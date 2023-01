Nouveautés 2023 – SUV citadins : les petits SUV Stellantis (Jeep, Alfa et Fiat) arrivent, Peugeot 2008 et Renault Captur profitent d’un restylage.

Janvier

DS 3 (restylage)

Avec le restylage la DS 3 perd son appellation Crossback et se dote d’une face avant modifiée et surtout, pour la version électrique E-Tense, d’un nouvel électromoteur de 156 ch, soit 20 ch de plus. L’autonomie annoncée pour cette version électrique est de 402 km. Les autres motorisations ne changent pas. Dans l’habitacle, la dotation progresse avec l’écran tactile de 10,3 pouces qui est désormais de série.

Février

Mitsubishi ASX

Clone du Renault Captur, le Mitsubishi ASX arrive sur le marché avec un moteur essence de 91 ch, un bloc essence micro-hybridé de 140 ch avec une boîte manuelle à six rapports ou 158 ch avec une boîte auto à sept rapports. Il y a aussi une motorisation hybride de 145 ch et une hybride rechargeable de 160 ch. Ce modèle repose sur la plateforme CMF-B, il est produit aux côtés du Renault Captur dans l’usine espagnole de Valladolid.

Mars

Hyundai Kona

La nouvelle génération du Hyundai Kona se prépare. Le style de ce futur modèle devrait être aussi original que l’actuel avec des projecteurs à double étage à l’avant et des feux à double étage à l’arrière. C’est ce que l’on peut apercevoir sur les prototypes camouflés. Ce modèle devrait grandir et atteindre les 4,30 m de long. Il sera disponible avec une gamme de motorisations importante : essence à hybridation légère 48 V, hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique.

Avril

Jeep Avenger

Le petit SUV électrique Jeep Avenger dispose d’un électromoteur de 156 ch et d’une batterie de 54 kWh lui autorisant une autonomie de 400 km. S’il est disponible sur certains marchés avec une motorisation essence 1.2 de 100 ch, cette motorisation ne sera pas proposée chez nous. Par contre, il est fort possible qu’une version quatre roues motrices avec deux moteurs électriques (un à l’avant, l’autre à l’arrière) puisse faire son apparition. D’ailleurs au dernier Mondial de l’auto où le Jeep Avenger a été présenté, un concept-car à quatre roues motrices était présent sur le stand du constructeur américain. Le Jeep Avenger est pour le moment proposé au lancement dans une.

Mai

Kia Stonic

Né en 2017 et restylé en 2020, le Kia Stonic va être renouvelé cette année. Il devrait prendre quelques centimètres en plus et affichera toujours une allure dynamique. L’ensemble des motorisations devrait être conservé.

Juin

Skoda Kamiq (restylage)

Arrivé sur le marché en 2019, le Skoda Kamiq va être restylé. Les prototypes de cette « phase 2 » circulent déjà et s’ils sont encore très camouflés on se rend compte que la partie avant du Skoda Kamiq laisse apparaître une calandre beaucoup plus arrondie dans sa partie basse.

Août

Mini Countryman

Le nouveau Mini Countryman parcourt encore les routes verglacées sous un beau camouflage jaune et noir. Pour l’été prochain, il se découvrira et dévoilera son nouveau style avec une signature lumineuse inédite, à l’avant comme à l’arrière. Le SUV Mini Countryman de nouvelle génération devrait être plus grand et s’approcher des 4,50 mètres de long (soit 21 cm de plus). Il disposera de motorisations thermiques et hybrides rechargeables et existera aussi en version 100 % électrique.

Septembre

Ford Puma (restylage)

Le SUV citadin Ford Puma va bénéficier d’un restylage en septembre pour profiter au mieux de sa deuxième partie de carrière. Ce sera aussi l’occasion pour la marque américaine de présenter ce modèle dans une déclinaison 100 % électrique.

Smart #2

Après la découverte et la commercialisation de son premier SUV Smart #1, la marque Smart veut étoffer sa gamme avec un autre modèle plus sportif à l’allure de coupé cinq portes qui devrait se nommer Smart #2. Des montants arrière très inclinés, une ligne de toit fuyante, voici les principales caractéristiques de ce modèle dont des prototypes très camouflés circulent. Comme le Smart # 1, le Smart # 2 reprendra le moteur arrière de 272 ch avec 400 km d’autonomie, mais il pourrait disposer également d’une motorisation plus performante.

Octobre

Peugeot 2008 et Renault Captur (restylages)

Afin de rester en tête de la catégorie, les Peugeot 2008 et Renault Captur vont chacun s’offrir un restylage. Celui-ci sera limité en ce qui concerne le style de ces deux modèles, mais l’offre d’équipement devrait progresser, tandis que les motorisations deviendront plus efficientes. Ainsi pour le Peugeot 2008, on notera l’arrivée d’un nouveau 1.2 PureTech de 136 ch avec micro-hybridation 48 V.

Novembre

Citroën C3 Aircross

Il s’agira de la présentation de la nouvelle génération de Citroën C3 Aircross, ce modèle ne débutant sa commercialisation qu’en 2024. Ce modèle va prendre des centimètres pour flirter avec la catégorie des modèles compacts. Cela est rendu nécessaire pour faire de lui un véhicule mondial qui va s’inviter sur le marché indien. Afin de ne pas faire gonfler de trop la facture pour le client, ce modèle plus imposant va se servir de la plateforme CMP dans une version plus basique que celle des Peugeot 208 et 2008. Sous le capot de ce modèle on aura le choix entre un moteur 1.2 PureTech essence et une version 100 % électrique, une première pour ce modèle.

Décembre

Alfa Romeo Brennero

Après le Jeep Avenger voici qu’apparaît le deuxième modèle du trio de SUV citadins Stellantis. L’Alfa Romeo Brenero qui pourrait se nommer Palade se démarquera du Jeep Avenger en disposant en plus de la motorisation électrique de son cousin américain d’une motorisation thermique essence micro-hybridée, il se murmure également qu’une motorisation hybride rechargeable pourrait être de la partie, une 4xe empruntée au Jeep (Renegade) avec moteur thermique à l’avant et un moteur électrique pour entraîner les roues arrière.

Fiat Petit SUV

Fiat devrait profiter de la fin de l’année pour présenter son nouveau SUV citadin. Produit au même endroit que le Jeep Avenger et que l’Alfa Romeo Brennero, à Tychy en Pologne, le petit SUV Fiat, dont on ne connaît pas encore le nom sera commercialisé en 2024 avec une motorisation électrique et une motorisation thermique essence.