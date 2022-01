Nouveautés 2022 — SUV citadins : Smart SUV, Volkswagen Taigo, Baby Jeep, Fiat Centoventi SUV, la relève arrive.

Janvier

Volkswagen Taigo

En concession depuis l’automne, voici qu’arrive l’heure des premières livraisons pour le Volkswagen Taigo. Ce petit SUV est un SUV coupé et se situe dans la gamme du constructeur de Wolfsburg entre le Volkswagen T-Cross, qui lui fournit sa plateforme, et le Volkswagen T-Roc. Si du T-Cross il reprend bon nombre d’éléments, il s’en démarque par une ligne de toit fuyante qui lui donne une silhouette plus sportive. Il est également plus grand avec 4,27 m de long et moins haut (1,52 m). Il reprend la planche de bord de la Volkswagen Polo restylée et se dote d’un espace de vie assez spacieux à l’arrière. Il n’est proposé qu’avec des moteurs essence 1.0 TSI de 95, 110 et 150 ch. Trois finitions (Life, Style et R-Line) sont au menu pour les particuliers, une Life Business étant réservée aux professionnels. L’entrée de gamme s’affiche à 23 380 €.

Février

Renault Captur

Avec l’arrivée du Renault Captur E-Tech hybride, la gamme du petit SUV subit un remaniement. Au lieu des 20 versions habituelles, on passe à 16 avec la suppression de la boîte EDC pour le moteur TCe 140 ch qui n’est disponible désormais qu’avec une boîte manuelle. Pour ceux qui recherchent une boîte auto, ils peuvent se tourner vers le Renault Captur équipé du bloc TCe de 160 ch ou bien encore choisir le Renault Captur E-Tech hybride de 145 ch qui dispose d’une boîte à crabots gérée électroniquement. Les tarifs du Renault Captur débutent à 22 450 € pour une version d’entrée de gamme équipée du bloc TCe de 90 ch.

Septembre

Fiat Centoventi SUV

Le concept-car Centoventi (ce qui veut dire cent vingt ans) du Salon de Genève 2019 va donner naissance non pas à une voiture de série, mais à une famille composée de différents types de véhicules. Le premier d’entre eux devrait être un petit SUV qui s’inspirera du style du prototype vu à Genève. Intégrée au groupe Stellantis, la marque italienne se servira de la plateforme CMP de PSA et assemblera son modèle dans l’usine polonaise de Tychy. Sous son capot, ce modèle disposera de blocs thermiques, mais aussi d’une motorisation 100 % électrique.

Octobre

Baby Jeep

En avant-première, sa commercialisation n’intervenant qu’en 2023, la marque américaine Jeep présentera un SUV citadin à l’automne prochain. Celui que nous nommons pour le moment baby Jeep pourrait se nommer Jeepster, du nom d’un ancien concept-car de la marque. Ce que l’on sait c’est que grâce à PSA, le futur Baby Jeep pourra utiliser la plateforme CMP et recevra en plus des moteurs thermiques, une motorisation 100 % électrique. À l’instar des modèles hybrides 4xe de la marque américaine (Jeep Wrangler 4xe, Jeep Renegade 4xe…), ce petit modèle pourrait exister (c’est ce qui se murmure en coulisses) en haut de gamme avec une motorisation hybride à quatre roues motrices, un moteur électrique entraînant les roues arrière.

Novembre

Mitsubishi petit SUV

Alors que l’on pensait en 2021 que la marque aux trois diamants quitterait l’Europe, aujourd’hui elle compte bien y rester, d’autant plus qu’elle va recevoir l’aide de nouveaux modèles afin de lui permettre de remplir plus facilement son carnet de commandes. Ce changement radical est l’œuvre de Luca de Meo qui a convaincu Mitsubishi de reprendre à son compte certaines Renault pour en faire des modèles Mitsubishi à part entière. Ainsi le Captur de Renault servira de base à un SUV citadin qui utilisera, sans aucun doute, la technologie hybride (ou hybride rechargeable) de Renault afin de rejeter le minimum de CO2 dans l’atmosphère. Ce modèle devrait se démarquer de son cousin français par un style personnel fortement influencé par celui du SUV compact Mitsubishi Eclipse Cross restylé l’an dernier.

Décembre

Smart SUV

C’est au Salon de Munich que l’on a découvert en 2021 le futur SUV Smart présenté sous la forme d’un concept-car appelé Concept#1. La marque désormais contrôlée à parts égales par Daimler et le chinois Geely compte bien sur ce modèle pour doper sa production et ses ventes. C’est en Chine que ce SUV Smart sera produit sur la plateforme modulaire SEA de Geely qui ne reçoit que des motorisations électriques. Le style du modèle de série sera très proche de celui du concept-car (comme le prouve les images tirées de dépots de brevets), mais sans les portes à ouverture antagoniste, en effet le modèle de production disposera d’ouvrants traditionnels avec poignées affleurantes. En décembre 2022 nous devrions connaître tous les secrets de ce modèle lors de sa première présentation en public, la commercialisation n’interviendra que dans le courant de 2023.