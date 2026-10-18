Perché sur un podium tournant, le concept Multiplay est la star chez Fiat. Il faut dire qu’avec son gabarit imposant, sa teinte verte flamboyante et son intérieur aux couleurs d’une pastèque, il ne passe pas inaperçu. Beaucoup plus rationnel, le Grizzly qui arrivera en janvier prochain pour un prix de base d’environ 20 000 €, intéresse également les visiteurs.

La Multiplina joue davantage les discrètes malgré sa bouille craquante rappelant le Multipla de 1956. Pourtant, « la vraie star, ce n’est pas la grosse, mais la petite voiture », nous as confié Arnaud Belloni, le patron de Fiat, Abarth et Lancia lors de notre interview.

Pour ceux qui en doutaient encore, cette Multiplina deviendra réalité : « On va la faire, je n’ai pas de délai tout de suite, mais cela va venir vite ». Si la marque n’annonce pas de date de commercialisation, le présentoir placé à côté de la voiture indique « courant 2028 ».

Fiat compte bien rencontrer la même réussite qu’avec la Topolino : « La micromobilité, c’est un énorme succès. Nous en avons vendu 40 000 en Europe en deux ans, c’est le quadricycle motorisé le plus vendu. La Multiplina, c’est la taille au-dessus, trois mètres de long, quatre places, et ce sera très abordable. »

Quatre personnes et 90 km/h

Cette auto répondra à la réglementation L7e, celle des quadricycles lourds dont la puissance est limitée à 20 ch et la vitesse maximale à 90 km/h, avec la possibilité d’embarquer quatre occupants.

Quant au prix, il est trop tôt pour s’avancer, mais on peut estimer une entrée de gamme aux alentours de 11 000 €. Il est difficile d’imaginer un tarif supérieur lorsque Citroën promet une 2CV à partir de 15 000 €.