La vanlife peut être assimilée à un luxe, vu les tarifs pratiqués couramment, entre 50 000 et 150 000 euros l’engin. Pourtant, dans ce domaine, comme dans l’automobile, on retrouve des marques plutôt low cost (Carado, Rimor) des généralistes (Pilote, Challenger, Chausson) comme d’autres plus premium (Niesmann + Bishoff, Carthago). Et même, toujours comme au royaume des autos, de vraies marques de luxe, comme Morelo qui, comme son nom ne l’indique pas est un aménageur allemand.

Chauffage au sol et douche gouttes de pluie

L’entreprise de Schlüsselfeld en Bavière vient d’ailleurs de revoir son catalogue de fond en comble, ou plutôt dans les combles puisqu’il ne déroge pas à ses fondations, et à sa ligne : des camping-cars poids lourds (appelés liners par les initiés). Et c’est surtout à l’intérieur que le changement se passe.

Fini, ou presque, le bling-bling, les dorures et les préciosités. Place à des lignes et des couleurs claires, mais aussi à des touches de lumière plus discrètes. Quant aux parties métalliques, tout ce qui brille est remplacé par de l’aluminium brossé.

Prenons l’exemple du modèle grand Empire (le plus cher). Le lit est évidemment king size, la douche à gouttes de pluie, le sol est chauffant et les plaques de cuisine sont à induction. Le frigo, congélo et four à micro-ondes sont compris comme les panneaux solaires de 900 W et les 4 batteries de 800 Ah.

Sous la bestiole, qui pèse tout de même 18 tonnes, il faut bien une base Mercedes Actros et son 6 en ligne de 12,8 L, 530 ch et 2 800 Nm de couple dans sa version la plus puissante. Le moteur, au gazole, est alimenté par un réservoir de 500 l, ce qui, au prix actuel du carburant, amène le plein à 1 150 euros. C’est cher, mais il convient de ramener ce tarif à celui que réclame Morelo pour son ultra-haut de gamme : 800 000 euros, dans sa version 26 T. Mais que l’on se rassure, pour ce tarif, on a droit à une soute qui permet de loger une petite voiture. Et en plus, ce garage mobile est chauffé. Que demander de plus.

Évidemment, on peut se poser la question : qui achète ce type d’engin. Existe-t-il une réellement une clientèle susceptible de craquer pour un camping-car de 25 m2 habitables, plus cher qu’un studio à Paris ? Une clientèle qui, en plus, dispose d’un permis poids lourd ?

500 exemplaires par an

De fait, la clientèle existe bel et bien et, bon an mal an, la maison Morelo et ses 430 salariés assemblent quelque 500 liners. Sauf que ses ambitions, en agrandissant son usine en 2021 étaient tout autres. La marque escomptait bien en vendre 1 000 chaque année, en développant des produits (relativement) moins chers, de l’ordre de 300 000 à 400 000 euros.

Reste que si la descente en gamme ne se passe pas si bien, les versions très très chics continuent à faire tourner une boutique qui dégage 165 millions d’euros de chiffre d’affaires, malgré un bénéfice riquiqui d’un peu plus de 100 000 euros.

Ces 500 clients sont très majoritairement des professionnels, loueurs ou entreprises évènementielles voir écurie de courses qui permettent à leurs plus prestigieux collaborateurs, comme les coureurs de F1, ou PDG, de passer les week-ends de course ou de déplacements, les pieds au chaud et la tête reposée sur un oreiller de plumes dans un lit king size. Nul n’est besoin de le préciser : ce ne sont généralement pas ceux qui logent dans ce type de van qui le conduisent.