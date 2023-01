Nouveautés 2023 – Cabriolets : Ford Mustang, Maserati GranCabrio, Mercedes CLE, BMW Z4 vont animer la catégorie cette année tandis que la Porsche Boxster passera à l’électrique.

Janvier

BMW Z4 (restylage)

Calandre et bouclier avant modifiés pour la BMW Z4 2023. Pour plus de sportivité, le Pack M-Sport est de série tout comme les jantes M en alliage léger de 18 pouces à double rayon. De nouveaux coloris égayent la carrosserie : Thundernight métallisée, M Portimao Blue métallisée et Skyscraper Grey métallisée. L'habitacle de la version six cylindres dispose désormais d'un tableau de bord en Sensatec (similicuir) et il existe deux versions au catalogue, la i20 à moteur quatre cylindres de 197 ch et la version M40i à moteur six cylindres de 340 ch. Les tarifs débutent à 54 200 €.

Juillet

Mercedes CLE

Remaniement de gamme chez Mercedes qui remplace les versions coupé et cabriolet des Mercedes Classe C et Classe E par un modèle Mercedes CLE qui sera disponible en deux carrosseries. Sur la version Mercedes CLE Cabriolet, une belle capote en toile coiffera les occupants et l’on peut voir sur la photo d’un prototype camouflé d’une version Mercedes-AMG CLE 63 E, que les proportions de cette nouvelle auto sont magnifiques avec un très long capot qui cache une mécanique très sportive même s’il ne s’agit pas d’un V8. Cette Mercedes-AMG CLE 63 E devrait en effet reprendre la motorisation hybride plug-in de la Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Il s’agit d’un bloc quatre cylindres hybride plug-in qui développe une puissance de 680 ch. D’autres versions moins puissantes seront aussi disponibles avec des moteurs essence microhybrides.

Octobre

Maserati GranCabrio

Peu après la découverte de la Maserati GranTurismo, la marque au trident nous a présenté le prototype roulant et camouflé de la version cabriolet qui reprendra le nom de Maserati GranCabrio. Ce même prototype a été photographié par nos chasseurs de scoop sur un parking. On constate que, hormis la capote en toile, les GranTurismo et GranCabrio afficheront des lignes similaires. Ce cabriolet devrait d’ailleurs reprendre la même motorisation que le coupé, un V6 Nettuno qui sera disponible en deux versions de 490 et 550 ch. Et ce modèle sera également disponible en version Folgore 100 % électrique.

Novembre

Ford Mustang Cabriolet

Une nouvelle Ford Mustang c’est toujours un évènement et en version cabriolet cela fait encore plus rêver. D’autant plus, que cette nouvelle génération de Ford Mustang (la septième) dispose toujours d’un fabuleux V8 pour la version haut de gamme (elle sera disponible aussi avec un bloc quatre cylindres EcoBoost) qui devrait afficher jusqu'à 500 ch. Ce moteur sera associé à une boîte manuelle ou à une boîte automatique à 10 rapports.

Décembre

Porsche Boxster EV

Révolution chez Porsche, la nouvelle Porsche Boxster va devenir 100 % électrique. Doté d’un camouflage important et d’une fausse sortie d’échappement, le prototype de la Porsche Boxster EV cache encore de nombreux secrets qui seront dévoilés à la fin de l’année pour une commercialisation en 2024. Ce qui est sûr c’est que Porsche n’a jamais caché que les prochaines Porsche 718 Boxster et Porsche 718 Cayman se convertiraient à l’électrique, tout comme le Porsche Macan. Ce changement technologique est rendu nécessaire par les nouvelles normes antipollution européennes et Porsche veut réaliser 80 % de ses ventes avec des véhicules électriques (hybrides compris) en 2030. La dernière Porsche à tourner le dos au moteur thermique sera la Porsche 911 qui devrait passer par une étape hybride auparavant. Il faut également noter que la Porsche Boxster actuelle devrait continuer à être commercialisée aux côtés de la Porsche Boxster électrique pendant un bon moment.