490 €)

-Nissan Juke Hybrid (143 ch, à partir de 30 700 €)

-Toyota Yaris Cross Hybride 130 2WD (130 ch, à partir de 31 600 €)