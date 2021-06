Peugeot 308 SW (2021) - Découverte et première prise en mains : Peugeot change tout

Même si les berlines compactes se vendent plus que les breaks, ne croyez pas qu’il s'agit d’une simple lubie de la part de Peugeot puisque cette carrosserie représente plus d’un tiers des ventes de l'actuelle 308. Ce type de carrosserie suscite par conséquent un vrai engouement comme en atteste la sixième place au niveau européen occupée par la 308 dans une catégorie dominée par la Skoda Octavia Combi.

Logiquement, c’est la partie arrière qui évolue le plus avec toutefois et bien évidemment des points de ressemblance avec la berline comme par exemple des épaulements très marqués et des ailes arrière sculptées. Le travail le plus visible porte sur la poupe qui ne manque pas de caractère. On retrouve les feux effilés de la berline mais ceux-ci ne sont plus joints par un bandeau lumineux mais par une sorte d’aileron qui rappelle par certains côtés la Ferrari FF. Il fait écho à celui implanté à l’étage supérieur afin de rendre ce break encore plus efficient.

Le profil est la partie la plus réussie. Avec l’allongement du capot, l’inclinaison plus importante du pare-brise et la diminution de la hauteur, la nouvelle 308 SW mêle dynamisme et élégance.

Pour ce qui est des dimensions, cette nouvelle 308 SW mesure 4,64 m soit une augmentation de 6 cm par rapport à l’actuelle et surtout 27 cm de plus que la berline. Cet accroissement est dû à l'augmentation de l’empattement (2,73 m soit 5,5 cm de plus) qui reste toutefois similaire à celui d’aujourd’hui et à l’allongement du porte à faux arrière de 21 cm. En répartissant les centimètres supplémentaires, Peugeot évite ainsi le traditionnel « effet sac à dos » de nombreux breaks qui a tendance à enlaidir la partie arrière.

Sans surprise, l’avant est le même que la berline. Tous les regards convergent vers le nouveau logo de Peugeot sous la forme d’un blason qui fait sa première sortie officielle sur cette 308. La face se caractérise aussi par une large calandre entourée par des projecteurs très fins qui côtoient des feux de jour verticaux comme sur les dernières 508 ou 208. Peugeot a voulu affirmer le style de sa compacte et c’est réussi.

Des aspects pratiques toujours dans la bonne moyenne et légèrement améliorés

En matière d’aspects pratiques, cette nouvelle 308 SW se classe parmi les meilleurs élèves du segment. Ainsi, l’habitabilité arrière demeure similaire à la SW actuelle, c’est-à-dire tout à fait convenable. Le volume de coffre oscille entre 608 et 1 634 litres, ce qui est globalement identique à l’actuelle. Il faut toutefois noter que les versions hybrides rechargeables devront se contenter d’une capacité variant de 548 à 1 574 litres. La perte liée à l’hybridation est de seulement 60 litres, ce qui est nettement moindre que la concurrence qui doit se satisfaire d’une diminution proche ou supérieure à 100 litres généralement. Parallèlement à cela, Peugeot a amélioré l’utilisation quotidienne avec le recours à une banquette arrière rabattable qui abandonne le classique 2/3-1/3 pour hériter du schéma 40/20/40. Le hayon est désormais électrique avec une fonction main-libres.

À l’avant, la planche de bord est reprise de la berline. Celle-ci se traduit par un vrai gap en matière de modernité avec une nouvelle génération de i-cockpit composée d’une instrumentation 100% numérique 3D semblable à celle des 208 et 2008, d’un petit volant et d’un écran multimédia 10 pouces.

Ce dernier propose un fonctionnement nettement plus fluide et naturel que précédemment et il surplombe des raccourcis numériques directs vers certaines fonctions (température de climatisation, station radio, etc..). Le dessin de la planche de bord est plus élaboré avec un mélange de surfaces planes et courbées avec notamment des aérateurs discrètement intégrés. Le seul regret porte sur la disparition du toit panoramique, qui était la spécificité des versions SW depuis de nombreuses années. Il est remplacé par un toit panoramique de taille plus réduite mais ouvrant.

Sous le capot figurent les moteurs de la berline à savoir deux essence (Puretech 110 et 130 ch), un diesel (BlueHDi 130 ch) mais également deux motorisations hybrides rechargeables de 180 et 225 ch.

Un premier galop d’essai édifiant

Quelques heures après avoir découvert pour la première fois cette 308 SW, nous avons eu l’opportunité de prendre le volant de prototypes encore camouflés animés par le Puretech 130 ch ou la version hybride rechargeable 225 ch. Après un parcours effectué au volant de l’actuelle 308 afin de se remémorer son comportement, place à la petite nouvelle. Dès les premiers kilomètres, les différences sautent aux yeux. Comme cela avait été déjà le cas sur la 208, Peugeot a modifié le curseur lors de la conception de sa compacte : plus de confort et moins de dynamisme. Cette impression se traduit tout d’abord par une direction toujours plaisante à mener mais moins directe, ce qui rend l’inscription en virage moins intuitive. Clairement le calibrage de la direction a été revu et les remontées d’informations sont inférieures à l’actuelle.

La nouvelle 308 SW se revele moins dynamique mais plus confortable

Mais ce n’est pas tout, ce nouveau typage a aussi des conséquences sur le comportement plus global de la voiture. Jusqu’à maintenant, on pouvait affirmer que la 308 était l’une des berlines compactes les plus dynamiques du segment mais également du marché. Aujourd’hui, elle perd un peu de sa superbe en rentrant dans le rang. Ainsi, sur les routes très vallonnées et sinueuses de la région de Mulhouse, la 308 fait toujours preuve d’une belle aisance mais les mouvements de caisse sont un peu plus marqués qu’auparavant. Coté positif, le confort progresse avec notamment une amélioration de l’insonorisation que ce soit des bruits d’air ou de roulement. Des observations qui ont été confirmées par les ingénieurs présents sur place qui nous ont indiqué que l’objectif était d'accroître le confort afin de séduire une clientèle toujours plus large, pas forcément à la recherche du dynamisme.

Concernant les moteurs, le Puretech 130 ch, bien connu se révèle toujours aussi punchy mais sa sonorité peut s’avérer lassante lors des phases d’accélération. La version hybride rechargeable 225 ch nous a paru nettement plus homogène avec un mode 100% électrique séduisant et une association avec le moteur thermique très fluide. Reste à connaître maintenant les consommations mais il faudra attendre la mi-septembre pour des essais plus révélateurs. De quoi permettre aux équipes de Peugeot de corriger le ressenti de la pédale de frein de la version hybride rechargeable particulièrement désagréable avec la sensation de n’avoir aucune puissance de frein au début de la course puis tout d’un coup. Un défaut déjà relevé sur d’autres hybrides rechargeables.

Avec cette nouvelle génération de 308 SW, Peugeot nous livre une copie au style affirmée, très technologique qui conserve les aspects pratiques que l’on recherche dans un break. Moins dynamique qu’actuellement, la 308 SW cuvée 2021 nous a permis de réaliser des premiers tours de roues probants, même si des choses sont encore à améliorer. Les premières 308 SW sortent actuellement des chaînes de montage de l’usine de Mulhouse. La commercialisation interviendra au novembre prochain. Les tarifs ne sont pas connus pour l’instant.