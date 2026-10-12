À l'heure où les malus écologiques étouffent les GTi thermiques, les constructeurs se tournent vers l'électrique pour faire vivre les voitures de sport. Face aux Abarth, Alpine, Cupra, Lancia, Mini ou encore Volkswagen, la marque au Lion crée la sensation au Mondial de l’auto 2026 en ressuscitant son blason GTI sur une motorisation zéro émission, une première historique pour le constructeur.

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La GTI de route la plus puissante de l’histoire de Peugeot

Fabriquée sur le site de Saragosse aux côtés de ses cousines techniques de chez Stellantis (l'Opel Corsa et la Lancia Ypsilon), la nouvelle Peugeot E-208 GTI repose sur la plateforme mutualisée du groupe. Elle hérite ainsi de l'électromoteur eMotors placé sur le train avant. Il développe jusqu’à 280 ch et 345 Nm de couple, ce qui en fait la GTI de route la plus puissante de l’histoire du constructeur français.

Mais attention, le mode Sport est le seul à libérer la totalité des 280 ch (face aux 231 ch du mode Normal et 190 ch en mode Eco). Il repousse les interventions de l'ESP et coupe la régénération au freinage (mode B) pour offrir une attaque de pédale plus franche et naturelle.

Côté performances, la citadine tricolore soutient la comparaison avec les supercars d'autrefois : le 0 à 100 km/h est expédié en à peine 5,5 secondes, tandis que le 1 000 mètres départ arrêté ne demande que 25 secondes. La vitesse maximale est bridée à 180 km/h et l’autonomie reste limitée. La E-208 GTI est homologuée pour 375 km en cycle mixte WLTP, et bien moins en conduite sportive.

Les ingénieurs de Peugeot ont retravaillé le châssis. Il a été abaissé de 25 à 30 mm, les voies sont nettement élargies et la voiture adopte une barre antiroulis arrière spécifique, un système de freinage surdimensionné ainsi qu'un différentiel autobloquant mécanique Torsen. L'objectif : maintenir une motricité optimale.

Le design extérieur s'affirme avec des touches de rouge sur la calandre, les projecteurs, les étriers de frein et le becquet. Les jantes ajourées de 18 pouces rendent un hommage aux roues « percées » de la 205 GTI. À bord, le i-Cockpit intègre un affichage spécifique, mais c'est surtout le retour de la moquette rouge, associée aux ceintures assorties et aux surpiqûres du volant mêlant cuir et Alcantara, qui scelle les retrouvailles avec la griffe légendaire.

Proposée au tarif de 42 900 € hors bonus écologique (ce dernier de 3 600 € ramenant le prix final sous la barre symbolique des 40 000 €), la Peugeot E-208 GTI est chère mais s'aligne sur les tarifs de son segment.