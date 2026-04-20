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Renault Clio 6

Essai

À 19 900 €, l’entrée de gamme de la Clio 6 est-elle une voiture au rabais ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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4. Renault Clio 6 1.2 115 ch Evolution - L'évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

 

À 19 900 €, l’entrée de gamme de la Clio 6 est-elle une voiture au rabais ?

La Renault Clio 1.2 115 ch Evolution BVM (115 ch,19 900 €) est évaluée dans la catégorie des citadines polyvalentes essence d'entrée de gamme, qui comprend notamment :

La Citroën C3 : 100 ch, à partir de 15 990 €

La Peugeot 208 : 100 ch, à partir de 20 500 €

La Volkswagen Polo : 95 ch, à partir de 21 990 €

L'Opel Corsa : 100 ch, à partir de 20 890 €

La Hyundai i20 : 90 ch, à partir de 22 000 €

La Seat Ibiza : 80 ch, à partir de 18 360 €

Clio 6 1.2 115 ch Evolution
Budget
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 14,4 /20
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