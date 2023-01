Nouveautés 2023 – Hybrides et électriques : BMW i5, Ford Puma EV, Rolls-Royce Spectre, tout le monde investit dans l’électrique.

Les nouveautés électriques

Janvier

Dacia Spring (évolution moteur)

C’est au Salon de Bruxelles que Dacia a présenté une version plus puissante de sa citadine électrique. La Dacia Spring avec la nouvelle finition Extreme (haut de gamme et plus baroudeuse) se dote d’un électromoteur de 65 ch, pour améliorer les performances. Mais la vitesse est limitée à 125 km/h pour conserver une certaine autonomie (220 km en mixte, soit 10 km de moins qu'avec le bloc de 45 ch). Le moteur de 45 ch reste au catalogue avec les premières finitions (Essential et Expression).

Renault Kangoo E-Tech Electric

Le ludospace Renault Kangoo se décline désormais en modèle électrique. Un électromoteur de 122 ch se charge de déplacer ce véhicule tandis que la batterie de 45 kWh permet une autonomie de 285 km. Électrique et pratique, ce modèle reçoit une banquette coulissante, alors que les modèles thermiques n’y ont pas droit.

Février

Hyundai Ioniq 6

Après avoir lancé la série spéciale suréquipée (First Edition) de la Hyundai Ioniq 6, le constructeur coréen diversifie la gamme de sa berline aérodynamique. Il y a désormais deux niveaux de puissance proposés : 229 ch et deux roues motrices ou 352 ch et quatre roues motrices. Les électromoteurs de la Hyundai Ioniq 6, sont pour le moment, associés à une batterie de 77 kWh, autorisant une autonomie de 519 à 614 km.

Vinfast VF 8 et VF 9

Si le lancement des modèles VF8 et VF9 en Europe de la marque vietnamienne a subi un peu de retard, maintenant Vinfast est fin prête à écouler ses grands SUV électriques. Le VinFast VF 8 affiche 4,75 m de long et s’équipe de deux électromoteurs avec une puissance cumulée de 353 ou 408 ch (l'autonomie est de 400 et 470 km). Plus grand (5,12 m de long) le VinFast VF 9 peut transporter sept personnes. D’une puissance de 408 ch, il peut parcourir 600 km grâce à des batteries de grande capacité.

Mars

Audi Q 8 e-tron (restylage)

Oubliez l’Audi e-tron, place désormais à l’Audi Q8 e-tron qui modifie un petit peu son allure et récupère une plus grosse batterie. Le restylage est léger puisqu’il ne concerne que la calandre, cela est valable également pour la carrosserie Sportback. Pour les versions Q8 55 e-tron (408 ch) et SQ8 e-tron (503 ch), Audi installe une nouvelle batterie lithium-ion NCA (nickel-cobalt-aluminium) dotée d’une belle capacité de 114 kWh. L’autonomie est en hausse avec de 487 à 532 km pour le Q8 55 qui annonçait auparavant 446 km. Quant à l’entrée de gamme Q8 50, il troque sa batterie de 71 kWh pour une de 95 kWh.

Jeep Avenger

Le petit SUV électrique Jeep Avenger dispose d’un électromoteur de 156 ch et d’une batterie de 54 kWh lui autorisant une autonomie de 400 km. Une version quatre roues motrices avec deux moteurs électriques (un à l’avant, l’autre à l’arrière) pourrait faire son apparition dans quelque temps.

Mercedes EQE SUV

Intercalé entre l’EQC et l’EQS SUV, le Mercedes EQE SUV reprend la base technique et le style de la berline EQE et annonce jusqu’à 590 km d’autonomie. Il existera en versions AMG, deux modèles sportifs qui se chargeront de coiffer la gamme.

Mini Hatch, 3 portes

C’est avec une motorisation électrique que la nouvelle trois portes de Mini va entrer dans la carrière, cette version à batterie sera produite en Chine. Viendront ensuite des motorisations thermiques électrifiées (mild-hybrid) qui seront produites en Angleterre. Ce qui distinguera la nouvelle génération de l’ancienne c'est un style plus en rondeurs et un nouvel intérieur.

Skoda Enyaq RS iV

Le Skoda Enyaq se prend pour un SUV sportif avec cette version RS de 300 ch et 460 Nm de couple, l’autonomie est d’un peu plus de 500 km. Chaque essieu reçoit un électromoteur, ainsi le Skoda Enyaq RS iV dispose d’une transmission intégrale. Le tarif annoncé pour cette auto est de 62 500 €.

Avril

Fisker Ocean

La marque californienne Fisker veut produit et vend en Europe son Fisker Ocean avant de lancer un SUV citadin et une GT. L'Ocean est un SUV familial de 4,78 m de long, fabriqué en Autriche chez Magna Steyr. Il est proposé en trois versions de 279, 547 et 558 ch, l’autonomie annoncée par le constructeur va de 440 à 630 km.

Mai

Jaguar i-Pace (restylage)

Déjà disponible à la commande, mais livrable en cours d’année, le Jaguar i-Pace bénéficie d’un très léger lifting qui concerne l’habillage de la calandre, et les éléments de bas de caisse passent du noir à la couleur de la carrosserie. Disposant au Royaume-Uni d’une suspension pneumatique, le Jaguar i-Pace restylé ne devrait pas avoir cet équipement chez nous. La puissance ne change pas (400 ch) tout comme l’autonomie (470 km).

Juin

Abarth 500e

Avec un tarif de 43 000 € pour la berline et 46 000 € pour le cabriolet, l’Abarth 500e n’est pas donnée. La petite sportive italienne est pour le moment disponible dans une édition spéciale Scorpionissima pour des livraisons programmées juste avant l’été. Sous le capot de cette électrique, un électromoteur de 154 ch pour un couple de 235 Nm, plus performant que celui de la Fiat 500 e qui se contente de 118 ch et 220 Nm de couple. Boucliers plus enveloppants, des jupes latérales et un diffuseur arrière achèvent de transformer la Fiat en une Abarth sportive. Le 0 à 100 km/h est annoncé en sept secondes, soit proche d'une Abarth 695 thermique qui grâce à un poids inférieur et plus de chevaux (180 ch) effectue ce passage en 6,7 secondes.

Seres 5

Après le Seres 3, voici le SUV Seres 5, un modèle familial d’allure sportive de 4,70 m de long et 100 % électrique. Pour se déplacer sur 400 km avant d'être rechargé, deux batteries sont au programme : 80 et 90 kWh.

Volvo EX90

Le Volvo EX90 se dote d’une nouvelle base technique électrique très performante, la même qu’utilise le Polestar 3 (qui devrait être commercialisé en France cette année). Il est disponible avec deux moteurs électriques et quatre roues motrices en versions 408 ch et 517 ch. L’autonomie annoncée est de 600 km pour l’un et 590 km pour l’autre. Pour recharger, grâce à la technologie 250 kW, la batterie (111 kWh) passe de 10 à 80 % de charge en moins de 30 minutes. Il faut noter que ce modèle à sept places inaugure une nouvelle technologie axée sur la sécurité. La technologie lidar (Light Detection and Ranging) utilise un laser pulsé en haut du pare-brise pour mesurer les distances avec précision et détecter des piétons jusqu’à une distance de 250 mètres. Ce dispositif permettra dans un second temps à ce modèle de bénéficier d’une conduite totalement autonome.

Juillet

Lotus Eletre

Premier SUV électrique de la marque Lotus, l’Eletre est un grand SUV de 5,10 mètres de long est disponible en trois versions : Lotus Eletre, Eletre S et Eletre R. On trouve une motorisation électrique de 603 ch pour les deux premières, tandis que la troisième associe deux électromoteurs d’une puissance cumulée de 905 ch ! Véhicule haut de gamme, l’Eletre affiche des tarifs élevés avec premier prix à 97 890 €. Les livraisons sont annoncées pour cet été.

Août

Kia EV9

Inspiré du concept-car du même nom présenté au Salon de Los Angeles en 2021, le Kia EV9 est un grand SUV électrique. Le constructeur annonce une autonomie proche des 500 km et une recharge de 0 à 80 % en 20 minutes seulement, grâce à l’architecture électrique 800 volts de sa plateforme e-GMP. Pour le moment il est toujours camouflé avant sa présentation cet été.

Septembre

BMW i5

La nouvelle génération de BMW Série 5 sera aussi disponible en électrique BMW i5. Celle-ci comme la Série 5 aura droit aux deux carrosseries : berline et break. On attend de connaître la puissance de cette i5 ainsi que son autonomie. Dans l’habitacle, le tableau de bord devrait être calqué sur celui du SUV BMW iX, avec deux grands écrans (l’un pour l’instrumentation l’autre pour l’infodivertissement) formant une belle dalle numérique.

Octobre

Volkswagen ID. 7

La Volkswagen ID.7 est la remplaçante électrique de la Volkswagen Passat berline (la nouvelle Passat n’existera plus qu’en break). Reprenant une base de Volkswagen ID.4 allongée, cette auto qui circule encore camouflée, est dotée d’un empattement de 2,97 mètres, de quoi avoir de la place pour les jambes à l’arrière. Proche du concept-car Volkswagen ID.Aero, elle arrivera en Chine avant de venir chez nous. Pour l’Europe, elle sera produite dans l’usine d’Emden en Allemagne. À bord on trouve, une planche de bord dans le style des précédentes ID avec un écran central de 15 pouces de diagonale. L’autonomie annoncée pour ce modèle est importante, elle est de 700 km.

Novembre

Audi Q 2 e-tron

Il ne devrait pas y avoir de nouvelle génération pour l’Audi Q2 thermique qui passera à la trappe comme la petite Audi A1. Mais contrairement à celle-ci, l’Audi Q2 va se transformer en Audi Q2 e-tron, une version 100 % électrique qui viendra s’attaquer à la future version électrique du Mini Countryman. L’Audi Q2 e-tron devrait avoir un tout autre look que l’Audi Q2 actuel qui va poursuivre sa carrière (pendant quelque temps) aux côtés du modèle électrique.

Vinfast VF 5 et VF6

Après les VF 8 et VF 9, c’est au tour des VF 6 et VF 7 de venir sur le marché. Le VinFast VF 6 est un SUV citadin électrique de 4,26 m de long. Le VinFast VF 7 est un SUV compact et il est également électrique. On n’a pas encore la fiche technique de ce modèle qui dispose à bord, tout comme son petit frère, d’un tableau de bord assez sobre avec un écran tactile central où toutes les commandes sont regroupées.

Décembre

Ford Puma EV

Les versions micro-hybrides et E85 du Ford Puma vont accueillir une version 100 % électrique au sein de leur famille. Un modèle qui devrait être produit à leur côté et qui pourrait inaugurer une nouvelle plateforme. Pour le moment Ford reste très discret sur les performances et l’autonomie de ce petit SUV sur batteries. Présenté en fin d’année il sera commercialisé en 2024.

Mini Aceman

Le SUV Mini Aceman 4,05 m de long se placera dans la gamme du constructeur anglais sous le nouveau Mini Countryman qui sera lancé cette année avec une motorisation électrique en plus des modèles thermiques et hybrides. Le Mini Aceman n’aura droit qu’à des motorisations 100 % électriques. Il devrait disposer d’une offre électrique comprise entre 180 et 240 ch avec une autonomie maximale de 400 km. Le modèle de série sera proche du concept-car du même nom, il sera présenté en fin d’année pour une commercialisation en 2024.

Opel Crossland

Le cousin technique du SUV Citroën C3 Aircross va être renouvelé. Comme le modèle français, l'Opel Crossland reprendra la base technique, mais pas forcément ses moteurs de la nouvelle Citroën C3 prévue pour 2023. Si les deux SUV cousins sont présentés en fin d’année, leur commercialisation est prévue pour 2024. À la différence du Citroën C3 Aircross qui sera thermique et électrique, l’Opel Crossland ne pourrait disposer que d’une motorisation électrique, sans doute celle de la Peugeot 208 d’une puissance de 156 ch.

Rolls-Royce Spectre

La firme anglaise se met à l’électrique avec la Rolls-Royce Spectre qui sera encore plus silencieuse que la majorité des autos de la marque. Il s’agit d’un imposant coupé 2 + 2 qui est doté d’un espace de vie spacieux et luxueux. D’une longueur de 5,45 mètres et affichant un poids de 2 975 kg à vide, il faut une motorisation électrique puissante pour déplacement cette auto. Elle le sera, puisqu’une fois n’est pas coutume, Rolls-Royce annonce la puissance de son auto : 580 ch et un couple de 900 Nm. L’autonomie serait de 400 km.

Volvo EX30

Le Volvo EX30 sera petit modèle électrique qui devrait arriver en fin d’année pour venir concurrencer les SUV citadins électriques présents et futurs : Citroën C3 Aircross, Jeep Avenger, Peugeot e-2008, etc. Les Volvo électriques utiliseront les plateformes modulaires du groupe chinois Geely. Ainsi c’est la SEA (Sustainable Experience Architecture) qui sert de base à ce Volvo EX30.

Les nouveautés hybrides

Mars

Honda CR-V

Le nouveau Honda CR-V qui est déjà en vente aux USA sera électrifié chez nous. Il reprendra la motorisation autorechargeable e : HEV de la Honda Civic en deux et quatre roues motrices et pourrait être également disponible en hybride plug-in, e : PHEV. Quoi qu’il arrive, ce Honda CR-V change complètement de style et devrait être proche de la version lancée aux États-Unis. Il est également plus long de 7 centimètres et plus large d’un centimètre que le modèle actuel.

Avril

BMW XM

Concurrent du Lamborghini Urus, le BMW XM est le premier hybride de la division sportive de BMW. Ce modèle de chez M (pour Motorsport) est équipé d’une motorisation V8 hybride de haute volée, elle développe 653 ch. Cette motorisation permet au XM de rouler en électrique sur 80 kilomètres. Le BMW XM de 653 ch est d’ores et déjà disponible à la commande à partir de 175 000 €.

Mai

Toyota Prius 5

Pour la cinquième génération de sa Toyota Prius, la marque japonaise change tout. Nouveau style plus moderne et sous le capot une motorisation hybride rechargeable. L’auto est plus courte (4,60 m), elle est aussi plus basse (7 cm de moins) et offre une habitabilité en baisse. Ainsi les grands gabarits auront la tête dans le ciel de toit à l’arrière. Dessin épuré pour la planche de bord et grand écran central de 12,3 pouces à l’interface vraiment agréable à utiliser. La motorisation hybride plug-in développe 223 ch sera la seule proposée en France (alors que les Japonais et les Américains ont droit à une motorisation autorechargeable). L’autonomie électrique revendiquée est d’un peu plus de 70 km.

Juin

Wey Coffee1 & 2

Marque de luxe du groupe chinois Great Wall Motors, Wey propose deux gros SUV de 4,82 m de long pour le Coffee 1 et 4,67 m de long pour son petit frère Coffee 2. Sous le capot de ces modèles, de l’hybride rechargeable de 476 ch pour le Coffee 1 et deux motorisations hybrides rechargeables de 362 ch et 435 ch pour le Coffee 2. L’autonomie électrique annoncée est exceptionnelle avec plus de 140 km pour le modèle le plus compact.

Juillet

Honda Z-RV

Le Honda ZR-V est un modèle à motorisation hybride (technologie e : HEV) qui va venir s’intercaler entre le Honda HR-V et le Honda CR-V. il devrait reprendre la motorisation hybride de 184 ch de la Honda Civic. Il sera disponible en deux et quatre roues motrices.

Septembre

Honda Jazz (restylage)

La Honda Jazz s’offre un léger lifting avec la calandre et les boucliers qui sont légèrement redessinés donnant un peu plus de caractère à la citadine japonaise. La Crosstar (version baroudeuse) reçoit des skis de protection couleur métal. Sous le capot, on trouve toujours le 1.5 atmosphérique associé à un électromoteur de traction et un second électromoteur servant de générateur, mais la puissance passe de 109 à 122 ch. Une nouvelle finition Advance Sport apparaît qui donne un style plus musclé à la Jazz, qui voit par ailleurs son système de conduite semi-autonome évolué, il peut désormais être utilisé dans un embouteillage.

Octobre

Toyota C-HR

Le concept-car Toyota C-HR Prologue servira de source d’inspiration pour le style du futur Toyota C-HR. En plus d’une motorisation hybride autorechargeable, le futur Toyota C-HR sera disponible en hybride plug-in doté de batteries assemblées en Europe.