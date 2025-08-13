La concurrence : florissante !

Le segment des SUV hybrides regorge de propositions. Si l'on exclut les technologies "micro", et notamment celle du Peugeot 2008, on trouve donc les Honda HR-V e :HEV, Hyundai Kona Hybrid, MG ZS Hybrid+ et Toyota Yaris Cross Hybride 2WD 130 ou encore le Nissan Juke Hybrid, absent de notre dernier comparatif car utilisant la même mécanique que la précédente mouture électrifiée du Captur. Excepté le SUV Sino-britannique, le Renault est le plus puissant de la bande, mais pas forcément le plus cher.

À retenir : des progrès qui redonnent du souffle !

Le Captur progresse là où il le fallait grâce notamment à un moteur plus "coupleux", bien moins bruyant en toutes circonstances (d'autant que les phases en électrique sont nombreuses) et, pour ne rien gâter, encore plus sobre que son prédécesseur avec 3,7 l/100 km relevés dans le meilleur des cas. Certes, la lente boîte à crabots demeure, mais ceux qui partent toujours à l'heure sauront apprécier sa grande douceur aux allures usuelles. De quoi redonner de l'intérêt à ce petit SUV joliment présenté, pratique et dynamique en virage, bien qu'un peu sec sur les bosses.

Caradisiac a aimé

Moteur 1.8 plus discret

Performances dans l'absolu

Phases en électrique nombreuses

Sobriété en ville et sur route

Aspects pratiques

Caradisiac n'a pas aimé

Boîte auto lente pied au plancher

Suspension ferme

Freinage dur à doser