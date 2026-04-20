La Clio bataille dans la catégorie hyper disputée des citadines polyvalentes. En entrée de gamme à 19 900 €, elle s’oppose à une Peugeot 208 moins puissante et plus chère, et pas mieux équipée. La sochalienne, qui est sa rivale principale est donc battue. Même constat face à la Corsa, qui est une 208 recarossée. La coréenne Hyundai i20 est moins puissante, et bien plus chère en entrée de gamme (+ 2 100 €), elle est toutefois très bien équipée également, et bien garantie, mais ne fera pas le poids face à la Clio en termes de vente, c’est une certitude.

On pense aussi aux Citroën C3, et Fiat Grande Panda, qui sont plus basiques, mais bien moins chères. Mais les 4 000 € de différences s’expliquent par une qualité en retrait, un équipement plus pingre, et des qualités dynamiques qui n’ont rien à voir. Ceci dit, pour qui n’a pas le budget pour une Clio, c’est à étudier.

Les citadines japonaises sont toutes soit hybrides, soit plus onéreuses que la française, de son côté la Ford Fiesta, qui aurait pu être une belle rivale, a disparu du catalogue…

La Clio apparaît donc globalement comme très compétitive en entrée de gamme, malgré un prix qui peut paraître encore élevé. Oui, mais 115 ch, et un équipement très correct, et c’est l’équivalent d’un ancien milieu de gamme qui était plus cher.

Notre verdict : parfaitement recommandable

Elle n’est pas totalement dénuée de défauts cette Clio d’entrée de gamme. Quelques bruits de roulement sur mauvaise chaussée, un moteur paresseux sous les 2 000 tours, quelques équipements qui disparaissent bien sûr. Et des jantes tôles. Oui.

Mais globalement, les prestations sont tout de même ultra convaincantes pour une entrée de gamme. On dispose de 115 ch qui offrent de belles performances. La consommation est très correcte pour un moteur dénué de toute électrification, ce qui pourrait aussi augmenter la fiabilité. L’équipement est très correct, le rapport prix/équipement est à l’avenant. Et les 1 500 € économisés par rapport à la boîte EDC permettent de s’offrir un pack multimédia à 800 € qui n’est pas dénué d’intérêt.

Et surtout, la Clio est toujours aussi agréable à conduire. Sa polyvalence est toujours aussi évidente, génération après génération. Alors si le style vous convient, si vous n’êtes pas technophile, et que Google ou la conduite autonome ne vous manqueront pas, vous pouvez parfaitement souscrire à cette « Clio à moins de 20 000 », vous ne serez pas déçu, j’ai moi-même été agréablement surpris.

Caradisiac a aimé

Le punch du 1.2 115 ch

L’agrément de la boîte de vitesses

Le compromis confort/comportement bien trouvé

Les performances

La consommation correcte

Le volume de coffre Caradisiac n’a pas aimé Les aspects pratiques du coffre en retrait

Les vibrations du 3 cylindres au ralenti

La qualité de finition en régression par rapport à la 5e génération