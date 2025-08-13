Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le nouveau moteur hybride du Renault Captur marque-t-il un vrai progrès ?

Alan Froli

4. Le nouveau Renault Captur hybride obtient 14/20 sans mal...

 

Le nouveau moteur hybride du Renault Captur marque-t-il un vrai progrès ?

Le Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 (160 ch, 30 000 €) est évalué dans la catégorie des petits SUV hybrides d'environ 150 ch, qui comprend notamment :

-Honda HR-V e : HEV (131 ch, à partir de 35 590 €)

-Hyundai Kona Hybrid (129 ch, à partir de 34 350 €)

-MG ZS Hybrid+ (197 ch, à partir de 23 490 €)

-Nissan Juke Hybrid (143 ch, à partir de 30 700 €)

-Toyota Yaris Cross Hybride 130 2WD (130 ch, à partir de 31 600 €)

Renault Captur E-Tech Full Hybrid 160 ch Techno
Budget
  • 6.88
Pratique
  • 6.78
Rapport prix/équipements
  • 7.33
Sur la route
  • 7.11
Sécurité
  • 7
Note globale : 14 /20
Explication des critères de notation
