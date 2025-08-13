Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Captur 2

Le nouveau moteur hybride du Renault Captur marque-t-il un vrai progrès ?

Alan Froli

2. Un Renault Captur toujours généreux en équipement, à partir du deuxième niveau Techno…

 

Le nouveau moteur hybride du Renault Captur marque-t-il un vrai progrès ?

Le Captur hybride est proposé avec les trois niveaux de finitions

La base Évolution reçoit déjà éclairage avant et arrière full LED, phares autos, rétros électriques et dégivrants, climatisation, instrumentation numérique 7'', système multimédia 10,4" avec 6 haut-parleurs, radars et caméra de recul, régulateur/limiteur de vitesse, aide au maintien de voie, alerte d’attention du conducteur, freinage d’urgence auto et accès mains libres. Toutefois, les jantes de 17'' restent en acier.

Pour 2 300 € de plus, la version Techno ajoute jantes alu 18’’, vitres surteintées à l'arrière, sellerie similicuir/tissu, poches aumônières, éclairage d’ambiance, rétros extérieurs rabattables électriquement, rétro intérieur jour/nuit auto, clim régulée, essuie-glaces auto, siège passager ajustable en hauteur, plancher de coffre réglable, modes de conduite, bloc compteurs 10'', navigation Google, reconnaissance vocale, 2 prises USB arrière, chargeur smartphone par induction, frein de parking électrique, radars de stationnement avant, latéraux et arrière.

Réclamant encore 2 400 € supplémentaires, l'Esprit Alpine offre en plus jantes 19’’, éléments de carrosserie gris mat, pédalier sport, volant sport chauffant, rétroviseur intérieur sans contour, console centrale « flottante », pare-soleil avec miroir et lumière, et régulateur de vitesse adaptatif.

Equipements et options

Version : II (2) 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO

Equipements de sécurité

  • Antiblocage des roues ABS

  • Airbag passager déconnectable

  • Airbags frontaux

  • Aide au démarrage en côte

  • Feux de stop à LED

  • Alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places

  • Alerte distance de sécurité - Information dans tableau de bord

  • Système de détection de la pression des pneumatiques

  • Système ISOFIX (i-Size) aux places latérales AR et passager AV

  • Airbags latéraux AV

  • Feux AR LED avec signature en forme de &#039;&#039;C&#039;&#039; et animation 3D

  • Alerte détection de fatigue

  • Alerte sortie de voie

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Lunette AR chauffante

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

  • Ceinture centrale AR 3 points

  • Console centrale de rangement avec accoudoir

  • Climatisation automatique

  • Lève-vitres électriques et impulsionnels

  • Banquette AR coulissante et rabattable 1/3 - 2/3

  • Alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places

  • Coques de rétroviseurs noir/teinte caisse

  • Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold

  • Sièges AV réglables en hauteur

  • OpenR link 10,4&quot;avec navigation et services Google et tableau de bord numérique 10&quot;

  • Vitres AR surteintées

  • Volant textile enduit grainé

  • Direction assistée

  • Régulateur de vitesse adaptatif

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie Techno

  • Jantes Aluminium 18&#039;&#039; Black Hole

Autres équipements

  • Mise à jour système (via firmware over the air FOTA), incluspendant 5 ans

  • Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans

  • Pack connected driving, inclus pendant 5 ans

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Carte Renault &quot;Mains libres&quot;

  • Indicateur de changement de vitesse

  • Hayon AR manuel

  • Poignées de portes ton caisse

  • Répétiteurs latéraux de changement de direction

  • Appuie-têtes AR

  • Harmonie noire

  • Allumage automatique des essuie-glaces

  • Condamnation centralisée des portes avec télécommande et condamnation des portes en roulant

  • Kit de gonflage et de réparation des pneumatiques

  • Appel d&#039;Urgence Renault

  • Antenne requin

  • Aide au parking AV/AR et latéral

  • Caméra de recul

  • Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision

  • Renault Multi-sense

  • Liseuses AV à LED

  • Aide au freinage d&#039;urgence (A.F.U.)

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Cartographie Standard

  • Système multimédia openR link 10.4&quot; avecGoogle intégré

  • Plancher de coffre mobile

  • Contrôle dynamique de trajectoire ESC

  • Boîte de vitesse automatique 4 rapports

Options disponibles

  • Roue de secours temporaire

     : 

    200 €

  • Peinture métallisée Rouge Flamme

     : 

    0 €

  • Peinture Bi-Ton nacrée Blanc Nacré / Toit Noir Etoilé

     : 

    1100 €

  • Peinture Bi-Ton nacrée Blanc Nacré / Toit Gris Highland

     : 

    1100 €

  • Peinture Bi-Ton nacrée Blanc Nacré / Toit Grège Perle

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Noir Etoile

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Gris Cassiopée

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Gris Rafale

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Bleu Iron

     : 

    800 €

  • Peinture Bi-Ton métallisée Bleu Iron / Toit Noir Etoilé

     : 

    1250 €

  • Peinture Bi-Ton métallisée Bleu Iron / Toit Gris Highland

     : 

    1250 €

  • Peinture bi-ton métallisée Gris Cassiopée / Toit Gris Highland

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-ton métallisée Noir Etoilé / Toit Gris Highland

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-ton métallisée Gris Cassiopée / Toit Noir Etoilé

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-ton métallisée Gris Rafale / Toit Noir Etoilé

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-ton métallisée Gris Rafale / Toit Gris Highland

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-ton métallisée Gris Cassiopée / Toit Grège Perle

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-ton métallisée Noir Etoilé / Toit Grège Perle

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-ton métallisée Gris Rafale / Toit Grège Perle

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-ton métallisée Rouge Flamme / Toit Noir Etoilé

     : 

    450 €

  • Peinture nacrée Blanc

     : 

    650 €

