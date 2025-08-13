4. Le nouveau Renault Captur hybride obtient 14/20 sans mal...
Le Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 (160 ch, 30 000 €) est évalué dans la catégorie des petits SUV hybrides d'environ 150 ch, qui comprend notamment :
-Honda HR-V e : HEV (131 ch, à partir de 35 590 €)
-Hyundai Kona Hybrid (129 ch, à partir de 34 350 €)
-MG ZS Hybrid+ (197 ch, à partir de 23 490 €)
-Nissan Juke Hybrid (143 ch, à partir de 30 700 €)
-Toyota Yaris Cross Hybride 130 2WD (130 ch, à partir de 31 600 €)
|Renault Captur E-Tech Full Hybrid 160 ch Techno
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14 /20
