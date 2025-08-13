Le Captur hybride est proposé avec les trois niveaux de finitions.

La base Évolution reçoit déjà éclairage avant et arrière full LED, phares autos, rétros électriques et dégivrants, climatisation, instrumentation numérique 7'', système multimédia 10,4" avec 6 haut-parleurs, radars et caméra de recul, régulateur/limiteur de vitesse, aide au maintien de voie, alerte d’attention du conducteur, freinage d’urgence auto et accès mains libres. Toutefois, les jantes de 17'' restent en acier.

Pour 2 300 € de plus, la version Techno ajoute jantes alu 18’’, vitres surteintées à l'arrière, sellerie similicuir/tissu, poches aumônières, éclairage d’ambiance, rétros extérieurs rabattables électriquement, rétro intérieur jour/nuit auto, clim régulée, essuie-glaces auto, siège passager ajustable en hauteur, plancher de coffre réglable, modes de conduite, bloc compteurs 10'', navigation Google, reconnaissance vocale, 2 prises USB arrière, chargeur smartphone par induction, frein de parking électrique, radars de stationnement avant, latéraux et arrière.

Réclamant encore 2 400 € supplémentaires, l'Esprit Alpine offre en plus jantes 19’’, éléments de carrosserie gris mat, pédalier sport, volant sport chauffant, rétroviseur intérieur sans contour, console centrale « flottante », pare-soleil avec miroir et lumière, et régulateur de vitesse adaptatif.