Quel SUV Renault Captur choisir ?

Depuis ses débuts en 2013, le Renault Captur est en tête des ventes de la catégorie des SUV citadins. Afin de conserver son leadership dans la catégorie, Renault vient de renouveler sa star. Un changement d’importance puisque le Renault Captur “2“ dispose d’une toute nouvelle plateforme qu’il partage avec la citadine Renault Clio 5. Du point de vue du style, le Renault Captur “2“ se démarque du précédent opus avec un regard plus incisif en forme de “C“ avec des projecteurs full led de série, des courbes plus marquées, une longueur plus importante (+ 11 cm). Mais c’est à bord que les changements sont encore plus d’importance.

Des millimètres qui comptent

Tout d’abord l’empattement progresse de 2 cm. Vingt millimètres qui permettent aux passagers de la banquette arrière de se sentir plus à leur aise. Cette banquette est toujours coulissante et permet de faire varier le volume de coffre de 404 à 536 litres en fonction de sa position reculée ou avancée. Il n’y a pas que les passagers des places arrière qui profitent des modifications du Renault Captur. La présentation et la finition ont fait un réel bond en avant. Les matériaux sont plus haut de gamme, les assemblages précis. L’ergonomie est également en progrès avec un levier de vitesse surélevée. La position de conduite est toujours facile à trouver et, grâce à des sièges disposant d’assises plus longues, on se sent mieux maintenu et plus confortablement installé que dans l’opus précédent.

Un équipement à la mode

De nombreux rangements sont répartis dans tout l’habitacle et l’équipement progresse avec de nombreuses aides à la conduite de série : aide au démarrage en côte, freinage actif d'urgence, alerte distance de sécurité, allumage automatique des phares, aide au maintien de voie. L'écran tactile de 7 pouces (17,8 cm) est mieux intégré, il est disponible à partir du deuxième niveau de finition et l’on peut obtenir en option ou en finition haut de gamme un écran de 9,3 pouces (23,6 cm) façon tablette. L’instrumentation peut également être numérique ce qui modernise encore plus le Renault Captur. D'autres équipements high-tech sont présents en option ou de série comme le système de conduite semi-autonome dans les bouchons, la recharge par induction des smartphones, la caméra 360°, etc. Sur ce plan, le Renault Captur se met au diapason de la concurrence la plus récente (Peugeot 2008, Nissan Juke, Volkswagen T-Cross…).

Puissance en hausse et hybridation

Sous le capot il y a aussi du nouveau avec, pour les blocs essence, le bloc 1.0 TCe de 100 ch (BVM6) qui remplace le 0.9 TCe de 90 ch, le 1.3 TCe (EDC7) qui voit sa puissance maxi passer de 150 à 155 ch, tandis que le bloc 1.3 TCe de 130 ch est disponible désormais avec une boîte manuelle ou avec la boîte auto EDC7. Pour ce qui concerne les moteurs diesels, le 1.5 Blue dCi passe de 90 à 95 ch (BVM6) et il existe un bloc 1.5 Blue dCi de 115 ch qui peut être associé à une boîte manuelle à six rapports ou à la boîte auto EDC7. Et puis, grâce à la nouvelle plateforme qu’il partage avec la Renault Clio, le Renault Captur bénéficie d’une motorisation hybride plug-in de 160 ch qui lui autorise 50 km d’autonomie en mode électrique. L’an prochain, on retrouvera aussi sous le capot la motorisation hybride “simple“ de 140 ch que celle de la Clio.

Plus de dynamisme

C’est avec les moteurs les plus puissants que l’on appréciera le mieux le Renault Captur, car sur le plan du comportement routier et du confort, le SUV citadin a aussi progressé. Grâce à une direction qui a gagné en consistance et un réglage adapté des trains roulants, les trajectoires sont précises, la prise de roulis maîtrisée, le comportement plus dynamique. Le confort est lui aussi en hausse avec des suspensions assez souples et une insonorisation qui progresse, les occupants du Renault Captur sont choyés. Prestations dynamiques et polyvalence sont désormais en phase avec les autres stars du marché, Peugeot 2008 en tête.

En se modernisant, en rehaussant sa présentation et sa finition, le Renault Captur fait mieux que se défendre face à une concurrence de plus en plus importante et de plus en plus féroce. De plus, le modèle du Losange affiche des tarifs souvent plus attractifs que la plupart de ses adversaires.

Le SUV Renault Captur 2 en dix points