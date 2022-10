Mondial de l'auto 2022 - Le stand DS Automobile

Comme Peugeot, DS Automobile fait partie des constructeurs automobiles qui auront de nombreuses nouveautés à présenter dans le cadre du mondial de l'automobile de Paris 2022. La division premium du groupe Stellantis vient de confirmer son programme pour le show de la capitale et le contenu de son stand.

Et il y aura de quoi faire, vraiment : le constructeur exposera tout d'abord les versions restylées de ses deux SUV, le DS 3 et le DS 7. Le premier cité affiche de très légères différences esthétiques et profite d'une version électrique E-Tense améliorée grâce à un moteur plus puissant (156 chevaux) et des batteries un peu plus grosses (50,8 kWh de capacité nette). Le second arbore une face avant plus profondément modifiée et peut désormais développer jusqu'à 360 chevaux dans sa version hybride rechargeable haut de gamme.

La compacte familiale de la gamme, la récente DS 4, reçoit elle aussi une amélioration mécanique sur sa version hybride rechargeable de 225 chevaux. Elle peut désormais parcourir 62 kilomètres en mode 100% électrique. Enfin, la grande limousine DS 9 propose une nouvelle finition ultra-haut de gamme Opéra Première, dont l'addition peut grimper jusqu'à 86 650€.

Des concept-cars et de la Formula E

DS habillera aussi le stand du mondial avec un concept-car : le DS E-Tense Performance, dévoilé en février dernier et mû par un groupe motopropulseur électrique de 815 chevaux. La marque exposera par ailleurs la Formula E de la génération 2 sur son espace, celle qui a remporté deux titres pilotes et deux titres équipes sur l'ensemble de sa carrière.