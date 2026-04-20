La Renault Clio 1.2 115 ch Evolution BVM (115 ch,19 900 €) est évaluée dans la catégorie des citadines polyvalentes essence d'entrée de gamme, qui comprend notamment :

La Citroën C3 : 100 ch, à partir de 15 990 €

La Peugeot 208 : 100 ch, à partir de 20 500 €

La Volkswagen Polo : 95 ch, à partir de 21 990 €

L'Opel Corsa : 100 ch, à partir de 20 890 €

La Hyundai i20 : 90 ch, à partir de 22 000 €

La Seat Ibiza : 80 ch, à partir de 18 360 €