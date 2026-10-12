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Mondial de l'auto 2026 : L’Opel STX Concept est beau mais on a du mal à comprendre son utilité

Dans Futurs modèles / Concept-cars

Cédric Pinatel

7  

L’Opel STX Concept affiche des proportions extravagantes et donnerait très envie de craquer pour un break de chasse musclé et futuriste. Mais justement, a-t-il vraiment un futur dans cet état ?

Mondial de l'auto 2026 : L’Opel STX Concept est beau mais on a du mal à comprendre son utilité
Voici l'Opel STX Concept, un break futuriste qu'on imagine mal être "transposé" tel quel en voiture de série.

C’est donc une véritable pluie de concept-cars que dévoile le groupe Stellantis au Mondial de l’Automobile de Paris 2026. Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Peugeot… Toutes les marques exposent des engins conceptuels sur le salon. Si la Citroën 2CV annonce bien l’arrivée prochaine d’un modèle de série au design très proche, on ne peut pas en dire autant des autres.

L’Opel STX Concept, lui, se range plutôt dans la catégorie des concept-cars sans avenir. Certes, le constructeur allemand promet que ce grand break à quatre portes arbore le design des futurs modèles de la marque. Il affirme aussi que ce STX (pour « Sports Tourer eXperimental ») illustre l’attachement de la marque au genre des breaks, qui doit survivre même à l’heure du « tout SUV ».

Si beau, mais pour quoi faire ?

Et il s’agit assurément d’un magnifique concept-car, dont les proportions renvoient aux grandes heures des « breaks de chasse » avec une allure musculeuse et tendue.

Remarquez les parties arrière mobiles, dévoilant de grosses arêtes qui se déploient en fonction des conditions de roulage. Enfin, si cette voiture roulait vraiment, évidemment !
Remarquez les parties arrière mobiles, dévoilant de grosses arêtes qui se déploient en fonction des conditions de roulage. Enfin, si cette voiture roulait vraiment, évidemment !

Malheureusement, on voit mal comment Opel pourrait extrapoler de cet engin un véhicule de grande série, dont la seule raison d’être se limite à séduire les visiteurs du salon et rappeler l’existence même de la marque à l’éclair. La marque nous assure tout de même que certains détails de style, comme la signature lumineuse arrière et celle de la face avant avec ses multiples lamelles verticales, se retrouveront sur les prochains modèles de la gamme.

Notez d’ailleurs qu’il s’agit d’une maquette sans habitacle, Opel ne donnant pas de précisions non plus sur le groupe motopropulseur de la voiture, si ce n’est que la voiture est « 100 % électrique » et possède une transmission intégrale.

J’aime

Les proportions parfaites d’un point de vue stylistique.
Les proportions parfaites d’un point de vue stylistique.

Je n’aime pas

On peut toujours rêver pour retrouver un jour ce modèle en série !
On peut toujours rêver pour retrouver un jour ce modèle en série !

Notre avis

Dessiner un beau concept-car, c’est facile et Opel l’a réussi. Le plus intéressant, ce serait la perspective d’avoir une Opel de série aussi radicale que ce joli break de chasse en série. Si la future version break de la prochaine Astra pouvait ressembler à ça…

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