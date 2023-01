Nouveautés 2023 – SUV compacts : grosse actualité avec l’arrivée des nouveaux Dacia Duster, Toyota C-HR, Peugeot 3008 et Volkswagen Tiguan.

Mai

Mazda MX-30 R-EV

Pas de restylage ni de renouvellement pour le premier modèle 100 % électrique de Mazda. Le changement est d’ordre technique puisque le Mazda MX-30 R-EV disposera dans son compartiment moteur, outre l’électromoteur de 145 ch, d’un autre bloc qui sera thermique et rotatif celui-là. Il s’agit d’un petit moteur Wankel qui va servir de prolongateur d’autonomie. Le Mazda MX-30 souffre en effet d’une autonomie réduite de 200 km (WLTP) et avec ce prolongateur d’autonomie qui servira à la charge de la batterie, l’autonomie devrait progresser d’une manière importante. Rappelez-vous, BMW avait fait de même avec sa BMW i3, Mazda a repris l’idée en la modifiant à la sauce Wankel, du nom cet Allemand qui a conçu le premier moteur rotatif que Mazda a mis la première fois dans un modèle de série (Mazda Cosmo Sports 110S) en 1967. Le SUV Mazda MX-30 R-EV devrait être présenté en première mondiale au salon de Bruxelles European Motor Show (ouverture au public du 14 au 24 janvier 2023).

Juin

Audi Q3 (restylage)

L’Audi Q3 arrive à mi-carrière et va s’offrir un petit lifting. Celui-ci concernera la partie avant avec une calandre modifiée tandis qu’à l’arrière la signature lumineuse subira une évolution tout comme le dessin du bouclier. À bord on devrait voir apparaître des boutons pour la climatisation au lieu des molettes de l’actuel modèle, le levier de la boîte auto devrait céder la place à un simple joystick plus moderne. Motorisations et comportement routier ne devraient pas subir d’évolutions, l’Audi Q3 se vendant bien il n’est pas nécessaire pour le constructeur d’Ingolstadt de tout bouleverser.

Juillet

Mercedes GLA (restylage)

Paré de morceaux d’adhésifs sur la poupe et sur la proue, le prototype du Mercedes GLA restylé se déplace sur la route. Le lifting devrait être minime pour ce qui concerne l’extérieur du modèle et l'on trouvera à l’avant une nouvelle architecture intérieure de projecteurs, une calandre légèrement revue et des boucliers modifiés. À l’arrière, les modifications seront encore plus limitées avec un graphisme intérieur des feux différent. Le restylage concernera également l’habitacle, le Mercedes GLA devant se caler sur la Mercedes Classe A dont la version restylée a été dévoilée en 2022.

Août

Toyota C-HR

C’est un concept-car qui annonce le nouveau Toyota C-HR. Ce concept-car dessiné par l’équipe d’ED² de Toyota basée dans le sud de la France affiche le style de la future génération du crossover compact de Toyota. Ce modèle qui sera dévoilé à l’été et commercialisé en fin d’année disposera de la traditionnelle motorisation hybride autorechargeable empruntée à la dernière Toyota Corolla en deux niveaux de puissance : 140 et 196 ch. Il y aura aussi une motorisation hybride plug-in de 223 ch dotée de batteries assemblées en Europe, une motorisation hybride rechargeable que l’on retrouvera sur la prochaine Toyota Prius.

Septembre

Peugeot 3008

Sous un épais camouflage, le prototype de la prochaine génération du Peugeot 3008 prend le frais du côté de la Scandinavie. Afin de se différencier de l’actuel opus, le Peugeot 3008 va s’offrir un look de coupé SUV avec une ligne de toit fuyante et un hayon très incliné. Pour cacher cette différence, le prototype affiche un camouflage spécial sur la partie arrière. Plus de diesel sous le capot de ce modèle qui sera disponible avec une motorisation essence mild-hybrid 48 V de 136 ch, par deux nouvelles motorisations hybrides rechargeables de 180 et 200 ch qui adopteront la nouvelle boîte de vitesses électrifiée à double embrayage conçue par PSA/Punch Powertrain. Il y aura aussi de l’électrique (pour le Peugeot e-3008) avec plusieurs niveaux de puissance, car le Peugeot e-3008 pourra être équipé d’un ou de deux moteurs électriques (transmission intégrale). L’autonomie devrait atteindre, voire dépasser, les 500 km. Produit en France, le Peugeot 3008 recevra en 2024 l’appui du nouveau Peugeot 5008 qui conservera une silhouette plus cubique pour une meilleure habitabilité à l’arrière.

Octobre

Volkswagen Tiguan 3

Toujours très camouflé, le nouveau Volkswagen Tiguan effectue ses derniers essais avant sa commercialisation en fin d’année. Le nouveau Volkswagen Tiguan devrait voir ses dimensions progresser pour être encore plus familial que par le passé. Basé sur la plate-forme multi-énergies MQB, ce modèle disposera toujours d’une large gamme de motorisations. Il y aura des blocs thermiques essence et diesels micro-hybridés et aussi de l’hybride rechargeable.

Novembre

BMW X2

Présentation de la nouvelle génération de BMW X2 pour un lancement au début de 2024. Ce nouvel opus reprend la base technique du BMW X1 ainsi que ses motorisations. Il pourrait d’ailleurs exister en version 100 % électrique avec la motorisation et les batteries du BMW iX1. La nouvelle génération du BMW X2 va calquer son style sur le BMW X1 avec comme différences des montants arrière plus inclinés et une ligne de toit fuyante. C’est le BMW X1 qui prêtera également son mobilier intérieur avec un tableau de bord doté de deux larges écrans incurvés, d’une console centrale et d’un minimum de commandes physiques.

Dacia Duster

Afin d’occuper le terrain en cette fin d’année, Dacia devrait présenter la nouvelle génération de son modèle fétiche, le Dacia Duster. Un modèle dont le style s’inspirera de celui du concept-car Dacia Bigster (photo). Nouvelle plate-forme pour ce modèle, celle de la Renault Clio 5, et nouveaux moteurs sous le capot, en particulier un nouveau bloc essence 1.2 TCe micro-hybridé 48 V de 130 ch (celui du Renault Austral), hybride 1.6 E-Tech de 140 ch, et pour la version électrique 4x4, un électromoteur placé sur l’essieu arrière couplé avec le 1.2 TCe qui entraîne les roues avant. Il y aura encore une offre essence/GPL de 100 ch au lancement puis de 120 ch ensuite grâce au 1.2 TCe modifié pour cet usage. Il est bon de noter que ce modèle ne sera plus disponible avec un moteur diesel. Un peu plus grand que l’actuel Dacia Duster, ce modèle se placera comme une alternative aux SUV compacts pour un tarif de SUV citadin, plus tard le Dacia Bigster à sept places renforcera l’offre SUV de Dacia et concurrencera les SUV familiaux. Le nouveau Dacia Duster après sa présentation en fin d’année devrait être commercialisé au premier semestre 2024.

Décembre

Mazda CX-5

La nouvelle génération du Mazda CX-5 arrive à la fin de l’année. Ce SUV va s’offrir un long capot pour pouvoir y loger un six cylindres en ligne qui animera également la future génération de Mazda 6. La présence de ce bloc six cylindres entraînera un changement d’architecture puisque le nouveau Mazda CX-5 pourrait devenir un modèle à propulsion même s’il existe aussi en version quatre roues motrices. Son style devrait s’inspirer de celui du modèle électrique Mazda MX-30. Modèle plus haut de gamme que l’actuelle génération, le Mazda CX-5 pourrait recevoir, plus tard, l’aide d’une variante de carrosserie "coupé" qui pourrait se nommer Mazda CX-50. Les deux modèles utiliseront les mêmes motorisations. C’est-à-dire des six cylindres en ligne de 3 litres en essence et 3.3 en diesel, ils afficheront une puissance de 285 ch. On trouvera également sous le capot des blocs quatre-cylindres 2.5 essence de 190 ch ou 230 ch micro-hybridés en 48 V et aussi une motorisation hybride rechargeable.