Nouveautés 2024 – Breaks et monospaces : du beau monde avec la BMW Série 5 Touring, la Volkswagen Passat SW, mais aussi le Renault grand Kangoo.

Janvier

Mercedes Classe E All-Terrain

Après une intégration dans le catalogue de la cinquième génération de la Mercedes Classe E, la Mercedes Classe E Break All-Terrain remet le couvert avec la sixième génération de cette grande berline allemande. Produite dans l’usine de Sindelfingel en Allemagne, la nouvelle Mercedes Classe E Break All-Terrain affiche toujours une allure baroudeuse haut de gamme. On découvre des éléments de protections sur le pourtour de la carrosserie, des boucliers et calandre spécifiques, des protections de bas de caisse. La Mercedes Classe E devient ainsi la plus polyvalente des Mercedes Classe E avec la possibilité de rouler sur la terre sans risquer de tout détruire, d’autant plus que la garde au sol grâce à la suspension AirMatic, peut être augmentée de 46 mm afin de passer partout. Sous son capot, on trouve au lancement deux blocs micro-hybridés 48V dont un diesel de 197 ch (E220d) et un bloc essence de 381 ch (E450). Il y a aussi une motorisation hybride rechargeable diesel (E300) de 312 ch qui affiche une autonomie électrique de 100 km. Cette auto dotée d’un volume de coffre de 615 litres est disponible à partir de 77 850 €.

Février

Renault Grand Kangoo

Afin de contrer les Citroën Berlingo XL et Peugeot Rifter Long qui sont tous deux électriques et qui seront restylés cette année, le nouveau Renault Grand Kangoo dispose de deux motorisations thermiques en plus d’une électrique de 112 ch (autonomie : 265 km). On peut ainsi découvrir dans le compartiment moteur, une motorisation essence de 130 ch ou un bloc diesel de 95 ch. D’une longueur de 4,91 m, le Renault Grand Kangoo ne fait pas dans la demi-mesure et propose sept places assises et un coffre qui dans cette configuration affiche 500 litres. Les cinq places arrière (accessibles grâce aux portes latérales coulissantes) sont indépendantes et amovibles, elles peuvent aussi être rabattues et coulisser. Ce véhicule est produit en France à Maubeuge dans le département du Nord.

Mars

BMW Série 5 Touring

Pour le moment la BMW Série 5 Touring est encore dans l’ombre, mais elle sera dévoilée au printemps. Cette version break sera dotée des mêmes motorisations que la berline, c’est-à-dire des motorisations essence et diesels micro-hybridées 48 volts, d’une motorisation hybride rechargeable et de motorisations 100 % électriques pour la BMW i5 Touring. Jusqu’au montant des portes avant, la version break de la BMW Série 5 sera identique à la berline et sa longueur devrait également être d’un peu plus de 5 mètres. Pour ce qui concerne la version électrique BMW i5 Touring, elle sera disponible en deux variantes : eDrive40 de 340 ch (jusqu’à 582 km d’autonomie) et M60 xDrive de 601 ch (autonomie : 516 km maxi).

Volkswagen ID.7 Tourer

La déclinaison break de la grande berline Volkswagen ID.7 se nomme Volkswagen ID.7 Tourer. Pour le moment, ce break électrique affiche de beaux camouflages afin de mieux dissimuler ses formes. Reposant sur la plateforme modulaire MEB, il devrait reprendre l’électromoteur de 286 ch de la berline ainsi que la batterie de 77 kWh, alors qu’une batterie de 86 kWh apparaîtra dans le courant de l’année pour augmenter l’autonomie de ce modèle qui devrait dépasser les 600 km. Le constructeur précise déjà que le volume de coffre sera de 575 litres et 1 714 litres une fois la banquette rabattue. L’ID.7 Tourer est produit dans la même usine que la berline, à Emden en Allemagne.

Avril

Volkswagen Passat SW

La Volkswagen Passat n’existe plus désormais qu’en break SW. Elle partage bon nombre de composants mécaniques (dont sa plateforme) et électroniques avec sa cousine tchèque, la Skoda Superb Combi. Comme elle, la nouvelle Volkswagen Passat SW est produite à Bratislava en Slovaquie. La nouvelle Volkswagen Passat SW prend 14 cm en longueur se dote d’un coffre de 690 litres et affiche des lignes plus douces qui rapproche ce modèle thermique des modèles électriques. Ce break est disponible avec plusieurs motorisations essence (1.5 TSI de 150 ch, 2.0 TSI de 204 ch et 265 ch avec système 4Motion) et diesels : 2.0 TDI de 122, 150 et 193 ch avec système 4Motion. Deux motorisations hybrides rechargeables de 204 et 272 ch sont également au menu.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mai

Skoda Superb Combi

Skoda privilégie la version break de sa Skoda Superb en lui offrant plus de motorisations. Ainsi, la berline doit se contenter d’un bloc essence micro-hybridé 48 V de 150 ch et d’un diesel de 150 ch, tandis que la nouvelle Skoda Superb Combi peut s'équiper en plus d'un bloc TDI de 193 ch et d'une motorisation hybride rechargeable de 204 ch. D’une longueur de 4,91 m, le break dispose d’un intérieur spacieux et d’un volume de coffre conséquent puisqu’il atteint les 690 litres. Le break reprend l’ensemble des équipements de la berline, dont les nombreuses aides à la conduite, l’instrumentation numérique de 10 pouces et un grand écran de 13 pouces pour l’infodivertissement.

Juin

Volkswagen ID.Buzz 7 places

La version longue du Volkswagen ID.Buzz se fait encore attendre. Cette version allongée de 25 cm (4,96 m) par rapport à l’ID.Buzz « normal » permet à ce monospace de transporter sept personnes. C’est l’empattement qui bénéficie de ce surcroît de centimètres, tandis que les portes arrière coulissantes voient leur taille progresser de 19 cm afin de faciliter l’accès à bord pour les occupants de la troisième rangée. Le Volkswagen ID.Buzz 7 places sera disponible avec un nouveau moteur de 286 ch qui pourra être associé à une batterie de 86 kWh (la batterie de 77 kWh sera aussi disponible en entrée de gamme). Une version GTX devrait arriver plus tard avec quatre roues motrices et 339 ch. Au rayon des spécificités de ce modèle, il dispose d'un toit vitré panoramique de 1,5 m2, de quoi faire bénéficier les occupants de ce véhicule d’une belle luminosité à bord.

Septembre

Volvo EM90

Propriété du constructeur chinois Geely, Volvo peut bénéficier de certains privilèges, comme de disposer de la part de la marque Zeekr (appartenant elle aussi à Geely) du Zeekr 09. Il s'agit d'un grand monospace de 5,21 m de long que Volvo a transformé pour en faire le nouveau Volvo EM90. Ce modèle est proposé dans un premier temps en Chine puis sur d’autres marchés asiatiques, mais il n’est pas sûr qu'il vienne en Europe. Il reprend la silhouette du Zeekr 09 et s’en démarque par une face avant typée Volvo et une poupe légèrement remaniée. Au sein de l’habitacle, il y a de l’espace pour les six passagers que ce modèle peut accueillir dans un confort haut de gamme. Le mobilier est également spécifique Volvo avec un toit ouvrant panoramique, un bel écran central de 15,4 pouces et un autre écran de 15,6 pouces, réservé aux passagers celui-là (il est fixé au plafond et peut se replier). Disposant de la plateforme SEA dédiée aux véhicules électriques, le Volvo EM90 est motorisé par un électromoteur de 272 ch placé à l’arrière. Il est associé à une batterie de 116 kWh, ce qui devrait lui permettre de disposer d'une autonomie de 700 km.

Octobre

Denza D9

Le constructeur chinois Byd pourrait profiter du prochain Mondial de l’automobile (du 14 au 20 octobre 2024) pour lancer en Europe sa marque Denza qui était au départ en 2010 une joint-venture entre Byd et Daimler. Le Denza D9 qui a déjà été présenté en 2023 au Salon de Munich est un grand monospace premium électrique qui est vendu avec des motorisations hybrides plug-in et électriques sur le marché chinois. Ce modèle de 5,25 m de long reprend une base de Mercedes Vito et offre sept places assises (2+2+3). En version électrique, il dispose d’un électromoteur de 313 ch placé à l’avant et peut être à traction intégrale avec un moteur supplémentaire à l’arrière, la puissance cumulée atteint alors les 374 ch.