Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Captur 2

Essai

Le nouveau moteur hybride du Renault Captur marque-t-il un vrai progrès ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

0  

3. Un Renault Captur hybride bien mieux armé face à la concurrence…

 

Le nouveau moteur hybride du Renault Captur marque-t-il un vrai progrès ?

La concurrence : florissante !

Le segment des SUV hybrides regorge de propositions. Si l'on exclut les technologies "micro", et notamment celle du Peugeot 2008, on trouve donc les Honda HR-V e :HEV, Hyundai Kona Hybrid, MG ZS Hybrid+ et Toyota Yaris Cross Hybride 2WD 130 ou encore le Nissan Juke Hybrid, absent de notre dernier comparatif car utilisant la même mécanique que la précédente mouture électrifiée du Captur. Excepté le SUV Sino-britannique, le Renault est le plus puissant de la bande, mais pas forcément le plus cher. 

À retenir : des progrès qui redonnent du souffle !

Le Captur progresse là où il le fallait grâce notamment à un moteur plus "coupleux", bien moins bruyant en toutes circonstances (d'autant que les phases en électrique sont nombreuses) et, pour ne rien gâter, encore plus sobre que son prédécesseur avec 3,7 l/100 km relevés dans le meilleur des cas. Certes, la lente boîte à crabots demeure, mais ceux qui partent toujours à l'heure sauront apprécier sa grande douceur aux allures usuelles. De quoi redonner de l'intérêt à ce petit SUV joliment présenté, pratique et dynamique en virage, bien qu'un peu sec sur les bosses.

Caradisiac a aimé

  • Moteur 1.8 plus discret
  • Performances dans l'absolu
  • Phases en électrique nombreuses
  • Sobriété en ville et sur route
  • Aspects pratiques

Caradisiac n'a pas aimé

  • Boîte auto lente pied au plancher
  • Suspension ferme
  • Freinage dur à doser

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II (2) 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 EVOLUTION 99 (wltp) 30 000 €  €
II (2) 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO 99 (wltp) 32 300 €  €
II (2) 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 ESPRIT ALPINE 100 (wltp) 34 700 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault Captur 2

Renault Captur 2

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Renault Captur

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Renault Captur neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 16% de remise

Photo de RENAULT CAPTUR 2
-16%

RENAULT CAPTUR 2

29 750 €
24 990 €

Photo de RENAULT CAPTUR 2
-16%

RENAULT CAPTUR 2

31 950 €
26 650 €

Photo de RENAULT CAPTUR 2
-16%

RENAULT CAPTUR 2

31 100 €
25 999 €

Photo de RENAULT CAPTUR 2
-15%

RENAULT CAPTUR 2

30 250 €
25 490 €

Toutes les Renault Captur neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/