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Renault Clio 6

Essai

À 19 900 €, l’entrée de gamme de la Clio 6 est-elle une voiture au rabais ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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5. Renault Clio 6 1.2 115 ch Evolution : les principales caractéristiques techniques

 

À 19 900 €, l’entrée de gamme de la Clio 6 est-elle une voiture au rabais ?

 

Les chiffres clés

Renault Clio 6 VI 1.2 TCE 115 EVOLUTION
Généralités  
Finition EVOLUTION
Date de commercialisation 23/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,12 m
Largeur sans rétros 1,76 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,59 m
Volume de coffre mini 391 L
Volume de coffre maxi 1 176 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 277 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 115 ch
Couple 190 Nm à 1 750 trs/min
Type de suralimentation Turbocompresseur
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.3 s
Consommation mixte 5 Litre / 100 km
Volume du réservoir 39 L
Emissions de CO2 114 g/km (wltp)
Bonus malus max 190
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