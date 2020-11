Quelle Skoda Kamiq choisir ?

La catégorie des SUV citadins est en pleine expansion et le Skoda Kamiq vient lutter contre les stars du secteur que sont les Renault Captur et Peugeot 2008. Petit frère des Skoda Kodiaq et Skoda Karok, le Kamiq affiche une face avant inédite avec une calandre massive, un double regard à LED (feux de jour, de position, de croisement et de route EcoLED) en entrée de gamme. En entrée de gamme toujours, des sabots avant et arrière et des rampes de toit complètent la panoplie de ce SUV citadin qui pourra s’orner en finition haut de gamme d’entourage d’ailes en plastique noir.

Un plus pour les passagers

Affichant un beau gabarit avec 4,24 m de long et en empattement élevé de 2,65 m, le Skoda Kamiq sait accueillir. Les deux adultes qui occuperont les places latérales à l’arrière auront de l’espace. Pour le volume de coffre, il est correct (400 litres), mais certains concurrents font mieux. De plus Skoda n’a pas jugé bon d’installer une banquette coulissante à l’arrière comme ce que propose un Volkswagen T-Cross, ce qui est pour le moins curieux, car le SUV de VW est le cousin technique du Kamiq. Skoda conserve tout de même la présence d’esprit d’installer dans le Kamiq des petits accessoires (de série ou en option) qui peuvent faciliter la vie du conducteur : grattoir antigivre intégré à la trappe à essence, parapluie dans la portière, protections des arêtes de portes escamotables, rangements sous les sièges avant, poubelle amovible…

Équipement à la hauteur

À bord on trouve facilement une bonne position de conduite grâce au volant et au siège conducteur réglables en hauteur et profondeur. Le tableau de bord affiche un dessin classique avec un écran multimédia en plein centre qui peut atteindre 9,2 pouces (23,3 cm de diagonale). Le compteur (en haut de gamme ou en option) peut être numérique et personnalisable. La présentation et la finition sont d’un bon niveau et la dotation est correcte en entrée de gamme avec la climatisation manuelle, les rétroviseurs électriques et dégivrants, les vitres électriques à l’avant. Les équipements de sécurité et aides à la conduite sont également présents : système de précollision Front Assist, aide au maintien dans la voie, régulateur/limiteur de vitesse…

Du confort avant tout

Sur route le Skoda Kamiq est plaisant à conduire. Il adopte la plateforme MQB des Seat Arona et Volkswagen T-Cross et cela se sent. Le choix de la motorisation se limitera à de l’essence, l’offre du Skoda Kamiq étant constituée de trois blocs TSI, deux trois cylindres de 95 et 110 ch et un quatre cylindres de 150 ch. Equipé de la motorisation la plus puissante, le Skoda Kamiq n’a rien d’un véhicule sportif. Il privilégie avant tout le confort et les aspérités de la route sont bien gommées par des suspensions efficaces qui maîtrisent également la prise de roulis. Sur la route, pas besoin de beaucoup de puissance pour prendre du plaisir à conduire ce SUV qui fait preuve d’une bonne homogénéité et se veut avant tout sécurisant. Si le moteur de 95 ch est associé à une boîte manuelle à cinq rapports, les autres blocs de 110 et 150 ch laissent le choix entre une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte DSG7, cette dernière n’étant pas assez réactive à notre goût.

Une rude concurrence

Pas facile pour le SUV citadin Skoda Kamiq de se faire une place au soleil d’une catégorie où les stars françaises font la loi. Pourtant, il ne manque pas d’atout avec un espace aux places arrière généreux, une qualité des matériaux et une finition de haut niveau, un équipement complet en entrée de gamme, de bons moteurs… Enfin, fini le temps où les Skoda pratiquaient un tarif très attractif, désormais sur ce plan les autos tchèques sont plus proches de la concurrence et le Skoda Kamiq ne fait pas exception. Il faut débourser 21 050 € pour l’entrée de gamme avec moteur de 95 ch ce qui est dans la moyenne de la catégorie, la finition d’entrée de gamme du Kamiq se situant en dotation, en face du deuxième niveau de finition d’un Renault Captur par exemple.

Le SUV Skoda Kamiq en dix points