Le TOP 10 des SUV compacts à moteur thermique (essence et diesel) qui consomment le moins.

La catégorie des SUV compacts est très fournie, avec de nombreux modèles. Nous en avons dénombré 46 sur le marché automobile français. Mais tous ne seront pas présents dans notre panel, puisque ce nouveau TOP 10 qui regroupent les SUV compacts à moteur essence et diesel les plus sobres, ne s’intéresse qu’aux motorisations de plus de 120 ch et ne dépassant pas les 150 ch. C’est pourquoi vous n’aurez pas bien sûr, les SUV électriques (et ils sont de plus en plus nombreux), mais aussi les SUV trop puissants comme les Ford Kuga, Honda CR-V, le Jaguar E-Pace, Lexus UX et NX, MG EHS, Toyota Rav4 et quelques autres.

Il reste néanmoins un bon nombre de modèles à placer dans notre TOP 10, ou plutôt dans deux TOP 10, puisqu’il en existe un pour les moteurs essence et motorisations hybrides autorechargeables et un autre pour les moteurs diesels. Il convient de noter que de très nombreux constructeurs délaissent le diesel, y compris dans cette catégorie où il y a encore quelque temps, ne pas avoir de moteur diesel de 130 ou 150 ch dans sa gamme mettait en péril les ventes du modèle.

Idéalement placés entre les SUV urbains et les SUV familiaux, les SUV compacts qui mesurent de 4,30 m à 4,60 m permettent de se déplacer en famille avec un véhicule polyvalent sans être obligé de passer en catégorie supérieure où les tarifs sont plus conséquents. Ici et en France, le Peugeot 3008 règne en maître, mais il a vu dernièrement le Renault Kadjar se changer en Renault Austral pour lui donner plus de fil à retordre. Autre nouveau venu, l’Alfa Romeo Tonale et l’on attend pour l’an prochain le Toyota Corolla Cross (qui est déjà en vente dans certains pays d’Europe) et surtout il sera temps pour Peugeot de renouveler son Peugeot 3008 pour un modèle très moderne qui sera doté d’une version 100 % électrique : e-3008. Autre remplacement notable celui du Toyota C-HR, Mazda CX-5 et du Volkswagen Tiguan, tous ces renouvellements auront lieu aussi en 2023. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses et de voir qui intègre nos deux nouveaux TOP 10…