2. Un Renault Captur toujours généreux en équipement, à partir du deuxième niveau Techno…
Le Captur hybride est proposé avec les trois niveaux de finitions.
La base Évolution reçoit déjà éclairage avant et arrière full LED, phares autos, rétros électriques et dégivrants, climatisation, instrumentation numérique 7'', système multimédia 10,4" avec 6 haut-parleurs, radars et caméra de recul, régulateur/limiteur de vitesse, aide au maintien de voie, alerte d’attention du conducteur, freinage d’urgence auto et accès mains libres. Toutefois, les jantes de 17'' restent en acier.
Pour 2 300 € de plus, la version Techno ajoute jantes alu 18’’, vitres surteintées à l'arrière, sellerie similicuir/tissu, poches aumônières, éclairage d’ambiance, rétros extérieurs rabattables électriquement, rétro intérieur jour/nuit auto, clim régulée, essuie-glaces auto, siège passager ajustable en hauteur, plancher de coffre réglable, modes de conduite, bloc compteurs 10'', navigation Google, reconnaissance vocale, 2 prises USB arrière, chargeur smartphone par induction, frein de parking électrique, radars de stationnement avant, latéraux et arrière.
Réclamant encore 2 400 € supplémentaires, l'Esprit Alpine offre en plus jantes 19’’, éléments de carrosserie gris mat, pédalier sport, volant sport chauffant, rétroviseur intérieur sans contour, console centrale « flottante », pare-soleil avec miroir et lumière, et régulateur de vitesse adaptatif.
Equipements et options
Version : II (2) 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO
Equipements de sécurité
Antiblocage des roues ABS
Airbag passager déconnectable
Airbags frontaux
Aide au démarrage en côte
Feux de stop à LED
Alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places
Alerte distance de sécurité - Information dans tableau de bord
Système de détection de la pression des pneumatiques
Système ISOFIX (i-Size) aux places latérales AR et passager AV
Airbags latéraux AV
Feux AR LED avec signature en forme de ''C'' et animation 3D
Alerte détection de fatigue
Alerte sortie de voie
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Lunette AR chauffante
Rétroviseur intérieur électrochrome
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur
Ceinture centrale AR 3 points
Console centrale de rangement avec accoudoir
Climatisation automatique
Lève-vitres électriques et impulsionnels
Banquette AR coulissante et rabattable 1/3 - 2/3
Coques de rétroviseurs noir/teinte caisse
Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold
Sièges AV réglables en hauteur
OpenR link 10,4"avec navigation et services Google et tableau de bord numérique 10"
Vitres AR surteintées
Volant textile enduit grainé
Direction assistée
Régulateur de vitesse adaptatif
Esthétique / Carrosserie
Sellerie Techno
Jantes Aluminium 18'' Black Hole
Autres équipements
Mise à jour système (via firmware over the air FOTA), incluspendant 5 ans
Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans
Pack connected driving, inclus pendant 5 ans
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Carte Renault "Mains libres"
Indicateur de changement de vitesse
Hayon AR manuel
Poignées de portes ton caisse
Répétiteurs latéraux de changement de direction
Appuie-têtes AR
Harmonie noire
Allumage automatique des essuie-glaces
Condamnation centralisée des portes avec télécommande et condamnation des portes en roulant
Kit de gonflage et de réparation des pneumatiques
Appel d'Urgence Renault
Antenne requin
Aide au parking AV/AR et latéral
Caméra de recul
Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision
Renault Multi-sense
Liseuses AV à LED
Aide au freinage d'urgence (A.F.U.)
Système de freinage d'urgence avancé
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Cartographie Standard
Système multimédia openR link 10.4" avecGoogle intégré
Plancher de coffre mobile
Contrôle dynamique de trajectoire ESC
Boîte de vitesse automatique 4 rapports
Options disponibles
-
Roue de secours temporaire:
200 €
-
Peinture métallisée Rouge Flamme:
0 €
-
Peinture Bi-Ton nacrée Blanc Nacré / Toit Noir Etoilé:
1100 €
-
Peinture Bi-Ton nacrée Blanc Nacré / Toit Gris Highland:
1100 €
-
Peinture Bi-Ton nacrée Blanc Nacré / Toit Grège Perle:
1100 €
-
Peinture métallisée Noir Etoile:
650 €
-
Peinture métallisée Gris Cassiopée:
650 €
-
Peinture métallisée Gris Rafale:
650 €
-
Peinture métallisée Bleu Iron:
800 €
-
Peinture Bi-Ton métallisée Bleu Iron / Toit Noir Etoilé:
1250 €
-
Peinture Bi-Ton métallisée Bleu Iron / Toit Gris Highland:
1250 €
-
Peinture bi-ton métallisée Gris Cassiopée / Toit Gris Highland:
1100 €
-
Peinture bi-ton métallisée Noir Etoilé / Toit Gris Highland:
1100 €
-
Peinture bi-ton métallisée Gris Cassiopée / Toit Noir Etoilé:
1100 €
-
Peinture bi-ton métallisée Gris Rafale / Toit Noir Etoilé:
1100 €
-
Peinture bi-ton métallisée Gris Rafale / Toit Gris Highland:
1100 €
-
Peinture bi-ton métallisée Gris Cassiopée / Toit Grège Perle:
1100 €
-
Peinture bi-ton métallisée Noir Etoilé / Toit Grège Perle:
1100 €
-
Peinture bi-ton métallisée Gris Rafale / Toit Grège Perle:
1100 €
-
Peinture bi-ton métallisée Rouge Flamme / Toit Noir Etoilé:
450 €
-
Peinture nacrée Blanc:
650 €
