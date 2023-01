Nouveautés 2023 - Breaks et monospaces : Dacia Jogger et Mercedes Classe B se mettent à la page tandis que la nouvelle Volkswagen Passat ne s’affiche qu’en break.

Janvier

Mercedes Classe B (restylage)

C'est le premier et dernier restylage avant la retraite pour le Mercedes Classe B, concurrent du BMW Série 2 Active Tourer dans la catégorie des monospaces haut de gamme. Pour son lifting, le Mercedes Classe B s’offre une calandre et un bouclier avant remaniés, à l’arrière ce sont les feux à LED qui sont retouchés. Il y a aussi de nouvelles jantes et une réorganisation des options en packs d’équipements. Dans l’habitacle, le volant est nouveau, l’écran central grandit et passe de 7 à 10,25 pouces, l’interface du MBUX a été revue et les commandes vocales (Hey, Mercedes !) rendues plus performantes. Sous le capot, on trouve moins de moteurs, mais il reste deux blocs essence de 136 et 163 ch, deux diesels de 116 et 150 ch et une motorisation hybride rechargeable (B 250 e) de 218 ch. Tarif s’affiche en entrée de gamme à 38 549 €.

Février

BMW M3 Touring

Chez BMW la M3 s’affiche désormais en carrosserie break (Touring). Cette BMW Série 3 Touring avec 510 ch sous le capot est une vraie sportive avec une capacité de chargement de 500 litres. Pratique pour les grands voyageurs pressés. Elle fait le spectacle en ce moment même sur le stand BMW du Salon de Bruxelles. Le tarif de cette belle auto est de 111 950 €.

Mars

Dacia Jogger hybride

Outre le fait que toute la gamme Dacia reçoit le nouveau logo de la marque qui modifie la calandre et donne une nouvelle allure aux voitures du constructeur roumain, le Dacia Jogger s’équipe d’une nouvelle motorisation hybride autorechargeable de 140 ch. Celle-ci est disponible à la commande à partir de 24 600 €, mais les premières livraisons sont prévues pour mars. Cette nouvelle version s’équipe d’un combiné d'instrumentation numérique de 7''. Sur celui-ci, on trouve une indication concernant le niveau de charge de la batterie et l'autonomie restante. Frein de parking électrique et accoudoir central avec rangement fermé sont également de série.

Septembre

BMW Série 5 Touring

La nouvelle BMW Série 5 qui existera aussi en version électrique BMW i5 (la version i5 Touring est ici en photo) sera toujours disponible en berline et en break. La BMW Série 5 Touring reprendra la même base technique que la berline ainsi que l’ensemble de ses motorisations.

Novembre

Volkswagen Passat SW

Les familiales n’ont plus la cote face aux SUV. Malgré tout Volkswagen s’apprête à renouveler sa Passat, mais attention la version break (SW chez nous, Variant en Allemagne) car la berline ne sera pas reconduite. Les essais de cette nouvelle génération de Volkswagen Passat SW, se poursuivent avec des prototypes. Cette neuvième génération de Passat SW sera toujours disponible en version Alltrack, tandis que la berline cédera sa place à un modèle électrique ID.7 qui sera lancé en 2023, d’abord en Chine puis en Europe. En ce qui concerne le style de ce modèle, les flancs ne devraient pas subir de transformation, mais la ligne de toit sera plus fuyante et la surface vitrée sera modifiée au niveau de la custode. À l’arrière, les feux devraient être redessinés. C’est dans l’habitacle que les principales modifications auront lieu avec un mobilier inspiré de la famille des électriques ID. Un immense écran tactile adoptant la même forme que celui des modèles ID sera positionné au centre de la planche de bord. Un combiné 100 % numérique sous une casquette aux bords arrondis fera face au conducteur, tout comme le volant arborant le nouveau logo Volkswagen aux traits plus fins. Quant au levier de vitesse, il quittera la console centrale pour se placer derrière le volant.

Décembre

Citroën Berlingo, Opel Combo Life et Peugeot Rifter (restylages)

On attendait le restylage du trio de ludospaces (Citroën Berlingo, Opel Combo Life et Peugeot Rifter) de chez Stellantis pour le début d’année, il semble que ce soit reporté à fin décembre pour une commercialisation en 2024. Parce que le constructeur a été obligé de faire face à la crise des semi-conducteurs qui a durement impacté l’usine de production, que les ludospaces ne sont plus disponibles qu’en version électrique (seuls les utilitaires ont droit aux blocs essence et diesel) et qu’il convient d’attendre le nouveau moteur 1.2 PureTech de 136 ch micro-hybridé en 48 volts pour avoir une version essence du ludospace qui devrait convenir à un plus grand nombre de clients. C’est pour tout cela que l’on temporise du côté de chez Stellantis. Quant au restylage proprement dit, il devrait être limité et ne devrait concerner que la face avant des modèles et leur offre d’équipement.